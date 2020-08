Camavinga, Sancho, Van de Beek…: Les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce dimanche

TRANSFERTS – Le Real Madrid prêt à se jeter sur Camavinga en 2021, Manchester United refroidit au sujet d'un transfert de Sancho, le Barça mis au courant du prix de Van de Beek… Voici votre bulletin mercato du jour.

Manchester United aurait décidé de jeter l'éponge pour Sancho

Un coup oui, un coup non. Jadon Sancho finira-t-il par rejoindre Manchester United cet été ? Selon The Mirror, les Red Devils auraient définitivement abandonné l'idée de recruter l'international anglais du Borussia Dortmund. La direction mancunienne estime que les 120 millions d'euros réclamés par le club allemand ne correspondent plus à la réalité du marché, alors que les commissions d'agent et le salaire du joueur pourraient doubler le coût de l'opération. Le fait que Sancho n'aille pas au clash avec ses dirigeants aurait également convaincu Manchester de repousser ce transfert à la saison prochaine.

Transferts Ronaldo préfère voir Mbappé plutôt que Neymar au Real Madrid IL Y A 9 HEURES

Notre avis : Le jeu de poker menteur continue. Mais on reste convaincu que ce dossier est encore loin d'être clos.

Le Real est prêt à se jeter sur Camavinga… en 2021

Cette saison, Rennes va devoir profiter des performances d'Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain a d'ores et déjà assuré à nos confrères de Telefoot qu'il poursuivrait l'aventure une année de plus en Bretagne. Et après ? Il pourrait se jeter dans les bras du Real Madrid. D'après AS, le prodige de 17 ans a stoppé les négociations concernant sa prolongation de contrat avec le SRFC. Ce qui pourrait faire les affaires de la Casa Blanca en vue d'un transfert en 2021. Le bail du joueur expirera en 2022.

Notre avis : Camavinga semble avoir un plan de carrière clair et défini. Pour Rennes, le prolonger ressemble à une mission impossible.

Le Barça de nouveau d'attaque pour Lautaro ?

C'est reparti pour un tour. Alors que les négociations autour d'un transfert de Lautaro Martinez semblaient gelées depuis plusieurs semaines, Marca assure que l'attaquant de l'Inter demeure la priorité du club catalan. Sa clause libératoire (111 millions d'euros) ayant expiré, le FCB espère désormais pouvoir abaisser le coût de l'opération en proposant plusieurs joueurs au club lombard. Nelson Semedo, Junior Firpo ou encore Arturo Vidal pourraient être inclus dans la balance.

Notre avis : Sans clause, l'Inter va peut-être lâcher du lest. Surtout que le probable départ d'Antonio Conte crée un climat d'instabilité dont peut profiter le Barça.

Le Milan continue de négocier avec Zlatan…

Zlatan Ibrahimovic se fait désirer. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'attaquant suédois serait proche de trouver un accord avec l'AC Milan pour y prolonger sa carrière. L'entente porterait autour d'un salaire estimé à 6 millions d'euros mais divers bonus continueraient de bloquer l'opération. Au sein du club lombard, l'optimisme serait toujours de mise, même si la direction milanaise pourrait commencer à songer à un plan B…

Notre avis : Ce sont des détails qui devraient rapidement être réglés. Les deux camps ont tout intérêt à trouver un compromis.

… et songe à jouer un mauvais tour à Arsenal

L'AC Milan est concentré sur les négociations entamées avec Zlatan. Mais le club lombard vise aussi d'autres joueurs. Selon The Telegraph, l'entité italienne pourrait chiper Dani Ceballos au nez et à la barbe d'Arsenal. Ces dernières semaines, le club londonien semblait largement en tête pour s'offrir le milieu de terrain qui appartient toujours au Real Madrid. Problème, Raul Sanllehi était en charge des négociations avec le champion d'Espagne mais l'ancien directeur du football des Gunners a claqué la porte la semaine dernière.

Notre avis : Les Gunners jouent un jeu dangereux mais ne repartent pas de zéro. Ils ont encore une petite longueur d'avance sur le Milan.

Les Gunners se placent pour Thiago Alcantara

Une piste de plus pour Thiago Alcantara. Selon The Daily Mail, Arsenal serait également intéressé par la venue du milieu de terrain du Bayern Munich. L'international espagnol devrait quitter la Bavière cet été, son contrat expirant en 2021. Pour pouvoir l'attirer, le club londonien aimerait abaisser le montant réclamé par le Rekordmeister, estimé à 30 millions d'euros. La direction des Gunners a également besoin de se délester d'un ou plusieurs milieux de terrain avant de passer à l'attaque.

Notre avis : Avec la concurrence de Liverpool, Manchester City ou encore le PSG, on voit mal comment Arsenal pourrait faire baisser le prix d'un tel joueur…

L'Ajax fixe le prix de Van de Beek pour le Barça

Il était proche du Real Madrid il y a un an mais depuis quelques jours, Donny van de Beek est constamment annoncé au FC Barcelone. L'arrivée de Ronald Koeman sur le banc du club catalan en est évidemment la cause. Pour s'offrir le milieu de terrain de l'Ajax, la direction des Blaugrana devra débourser 55 millions d'euros, si l'on en croit les informations de Sport.

Notre avis : 55 millions pour reconstituer le duo De Jong – Van de Beek ? C'est le juste prix. Mais le Barça peut-il vraiment se le permettre alors que la priorité de son mercato concerne l'attaque ?

Ligue 1 Camavinga a tout changé IL Y A 20 HEURES