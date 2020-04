Areola, direction Londres ?

Alors que le PSG pourrait miser sur André Onana (Ajax Amsterdam) la saison prochaine en tant que doublure de Keylor Navas, Alphonse Areola, lui, se cherche une porte de sortie. Prêté au Real Madrid cette saison, l'international français n'aurait aucune intention de revenir à Paris l'été prochain. Selon L'Equipe, il pourrait rebondir du côté de Londres, une ville qu'il affectionne tout particulièrement. Reste à avoir quel club sera intéressé par ses services...

Notre avis : Comme toujours avec le mercato des gardiens, il va falloir qu'un jeu de chaises musicales se mette en place. Visiblement, Chelsea pourrait bouger en premier en se séparant de Kepa Arrizabalaga.

Niang "flatté" par l'OM

Courtisé par l'OM, Mbaye Niang ne semble pas insensible à cet intérêt. C'est en tout cas ce que l'attaquant du Stade Rennais a expliqué lors d'un live Instagram avec Bilel Ghazi, journaliste du quotidien L'Equipe.

"C'est vraiment flatteur pour moi, a-t-il expliqué. Cela veut dire que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l'OM me veut, la question elle se pose, tu réfléchis parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France. Aujourd'hui, je suis concentré sur le Stade Rennais parce qu'il reste encore de belles choses à vivre cette saison. Mais après, s'il y a un club comme l'OM qui vient à la charge pour me recruter, je ne serai pas insensible"

Notre avis : Si l'OM insiste pour Niang, la porte est clairement ouverte. Mais si Rennes réclame vraiment entre 25 et 30 millions d'euros, ce transfert risque d'être difficile.

Le Barça piste Ndombele

Après l'avoir déjà courtisé dans le passé, le Barça revient à la charge pour Tanguy Ndombele. Selon les informations de Mundo Deportivo, le club catalan suit toujours le milieu de Tottenham, notamment dans l'optique des possibles départs d'Arturo Vidal et Ivan Rakitic. Problème, les Spurs souhaiteraient conserver l'ancien joueur de l'OL, débarqué l'été dernier pour environ 60 millions d'euros.

Notre avis : L'intérêt est flatteur pour Ndombele, mais on voit mal Tottenham le lâcher après une seule saison.

Hakimi parle de son avenir

Après un prêt de deux ans au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi va revenir en fin de saison au Real Madrid. Pour y rester ? L'intéressé préfère botter en touche. "En juin, je devrai rentrer au Real Madrid et là on verra ce qu'il peut se passer (...) Je ne m’occupe pas trop de ça, je ne sais pas exactement combien d'années (de contrat) il me reste. Je suis fier de ce que je suis en train de faire, en juin je devrai prendre une décision et ça sera une grande étape pour ma carrière. Je n’ai pas encore eu de contacts avec le Real pour l’année prochaine, on va bientôt discuter", a expliqué l'international marocain à la Cadena Ser.

Notre avis : Difficile de savoir ce que va faire Hakimi en vue de la saison prochaine. Mais si le Real le conservait, ce ne serait pas forcément un mauvaise idée.

Zaniolo va rester à la Roma

C'est une bonne nouvelle pour les tifosi de la Roma : Nicolò Zaniolo va bientôt prolonger son contrat. Selon La Gazzetta dello Sport, l'international italien a en effet décidé de rester dans la Ville éternelle. Et les Giallorossi devraient lui offrir une augmentation de salaire, le sien étant actuellement fixé à 2 millions d'euros (bonus compris). En attendant, le joueur continue de se remettre de sa grave blessure au genou.

Notre avis : La Roma fait bien de prolonger un joueur comme Zaniolo. L'Inter peut continuer à s'en mordre les doigts...