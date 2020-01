L'Atlético ne lâche pas Cavani

C'est un feuilleton qui risque de nous accompagner jusqu'au dernier jour du mercato. Courtisé par l'Atlético Madrid, Edinson Cavani espère toujours quitter le PSG d'ici fin janvier. Et pour convaincre le club de la capitale, le club madrilène aurait augmenté son offre pour le Matador selon AS : 15 millions d'euros + 3 millions de bonus. Assez pour faire céder le club de la capitale ? Rien n'est moins sûr...

Notre avis : Il reste une grosse semaine à l'Atlético et Cavani pour convaincre le PSG cela pourrait suffire.

Vidéo - Comment l'arrivée d'Haaland à Dortmund pourrait faciliter... le départ de Cavani à l'Atlético 02:30

Kouassi disposé à passer pro au PSG

Après avoir inscrit à Reims, mercredi soir, son premier but chez les professionnels, Tanguy Kouassi a été interrogé sur son avenir au PSG en zone mixte. L'international U18 a clairement ouvert la porte à ses dirigeants. "Si je vais rester très longtemps au PSG ? Oui, bien sûr. Si je peux jouer, ça ne me dérange vraiment pas", a expliqué ce dernier dans des propos relayés par L'Equipe.

Notre avis : De belles déclarations mais les promesses de temps de jeu et l'aspect financier feront la différence.

Tanguy Kouassi (links) mit PSG-Coach Thomas TuchelGetty Images

L'OL pourrait se faire doubler pour Guimaraes

Les Gones ne doivent pas s'emballer tout de suite. Si L'Equipe annonçait hier un accord de principe entre Lyon et l'Athletico Paranaense pour le transfert de Bruno Guimaraes, rien n'est encore signé. Selon Globo Esporte, le club brésilien doit transmettre à l'Atlético Madrid toutes les offres reçues pour ses joueurs selon un arrangement conclu lors de la vente de Renan Lodi l'été dernier. Les Colchoneros peuvent ainsi surenchérir et sont prioritaires. Cependant, le club madrilène ne pourra pas recruter Guimaraes s'il arrache Cavani au PSG car il sortirait alors des clous du fair-play financier.

Notre avis : L'Atlético manquant de fonds, Lyon peut se montrer optimiste.

Aubameyang dit oui au Barça, Rodrigo aussi

Le dossier de l'attaquant avance du côté du Barça. Selon Mundo Deportivo et Sport, deux buteurs ont d'ores et déjà donné leur accord pour rejoindre la Catalogne dès ce mercato hivernal : Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Rodrigo (Valence). Les dirigeants blaugrana auraient une préférence pour le deuxième, au point qu'une rencontre serait imminente avec son agent. Pour rappel, Olivier Giroud serait également dans les petits papiers du Barça.

Notre avis : Rodrigo qui connait la Liga affiche le profil le plus intéressant des joueurs cités mais marque peu cette saison (4 buts).

Pour Giroud à l'Inter, ça se complique...

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour Olivier Giroud. Après avoir attendu longuement, l'attaquant français, qui avait même accepté de baisser son salaire pour faciliter les négociations, pourrait finalement ne jamais rejoindre l'Inter Milan. En effet, selon Sky Italia, le club lombard serait en passe de recruter... Fernando Llorente. Le tout dans le deal avec le Napoli pour Matteo Politano, qui va rejoindre le club napolitain en prêt (18 mois) et obligation d'achat. La chaîne parle d'un total de 25 millions d'euros.

Notre avis : Un vrai coup dur en vue pour Giroud.

...pas pour Moses

Blues et Nerazzurri se sont vite mis d'accord pour le transfert du Nigerian. Comme attendu, l'Inter a officialisé l'arrivée de Victor Moses en provenance de Chelsea dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat estimée à 10 millions d'euros. Moses, 29 ans, qui était prêté à Fenerbahce depuis un an a bien connu le coach interiste Antonio Conte quand il entraînait Chelsea.

Notre avis : Une très bonne doublure pour Candreva dans le 3-5-2 de l'Inter.

Vers un échange Allan-Vecino ?

Les clubs italiens ne manquent pas d'idées pour débloquer des situations difficiles. Selon La Gazzetta dello Sport, Naples et l'Inter qui discutent déjà pour un échange entre Llorente et Politano pensent aussi à un accord similaire pour Allan et Matias Vecino. Le Brésilien semble toujours en conflit avec les dirigeants napolitains tandis que l'Uruguayen désire quitter l'Inter. L'affaire pourrait se faire dans le cadre d'un prêt de six mois dans le but de relancer les deux joueurs car Allan garde une valeur au moins deux fois plus élevée que celle de Vecino (50 millions d'euros contre 20).

Notre avis : Même pour six mois, l'Inter ferait une belle affaire.

L'improbable offre du Barça pour Bernardeschi

Déjà envisagé l'été dernier, un échange Rakitic-Bernardeschi aurait été étudié par la Juventus et le Barça ces derniers jours. Toutefois, selon Sky Italia, aucun accord n'a été trouvé. La raison ? La somme qu'aurait dû rajouter le club catalan dans le deal. La chaîne explique que l'offre transmise à la Vielle Dame était la suivante : 10 millions d'euros + Rakitic pour Bernardeschi. La Juve réclamait au moins le double.

Notre avis : Une décision logique de la Juve qui est déjà bien fournie au milieu de terrain.

Bernardeschi - Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Dani Olmo à un pas de Leipzig

L'international espagnol va filer en Allemagne. Convoité par le Barça ou Monaco, Dani Olmo est finalement attendu du côté du RB Leipzig selon quotidien croate Sportske Novosti. Le club allemand devrait débourser 30 millions d'euros plus 15 de bonus pour s'offrir le milieu offensif du Dinamo Zagreb. Le joueur de 21 ans formé à La Masia deviendra ainsi la recrue la plus chère du club allemand. Olmo est attendu ce jeudi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans. Le Bayer Leverkusen et le Hertha Berlin étaient également sur le coup mais ont échoué.

Notre avis : Une belle prise pour le leader de Bundesliga qui affirme ses ambitions.

Le FC Séville en pince pour Morelos

L'attaquant colombien a tapé dans l'oeil des Andalous. Avec ses 28 buts marqués en 35 matches avec les Glasgow Rangers cette saison, Alfredo Morelos attire forcément les convoitises. Selon Sky Sports, le FC Séville est prêt à faire une offre au club écossais pour son avant-centre de 23 ans. Le président des Rangers a pourtant récemment assuré que Morelos ne partirait pas même contre 45 millions d'euros.

Notre avis : S'il ne part cet hiver, Morelos fera beaucoup parler de lui l'été prochain.

Manchester United penserait au retour de Carlos Tevez

Tuttosport lance la rumeur du jour. Selon le quotidien italien, Manchester United cherche un attaquant pour pallier l'absence de Marcus Rashford et songe à faire revenir Carlos Tevez. L'Argentin de 35 ans qui évolue désormais à Boca Juniors pourrait arriver dans le cadre d'un prêt. Tevez a joué chez les Red Devils de 2007 à 2013.

Notre avis : Une piste qui parait très improbable.

Ça coince pour Falette à Fenrebahce

Déception pour l'ancien Brestois. Annoncé depuis plusieurs jours, le prêt de Simon Falette de l'Eintracht Francfort vers Fenerbahce se heurte à des contraintes économiques. Comme l'explique L'Equipe, les deux clubs se sont mis d'accord pour un prêt avec option d'achat jusqu'en juin mais les Stambouliotes ne semblent pas disposer des fonds nécessaires pour assurer le salaire du défenseur central et les instances turques n'ont toujours pas validé le contrat. Arrivé en Turquie depuis une dizaine de jours, Falette songe désormais à rentrer en Allemagne.

Notre avis : Si l'échec de son transfert se confirme, Falette mettre du temps à se remettre.

Simon Falette of Frankfurt is challenged by Kai Havertz of Leverkusen during the Bundesliga match between Eintracht Frankfurt and Bayer 04 LeverkusenGetty Images

Podolski rejoint Antalyaspor

Le joueur aux 130 sélections et 49 buts avec la Mannschaft revient en Turquie. Antalyaspor a annoncé l'arrivée de Lukas Podolski qui était libre depuis son départ du Vissel Kobe il y a quelques jours. L'attaquant de 34 ans avait évolué à Galatasaray entre 2015 et 2017 avant de rejoindre le club japonais. Il portera le numéro 11 chez les Scorpions, actuels 16es du championnat turc.

Notre avis : Podolski va devoir montrer qu'il est encore en forme.

Moukandjo rebondit à Valenciennes

Le Camerounais n'a pas tardé à trouver un nouveau club. Officiellement libéré de son contrat par Lens ce jeudi matin, Benjamin Moukandjo reste dans le Nord. L'avant-centre de 31 ans a signé à Valenciennes, actuel huitième de Ligue 2, jusqu'à la fin de la saison. Le club nordiste a également officialisé le recrutement d'Aly Abeid. L'arrière gauche mauritanien de 22 ans a signé un contrat de deux ans et demi. Il évoluait auparavant avec la réserve de Levante.