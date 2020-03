Aubameyang, le plan B du Barça, se verrait bien chez les Blaugrana

Pour les dirigeants du Barça, Lautaro Martinez est l'objectif numéro un pour le poste d'attaquant de pointe la saison prochaine. Pierre-Emerick Aubameyang serait le plan B. Malgré tout, les deux parties auraient déjà commencé à avancer pour une éventuelle arrivée de l'attaquant d'Arsenal l'été prochain révèle mardi le quotidien Sport. L'opération a d'ailleurs failli se faire en janvier lorsque le Barça cherchait un remplaçant à Luis Suarez, blessé à un genou. L'ancien Stéphanois avait même donné son accord avant qu'Arsenal ne mette son veto.

Cependant, Pierre-Emerick Aubameyang est sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Arsenal. Les Gunners savent qu'une vente de son international gabonais (63 sélections, 25 buts) est possible. Surtout que l'ex-Lillois a repoussé la dernière proposition de prolongation du club londonien. Toujours d'après Sport, il serait intéressé par l'idée de renforcer les rangs du FC Barcelone la saison prochaine.

Vidéo - Arteta : "Aubameyang mérite d'être courtisé" 00:36

A 30 ans, Pierre-Emerick Aubameyang se montre toujours aussi efficace devant le but. En trente-deux matches toutes compétitions confondues (Premier League et Ligue Europa), l'ex-Monégasque a inscrit 20 buts (17 en championnat, 3 en Coupe d'Europe) cette saison. De plus, au vu de son profil, il présente l'avantage de pouvoir également jouer sur les côtés. D'après Sport, son prix de vente avoisinerait les 65 millions d'euros. Un coût qui permettrait au Barça de mettre le paquet sur Neymar.