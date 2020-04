TRANSFERTS - Le Real Madrid accélère pour Camavinga, l'OM pourrait perdre une pépite, le PSG aussi... Voici notre bulletin mercato du jour.

Entre le Real et Camavinga, ça brûle

C'est une information qui fait la Une des deux quotidiens madrilènes ce jeudi. Selon AS et Marca, le Real Madrid a la voie libre dans le dossier Eduardo Camavinga. Et visiblement, le club de Zinedine Zidane compte bien en profiter. Alors que le FC Barcelone et le Borussia Dortmund auraient lâché l'affaire, Marca explique que les Merengues comptent aligner 60 millions d'euros pour le milieu du Stade Rennais. Du côté de AS, on parle d'un prix fixé à 50 millions d'euros, ainsi qu'une concurrence toujours féroce du PSG et de la Juventus. Mais c'est bel et bien le Real qui serait en pole position pour le recruter.

Notre avis : L'intérêt du Real se confirme pour Camavinga. Et en cas d'une offre aux alentours des sommes évoquées, difficile pour Rennes de le retenir. Le départ se rapproche.

Lihadji, de l'OM au LOSC ?

Cette fois, ça se confirme. Selon L'Equipe, Isaac Lihadji va quitter l'OM et rejoindre le LOSC. En rejoignant le club nordiste, le très prometteur ailier de 18 ans signera son premier contrat professionnel. Une durée de trois ans est évoquée. Concernant l'indemnité de transfert, Lille paiera "seulement" 300.000 euros, soit celle correspondant à la formation. Intéressés par le joueur, la Juventus et le Borussia Dortmund ont bien tenté de revenir en force dans ce dossier. En vain.

Notre avis : La fin de ce feuilleton. Et elle n'est pas surprenante. Pour l'OM, c'est évidemment une mauvaise nouvelle au vu du potentiel du joueur.

Kouassi file à Leipzig

Un peu à l'image de son meilleur ennemi, le PSG devrait lui aussi perdre un joueur issue de sa formation. Toujours d'après le quotidien, Tanguy Kouassi, dont le contrat aspirant expire en juin prochain, va très probablement rejoindre le RB Leizpig. Une tendance qui se confirme, puisque les informations vont dans ce sens depuis maintenant plusieurs semaines.

Notre avis : Kouassi a laissé entrevoir de belles choses cette saison. Une fois de plus, le PSG risque de perdre un joueur formé au club.

L'Inter compte prolonger Young

Débarqué à l'Inter Milan lors du dernier mercato hivernal, Ashley Young a visiblement déjà mis tout le monde d'accord au sein du club lombard. L'ancien joueur de Manchester United, qui avait signé un contrat de six mois avec une année supplémentaire en option, devrait voir cette dernière bientôt levée par ses dirigeants. Une offre salariale lui aurait même déjà été transmise selon Sky Italia. Et Young n'a visiblement pas hésité à l'accepter. L'histoire va donc continuer.

Notre avis : Au vu de ses prestations, Young mérite clairement de rester une saison supplémentaire. Bonne pioche pour l'Inter.

La Lazio vise Götze

En fin de contrat au 30 juin prochain, Mario Götze pourrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le joueur de 27 ans serait notamment dans le viseur de la Lazio Rome. Mais un problème de taille pour le club romain : le salaire de Götze. Si ce dernier pouvait le baisser à 4 millions d'euros, la barre resterait trop haute. De plus, au vu de la condition physique du joueur, la Lazio préfère rester prudente.

Notre avis : La trajectoire de la carrière de Götze n'est pas celle attendue. Mais rien n'est encore perdu. Se relancer à la Lazio, ce serait une belle possibilité.

