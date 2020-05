TRANSFERTS – Selon nos informations, Everton a noué le contact avec la Juventus pour évoquer un éventuel transfert d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain, vivement critiqué cette semaine en Italie, plaît beaucoup à Carlo Ancelotti.

Avec Adrien Rabiot, c'est toujours la même rengaine. Le milieu de terrain fait parler lui, pas toujours pour de bonnes raisons, et les courtisans s'activent. Alors qu'il a fait la Une des journaux italiens une bonne partie de la semaine, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a encore éveillé l'intérêt de nombreux clubs. Notamment en Premier League. Selon nos informations, Everton a en effet noué le contact avec la Juventus afin d'évoquer un éventuel transfert du Français.

Revenu à Turin après tout le monde et mécontent, selon la presse italienne, de la baisse de salaire provisoire décidée par la direction du club, le milieu de 25 ans n'a pas défriché son avenir dans le Piémont. La Juve, dont l'effectif est suffisamment pourvu pour occuper l'entrejeu, envisage donc de le laisser filer dès cet été pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d'euros. Carlo Ancelotti apprécie beaucoup l'international tricolore : l'Italien l'avait lancé dans le groupe pro lors de son passage au Paris Saint-Germain, en 2012.

Les Toffees devront néanmoins faire face à la concurrence d'écuries beaucoup plus attractives, et mieux pourvues financièrement, comme Arsenal et Manchester United. Le salaire de Rabiot est également un obstacle à lever. Dans ce contexte, l'un des grands perdants sera Morgan Schneiderlin. Everton souhaite se séparer du joueur, titularisé à seulement quatre reprises par le technicien italien.

