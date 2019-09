Hatem Ben Arfa

C'est évidemment l'un des noms les plus clinquants. Parti de Rennes après la fin de son contrat, l'ancien joueur du PSG se cherche toujours un nouveau club. Si la Fiorentina semblait une destination possible, le club toscan a finalement misé, lors du dernier jour du mercato, sur Rachid Ghezzal.

Hatem Ben Arfa lors du match opposant Rennes à Nice, le 14 avril 2019Getty Images

En France, plusieurs rumeurs évoquaient un possible retour à Nice. Jean-Pierre Rivière, le président du club azzuréen, a toutefois récemment écarté cette possibilité. Des clubs comme la Sampdoria et le Genoa, eux, restent à l'affût. Pour savoir où va rebondir "HBA", il va falloir encore attendre.

Claudio Marchisio

Le club qui recrutera Claudio Marchisio fera forcément un (très) joli coup. Du haut de ses 33 ans, l'ancien milieu de terrain de la Juventus, libre après son départ du Zenit Saint-Pétersbourg, a révélé avoir refusé une offre du Jiangsu Suning, un club chinois qu'il juge "trop proche" de l'Inter Milan, qui est également dans la galaxie Suning. Le milieu italien attend désormais d'autres propositions.

Vidéo - "Marchisio en L1 ? Ça sent la fausse bonne idée" 01:38

Riccardo Montolivo

En quête d'un club depuis son départ de l'AC Milan, Riccardo Montolivo (34 ans) est toujours dans l'attente. Le milieu de terrain aux 66 sélections avec la "Nazionale", qui a vécu des derniers mois difficiles avec le club lombard, songerait à raccrocher les crampons s'il ne retrouve pas rapidement un club. L'OM cherche un milieu, non ?

Riccardo MontolivoGetty Images

Jérémy Ménez

Tiens, qui voilà ! Libre de tout contrat depuis son départ de Club America au Mexique, Jérémy Ménez est un joueur libre. Passé par Sochaux, Monaco ou encore le PSG, il n'exclut pas un retour en Ligue 1.

Jérémy Ménez, tout sourire après avoir marqué son premier but pour l'América, le 3 février 2018 au Mexique.Getty Images

"Oui pourquoi pas. J’ai 32 ans maintenant, on commence à se faire un peu vieux mais il y a toujours une grande motivation. Le plus important, c’est le projet et après on verra bien. J’ai eu des offres et je vais y réfléchir cette semaine tranquillement", expliquait-il récemment à beIN SPORTS.

Fabio Coentrão

Dans cette longue liste des joueurs sans contrat, difficile de ne pas citer un certain Fábio Coentrão. Le Portugais, qui a fêté ses 31 ans en mars dernier, se cherche une équipe depuis son départ de Rio Ave. Son curriculum vitæ parle pour lui : Benfica, Real Madrid, Monaco, Sporting Portugal... On a vu pire.

Coentrao Rio AveGetty Images

Yoann Gourcuff

Huit matches de Ligue 1 et un départ en janvier dernier : l'expérience de Yoann Gourcuff à Dijon ne restera pas dans les annales. L'ancien international français est-il arrivé à la fin de sa carrière ? Pour l'heure, l'ancien joueur de Bordeaux et de l'OL n'a rien annoncé. Christian, son père, se montre quant à lui plus fataliste.

Vidéo - Benzema 2009, Gourcuff 2009 ou Mbappé 2019 : Qui est le plus fort ? 07:11

"Il faut être réaliste, il a trente-trois ans et la saison écoulée à Dijon ne s'est pas bien passée, confiait-il le 15 août dernier à L'Equipe. Après, pour avoir du plaisir et être performant, il faut physiquement ne pas avoir de problèmes (...) Je ne parle pas pour lui, mais on sait que ça a une fin, et finir à 33 ans ou 35 ans... C'est sûr qu'il aime le foot, et le fait de ne pas avoir pu jouer ces dernières saisons en pleine possession de ses moyens, ça l'a plombé."

Wilfried Bony

Voilà un attaquant qui pourrait servir à certaines équipes. Pisté notamment par Lecce, en Italie, Wilfried Bony (30 ans) n'a toujours pas trouvé de club depuis son départ de Swansea en juillet dernier. L'international ivoirien (52 sélections) a également évolué à Manchester City et Stoke City.

Wilfried Bony - Ivory CoastGetty Images

Giuseppe Rossi

La carrière de Giuseppe Rossi (32 ans) aura été un immense gâchis. Tourmenté par les blessures, l'attaquant italien n'a jamais été épargné. Et depuis juillet 2018, le voilà sans club après un passage à la Fiorentina et au Genoa. L'ancien attaquant de Manchester United parvient-il à rebondir ? En Italie, on parle de plusieurs équipes intéressées : Empoli, Frosinone ou encore la Cremonese.

Giuseppe Rossi (Fiorentina 2014)Getty Images

Rolando

Libre depuis sa fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Rolando fait également partie de cette liste. Le tout malgré des rumeurs l'envoyant à Brescia ou encore Braga. Une chose est certaine : le défenseur de 34 ans pourrait encore servir à pas mal de clubs. Simple question de temps avant qu'il n'en retrouve un ?

Rolando, le héros improbable de la qualification de l'OM en finale de la Ligue EuropaGetty Images

Ivan Strinic

Parti de l'AC Milan cet été, Ivan Strinic a vu sa carrière mis entre parenthèses après un souci cadriaque (hypertrophie), diagnostiqué il y a plus d'un an. Mais l'international croate a depuis fait son retour, lui qui a disputé plusieurs matches amicaux avec le club lombard cet été. Titulaire lors de la finale du Mondial face aux Bleus, en 2018, le latéral gauche attend désormais une nouvelle aventure.