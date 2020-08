TRANSFERTS - Lyon et la Juve seraient à la lutte pour attirer une pépite uruguayenne, Marc-André ter Stegen serait en passe de prolonger avec le Barça, Arda Turan est de retour à Galatasaray, Montpellier tient son nouveau gardien... Voici le bulletin mercato du jour.

L'OL et la Juve se battent pour Pellistri

Pas encore connu du grand public, Facundo Pellistri (18 ans) est pourtant déjà incontournable du côté de Penarol. Le jeune ailier uruguayen est d'ailleurs très courtisé sur le mercato, puisque selon L'Equipe, l'Olympique Lyonnais et la Juventus Turin sont notamment sur ses traces. Les Gones auraient même déjà transmis une offre de 5 millions d'euros au club de Montevideo. En vain. Les deux rivaux de Manchester (United et City) sont également à l'affût. De quoi donner une idée du potentiel du joueur...

Notre avis : Juninho est en première ligne dans ce dossier. L'OL va tout faire pour recruter Pellistri.

Le PSG ne veut pas lâcher Bernat

Sous contrat jusqu'en 2021 avec le PSG; Juan Bernat ne devrait pas aller voir ailleurs cet été. D'après Le Parisien, le latéral gauche parisien ne sera pas vendu par ses dirigeants, qui souhaitent absolument le conserver. Et pour ne pas le perdre "gratuitement" l'an prochain, une prolongation est espérée.

Notre avis : Bernat a toujours répondu présent. Le PSG ferait bien de le conserver.

Prolongation en vue pour ter Stegen

Les négociations en vue d'une éventuelle prolongation de Marc-André ter Stegen sont peut-être sur le point d'aboutir. D'après Mundo Deportivo, le gardien allemand et le FC Barcelone seraient tombés d'accord quant à la durée du nouveau bail (cinq saisons supplémentaires). Il reste cependant à en définir les contours financiers.

Notre avis : Le Barça aura du mal à se montrer actif sur le marché des transferts cet été. Parvenir à prolonger le contrat de leur brillant dernier rempart serait une excellente opération de la part des Blaugrana.

Ibrahimovic, ça négocie...

Entre l'AC Milan et Zlatan Ibrahimovic, les négociations continuent en vue d'une possible prolongation de contrat. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard propose à son joueur un salaire fixe de 4,5 ou 5 millions d'euros en plus de divers bonus, liés notamment aux matches joués, buts marqués et une éventuelle qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Notre avis : On pense toujours que Zlatan finira par prolonger à Milan. Son retour n'a eu que du bon.

Henderson met la pression à Solskjaer

Dean Henderson ne compte pas jouer le rôle de doublure de David de Gea à Manchester United. Après deux saisons intéressantes en prêt à Sheffield, le portier anglais de 23 ans veut un poste de numéro 1, selon The Sun. "Donnez moi le statut de numéro 1 ou laissez moi partir", aurait-il lancé à Ole Gunnar Solskjaer selon le tabloïd. Ce qui pourrait placer le manager des Red Devils dans une situation compliquée. De Gea, décevant cette saison, a prolongé la saison passée avec un énorme salaire à la clef. Or, Henderson dispose lui de plusieurs offres, dont Chelsea qui rêve de l'attirer.

Notre avis : On imagine mal Solskjaer reléguer De Gea sur le banc. Henderson peut donc penser à partir.

Everton-Benfica, ça brûle

Entre Benfica et Everton Soares, ça brûle. Selon A Bola et Record, le club lisboète est tout proche de recruter l'international brésilien de Grêmio pour un montant de 20 millions d'euros. Selon le média brésilien GloboEsporte, les négociations ne sont toutefois pas encore bouclées entre Grêmio et Benfica, qui aurait proposé 22 millions d'euros.

Notre avis : Benfica frapperait un sacré coup en recrutant Everton Soares.

Sergi Roberto va rester au Barça

Interrogé dans les colonnes du Manchester Evening News, l'agent de Sergi Roberto a démenti un éventuel départ du Barça pour rejoindre Manchester City. "Sergi Roberto n'a pas pour plan de quitter le Barça, explique-t-il. Actuellement, il n'y a aucun club qui ait montré un intérêt et le Barça ne nous a soumis aucune proposition pour le joueur."

Notre avis : Pas vraiment une surprise. Sergi Roberto et le Barça vont poursuivre leur aventure commune.

Montpellier a trouvé son gardien

Joint par RMC Sport, Laurent Nicollin, le président de Montpellier, a confimé un accord très proche avec le FC Bâle pour le gardien Jonas Omlin. "On a eu un retour de Bâle hier soir. On a renvoyé une proposition ce matin, on n’est pas loin de trouver un accord. Jonas souhaite nous rejoindre donc on devrait rapidement trouver la solution. Ça devrait se décanter aujourd’hui. J’espère que Jonas sera le plus tôt chez nous pour passer sa visite médicale", a-t-il déclaré.

Notre avis : Une épine en moins dans le pied pour Montpellier.

Turan retourne à Galatasaray

Arrivé à la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Arda Turan a officiellement rejoint Galatasaray ce mercredi. L'international turc avait déjà évolué sous les couleurs du club stambouliote entre 2006 et 2011.

Notre avis : Turan est en difficulté depuis bien trop longtemps. Ce retour au bercail ne pourra que lui être bénéfique.

Sarr a des touches en Premier League

Relégué en Championship avec Watford, Ismaïla Sarr susciterait l'intérêt de plusieurs équipes de Premier League. A en croire les informations du Sun, Crystal Palace et Wolverhampton pourraient ainsi passer à l'action afin de renforcer leur secteur offensif.

Notre avis : L'ancien Rennais a clairement le niveau pour rester dans l'élite du foot anglais. Si une belle opportunité se présente, il faudra tout faire pour tenter de la saisir.

Diop vers un nouveau prêt

Recruté à l'été 2017 par Lyon, Pape Cheikh Diop avait été prêté au Celta Vigo lors de l'exercice 2019-2020. Selon RMC Sport, le milieu hispano-sénégalais devrait à nouveau faire l'objet d'un prêt la saison prochaine, cette fois-ci en direction de Dijon. Une option d'achat de cinq millions d'euros serait assortie au deal.

Notre avis : Diop n'entrait pas dans les plans de Sylvinho, et Rudi Garcia ne compte visiblement pas plus sur lui. Rappelons que l'OL avait investi dix millions d'euros sur ce jeune joueur il y a trois ans...

