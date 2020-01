Le PSG moins gourmand que prévu pour Cavani...

Edinson Cavani est de plus en plus proche de rejoindre l'Atlético Madrid. L'Équipe explique ce dimanche que le PSG et le club espagnol discutent toujours du montant du transfert. Alors que Paris réclamait initialement 30 millions d'euros, le champion de France pourrait finalement accepter de laisser partir l'Uruguayen pour 15 millions, d'après le quotidien. Cavani ne figurait pas dans le groupe pour la rencontre à Lille, dimanche soir.

Notre avis : Le Matador parait de plus en plus sur le départ.

Edinson Cavani lors de PSG-Nîmes / Ligue 1Getty Images

...Manchester United encore en course

Si Edinson Cavani est annoncé sur le départ au PSG et proche d'une arrivée à l'Atlético Madrid, il est également convoité en Angleterre. Selon Téléfoot, Manchester United tente de passer devant les Colchoneros dans la course pour récupérer l'Uruguayen. Cavani préfère rejoindre la capitale espagnole mais les Red Devils disposent de davantage de moyens financiers pour le convaincre.

Notre avis : A moins d'une énorme offre salariale, Cavani ne rejoindra pas Manchester United.

Arsenal refuse de payer 7 millions pour Kurzawa

Un temps dans l'air, un départ de Layvin Kurzawa vers Arsenal cet hiver n'est plus vraiment d'actualité. Selon le Daily Star, le PSG a réclamé 7 millions d'euros pour céder son arrière gauche qui sera en fin de contrat en juin. Les Gunners ont refusé de payer cette somme qu'ils jugent trop élevée. Kurzawa est désormais annoncé proche de la Juve dans le cadre d'un échange avec De Sciglio.

Notre avis : Un montant relativement peu élevé pour Arsenal qui ne devait pas réellement vouloir Kurzawa.

Bruno Guimaraes "à Lyon à 95%" pour Juninho

Le directeur sportif lyonnais s'est présenté devant la presse après la victoire des Gones sur Toulouse et en a dit davantage sur le mercato. "Pour Bruno Guimaraes, c’est à 95% fait, a assuré Juninho. On va aller là-bas pour faire les derniers tests. On va le voir mercredi pour passer sa visite médicale. On espère pouvoir l’annoncer rapidement. Il est très à l’aise techniquement. Il va falloir être patient avec lui. Il a choisi de venir chez nous. L'Atlético et Benfica étaient également intéressés".

Notre avis : Un jeune joueur très certainement prometteur qui aura besoin d'un temps d'adaptation.

Bruno Guimarães of Athletico PR celebrates after scoring the first goal of his team during the match Athletico PR v Internacional as part of Copa do Brasil Final, at Arena da Baixada Stadium on September 11, 2019Getty Images

...L'OL à fond sur Akanji

L'OL cherche un défenseur central et a jeté son dévolu sur l'international suisse. Selon nos informations, Manuel Akanji est la priorité de Juninho. Alors que Dortmund avait au départ estimé à 30 millions d'euros la valeur du joueur, l’OL pourrait se positionner début de semaine prochaine avec une offre autour de 17/18 millions + bonus. Il faudra aussi trouver un accord avec le joueur qui bénéficie de conditions financières très confortables à Dortmund.

Notre avis : Une belle piste mais Lyon devra certainement dépenser bien plus pour s'offrir Akanji.

Manuel Akanji - BVBGetty Images

Ça piétine pour Bruno Fernandes à Manchester United

L'international portugais doit prendre son mal en patience. Le Sporting CP et Manchester United négocient depuis au moins deux semaines pour le transfert de Bruno Fernandes mais peinent à trouver un terrain d'entente. Selon The Sun, les Mancuniens ont proposé 55 millions d'euros pour le milieu offensif de 25 ans mais les Lisboètes réclament 80 millions. Les Red Devils devraient revenir à la charge avec une nouvelle offre à hauteur de 70 millions pour arracher Bruno Fernandes dans cette dernière semaine de mercato hivernal.

Notre avis : Plutôt que de dépenser des sommes folles, Manchester United devrait revoir sa politique sportive.

Bruno FernandesGetty Images

Ever Banega en Arabie Saoudite la saison prochaine

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Séville, Ever Banega a officiellement trouvé son nouveau club. L'Argentin s'est engagé avec le Al Shabab FC. Il rejoindra l'Arabie Saoudite, où il a signé pour les trois prochaines années, à la fin de la saison.

Notre avis : A 31 ans, Banega aurait pu prolonger son aventure en Europe mais il a opté pour un contrat juteux.

Ever Banega (FC Séville)Getty Images

Sanson ne compte pas quitter l'OM

Comme souvent lors du mercato, Morgan Sanson fait partie des joueurs de l'OM susceptibles de changer d'air en cas de convoitises. Hier, le milieu de terrain olympien de 25 ans était annoncé dans le viseur du Zenit St-Pétersbourg. "Je resterai jusqu'en fin de saison, a toutefois rassuré Sanson à La Provence après le match nul contre Angers (0-0). Tout le monde veut rester, c'est vous qui dîtes que des clubs sont intéressés et qu'il y aura des offres mais on est tous inscrits dans le projet pour aller chercher ce que l'on veut en fin de saison".

Notre avis : Une excellente nouvelle sportive pour l'OM.

Morgan Sanson contre BordeauxGetty Images

Tottenham s'active pour faire revenir Bale

D'après une partie de la presse britannique, dont l'Express, Tottenham va tenter de rapatrier Gareth Bale. Les Spurs discutent avec le Real Madrid d'un transfert définitif, et un accord pourrait intervenir avant la fin du mercato. José Mourinho penserait également à Paco Alcacer et Mario Götze (Borussia Dortmund) pour renforcer son équipe, qui s'apprête à céder Christian Eriksen à l'Inter Milan.

Notre avis : Une piste alléchante mais difficile à croire car Bale reste cher et souvent blessé.

Gareth Bale (Real Madrid)Getty Images

...Ça coince pour Willian José

Cible numéro 1 des Spurs pour pallier l'absence d'Harry Kane, l'attaquant brésilien ne doit pas faire ses valises tout de suite. Selon Mundo Deportivo, Tottenham a bien lancé les négociations avec la Real Sociedad pour Willian José, qui est déjà convaincu, mais les dirigeants londoniens ne proposent que 20 millions d'euros à leurs homologues basques. Le club espagnol doit en plus reverser 30% de ce montant à la société Maldonado qui détient une partie des droits du joueur, il se retrouverait ainsi avec 14 millions pour un attaquant qui est coté à 30 et refuse de céder sachant que le temps joue en sa faveur car Tottenham se trouve dans l'urgence.

Notre avis : Tottenham devrait récupérer 20 millions de la vente d'Eriksen et saura les réinvestir pour s'offrir Willian José.

...pas pour Bergwijn

Les Spurs se démènent décidément à l'approche de la fin du mercato. Outre Piatek et Willian José, Tottenham s'intéresse aussi à Steven Bergwijn pour renforcer son attaque selon le Daily Mail et Sky Sports. Le club londonien a déjà contacté le PSV Eindhoven au sujet de l'ailier de 22 ans qui pourrait coûter 25 millions d'euros. L'international néerlandais a signé 5 buts et 10 passes décisives en 16 matches de championnat cette saison. Bergwijn n'a pas joué pas ce dimanche contre Twente pour éviter de faire capoter un éventuel transfert.

Notre avis : Un joueur très intéressant et une piste qui semble sérieuse.

Valence s'attend à perdre Rodrigo

L'international espagnol se retrouve en pole position pour pallier l'absence de Luis Suarez au Barça. Comme le rapporte Mundo Deportivo, il a beaucoup été question de l'avenir de Rodrigo Moreno samedi après la victoire de Valence sur le Barça (2-0). "Nous devons nous préparer à un éventuel départ de Rodrigo, a ainsi confié le directeur de la communication de Valence. Le Barça s'intéressait déjà à lui l'été dernier et cet hiver également. Il y a toujours de l'intérêt pour les bons joueurs et Rodrigo en fait partie".

Notre avis : Une affaire en bonne voie mais Valence réclame tout de même 60 millions d'euros, un montant que le Barça ne compte pas dépenser.

Newcastle espère récupérer Alcacer

Selon le Sun, Newcastle et son coach Steve Bruce s'active pour recruter Paco Alcacer, annoncé partant de Dortmund. L'avant-centre de 26 ans souhaite retourner en Espagne et est suivi par Valence qui pourrait perdre Rodrigo mais le club anglais lui promet une place de titulaire dans le cadre d'un prêt de six mois. Newcastle pourrait ensuite mettre 30 millions d'euros sur la table l'été prochain pour acheter définitivement Alcacer.

Notre avis : Alcacer ferait certainement beaucoup de bien à Newcastle mais choisira Valence en cas de départ de Rodrigo.

Naples en pince pour Mateta

L'Equipe et Sky Italia relaient la même information : Jean-Philippe Mateta a séduit les Partenopei. En quête d'un avant-centre, Naples a placé le nom du jeune Français de Mayence en haut de sa liste de recrues potentielles pour cet hiver. Le club italien attendait visiblement de savoir comment le joueur de 22 ans et 1,92m se remettrait d'une blessure à un genou. Mateta a repris la compétition mi-décembre et marqué 2 buts en 5 matches. De quoi convaincre Naples de passer à l'action rapidement.