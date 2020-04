"Ce que dit Moratti est vrai" : L'Inter a bien lancé l'opération Messi

La planète football s'attendait à ce que le transfert du siècle se passe du côté de Madrid cet été. Finalement, il pourrait avoir lieu à Milan. Alors que la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus a refroidi les ardeurs des Merengue pour s'offrir Kylian Mbappé lors du prochain mercato, l'Inter pourrait surprendre tout le monde. Selon les informations du très sérieux média argentin TNT Sports, les Nerazzurri travaillent actuellement sur le dossier Lionel Messi.

Vidéo - Messi et la clause qui affole le Barça 04:23

"Ce n’est pas un rêve, a déclaré le journaliste argentin Martín Castilla. Lionel Messi a aussi une offre de Newell’s Old Boys pour rentrer en Argentine. Mais l’Inter pousse et ce que Moratti a dit est vrai. Il y a une négociation prête, la décision sera celle de Messi mais l’Inter y travaille certainement." Des propos qui vont sûrement mettre en émoi les supporters de l'Inter, qui court après le Scudetto et la Ligue des champions depuis 2010. Des propos qui corroborent surtout avec la dernière sortie de Massimo Moratti.

"Messi à l’Inter n’est pas un rêve interdit, la situation actuelle a rebattu toutes les cartes. Je pense que ce n’est pas du tout interdit d’y penser, a assuré lundi l'ex-président interiste à Radio Rai. Lionel Messi est en fin de contrat bientôt (ndlr : en 2021) et ce serait certainement un gros effort pour l’Inter de le faire venir... Il est possible de voir des choses étranges à la fin de la saison." Il y a quelques jours encore, l'idée d'associer Lionel Messi à l'Inter Milan était bien étrange. Voire même inimaginable.