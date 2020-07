TRANSFERTS - Cavani pisté par un mastodonte portugais, Arsenal qui pourrait dealer avec le FC Barcelone, l'AS Monaco intéressée par Simakan… Voici notre bulletin mercato du jour.

Brillant, Greenwood passe à la banque

Révélation de la saison avec 18 buts en 46 matches toutes compétitions confondues, Mason Greenwood s'était déjà vu offrir une augmentation il y a neuf mois. L'Anglais de 18 repasse à la banque selon le Sun. Si la durée du contrat n'a pas été dévoilée par le média britannique, la somme de 175 000 euros par mois est avancée.

Liga Qui sera le prochain entraîneur du Barça ? Le vestiaire catalan plébiscite Kluivert IL Y A 10 HEURES

Notre avis : Une belle revalorisation pour le joueur, un salaire correct pour le club, tout le monde est content.

Osimhen plus proche de Naples que jamais ?

Le feuilleton Victor Osimhen à Naples traîne en longueur. Mais il semble qu'il soit proche du dénouement. Selon L'Equipe, l'attaquant nigérian aurait passé sa visite médicale samedi à Rome, ceci dans le plus grand des secrets. Ne resterait plus qu'à gérer le différend entre les anciens et actuels agents de Victor Osimhen. Pour rappel, ce transfert pourrait se conclure à 81 millions d'euros selon la presse italienne.

Notre avis : Osimhen à Naples, c'est officieusement fait. Ne manque plus que l'officialisation et Lille aura (encore) fait une énorme vente.

Play Icon WATCH Plus cher que Pépé et au même prix que Suarez : le braquage du LOSC avec l'OVNI Osimhen 00:02:39

Un échange Coutinho-Guendouzi à l'étude ?

Après une première saison encourageante, Matteo Guendouzi est sérieusement rentré dans le rang du côté d'Arsenal entre un comportement pas au goût de son entraîneur et des performances moyennes. Pas le premier choix de Mikel Arteta à son poste, le milieu de terrain français pourrait aller voir ailleurs et selon le Daily Mail, ce pourrait être du côté du… FC Barcelone ! En effet, le média britannique évoque ce dimanche un échange de Guendouzi avec Philippe Coutinho, indésirable en Catalogne.

Notre avis : Il serait surprenant de voir le Barça lâcher Coutinho pour récupérer "seulement" Guendouzi alors que le milieu de terrain barcelonais est déjà bien fourni.

Play Icon WATCH Six boulets au pied du Barça et du Real : Ce gaspillage qui les empêche d'investir 00:10:25

Arsenal en pole pour une pépite portugaise ?

C'est le très sérieux A Bola qui nous rapporte cette information : Joelson Fernandes, l'ailier de 17 ans du Sporting serait suivi par trois gros clubs européens, à savoir Arsenal, Barcelone et la Juventus. Rien que ça. Apparu seulement trois fois en Liga Nos pour un temps de jeu total de 37 minutes, Fernandes est tout de même très suivi. Selon le média portugais, Arsenal serait le club le plus pressant et serait prêt à faire une offre de 45 millions d'euros, soit le montant de la clause du joueur.

Notre avis : Mettre une telle somme sur un joueur qui a si peu prouvé, ce serait un risque énorme pour Arsenal qui n'a plus vraiment le droit à l'erreur s'il veut se relever.

Un intérêt du Benfica pour Cavani ?

Edinson Cavani, libre, est sur le marché. Le désormais ex-attaquant du Paris Saint-Germain sort d'une saison frustrante, certes, mais il a prouvé qu'il pouvait encore être décisif au plus haut niveau. Selon le média portugais, Record, l'Uruguayen intéresserait fortement le Benfica Lisbonne qui serait prêt à offrir un salaire proche des 12 millions d'euros annuels espérés par Cavani.

Notre avis : On doute que le Portugal soit le premier choix de destination pour Cavani. Il n'étudiera l'offre du Benfica qu'en cas d'échecs des autres pistes.

Après sept ans passés au PSG, Edinson Cavani s'apprête à quitter la Ligue 1. Crédit: Getty Images

Simakan pisté par Monaco

Sans entraîneur jusqu'à l'annonce de la probable signature de Niko Kovac, l'AS Monaco et Paul Mitchell travaillent néanmoins sur le mercato. Ainsi, L'Equipe révèle dimanche que les Monégasques étudient le dossier du défenseur de Strasbourg, Mohamed Simakan. Révélation de la saison, polyvalent et doté d'un fort potentiel, l'international U20 tricolore, est encore lié à son club pendant 3 ans. Monaco serait prêt à mettre entre 15 et 20 millions sur la table pour l'attirer.

Notre avis : Avec sa situation actuelle et la concurrence (Milan, Dortmund), l'ASM va devoir trouver les bons arguments, notamment sur le fait de rester en France pour progresser.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé samedi HIER À 17:55