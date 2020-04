Camavinga, Niang, Nzonzi, Maurice... Stéphan se penche sur les dossiers chauds

La Ligue 1 est à l'arrêt depuis mi-mars mais l'actualité transferts bat son plein. En Espagne, Eduardo Camavinga, suivi ardemment par le Real Madrid, fait les gros titres de la presse sportive depuis plusieurs semaines. C'est dans ce contexte que l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stephan, s'est confié jeudi soir sur la situation de son milieu de terrain de 17 ans. "Je le sais très heureux au Stade Rennais. Qu'il fasse une année supplémentaire avec nous n'est absolument pas utopique. On espère pouvoir le conserver", a déclaré le technicien breton dans un premier temps à l'Equipe 21 .

"Pour qu'il puisse poursuivre sa progression et son évolution dans les meilleures conditions, un an supplémentaire dans son club formateur pourrait lui être très bénéfique", a-t-il renchéri. Concernant Mbaye Niang, dont le nom a circulé du côté de l'Olympique de Marseille ces dernières semaines, l'entraîneur du Stade Rennais n'envisage pas non plus s'en séparer. "Je suis très content de pouvoir travailler avec Mbaye. C'est un élément important de notre groupe. Je n'ai pas envie d'imaginer le départ de ce genre de joueur", a-t-il expliqué.

Vidéo - Camavinga, la révélation qui affole déjà l'Europe 01:44

Sur le dossier Steven Nzonzi, prêté jusqu'à la fin de la saison, Julien Stephan a été droit au but : "Si on est dans les trois premiers, son prêt sera automatiquement prolongé". Moins concernant Florian Maurice, qui serait proche de devenir le futur directeur sportif du Stade Rennais. "Je ne peux ni infirmer ni confirmer ce nom-là. Ma direction le fera en temps et en heure", a-t-il conclu.