Le PSG vise un jeune attaquant du Hertha Berlin, le Bayern Munich se montre ferme pour Coman, l'OL vise Pellistri, Griezmann vraiment intransférable cet été ? Les 7 infos mercato qui vous ont échappé samedi.

Le PSG vise Cunha

Selon les informations de RMC, le PSG s'intéresse de près à Matheus Cunha, débarqué au Hertha Berlin en janvier dernier. L'attaquant brésilien ne laisse pas insensible Leonardo qui attendra quand même quelques semaines avant de décider quoique ce soit. Il aimerait que ses troupes se concentrent à 100% sur la Ligue des champions. L'Inter Milan est également sur le dossier.

Notre avis : A première vue, ce n'est pas le poste auquel le PSG a besoin de recruter.

Play Icon WATCH Amoureux du futsal et adoubé par Ronaldinho : Matheus Cunha, le crack qui s'éclate au Hertha 00:02:52

Telles a la cote en Angleterre

Selon le Daily Mail, Alex Telles intéresse trois clubs en priorité : Chelsea, Manchester United et Manchester City. Pour les Blues, la priorité s'appelle cependant Ben Chilwell. Le PSG a totalement abandonné la piste depuis la prolongation de Laywin Kurzawa.

Notre avis : Quelque soit le club qui le fera venir, c'est une très bonne pioche.

Manchester United envisage le prêt de Coman

Manchester United aimerait beaucoup faire venir Jadon Sancho, mais s'est gardé un plan B au cas où. Et ce plan B s'appelle Kingsley Coman. Le Bayern Munich n'est pas près à vendre l'international français mais pourrait le prêter.

Notre avis : Coman, c'est un plan B de luxe et un prêt pourrait lui permettre de se relancer.

Griezmann ne devrait pas être vendu...

Le Barça a rodé sa stratégie pour Griezmann. Selon Mundo Deportivo, le Français est déclaré intransférable par la direction barcelonaise jusqu'au mois de septembre. En revanche, si une offre XXL arrive en fin de mercato, elle sera écoutée par la direction...

Notre avis : Le FC Barcelone a besoin de liquidités...

Play Icon WATCH 0 but et 0 passe pour Lemar, le cas Griezmann : une saison à oublier pour ces 5 champions du monde 00:03:21

Lallana vers Brighton ?

Adam Lallana est sur le marché des joueurs libres et c'est Brighton qui pourrait en profiter selon The Independant. Le joueur plairait beaucoup à Dan Ashworth et son expérience pourrait être un véritable atout pour le club.

Notre avis : Brighton pourrait être un bon moyen de rebondir pour Lallana après une saison compliquée avec Liverpool.

L'OL s'intéresse à Pellistri

Selon les informations de RMC, l'OL piste Facundo Pellistri, un ailier de 18 ans qui joue à Peñarol en Uruguay. Le club en demande 9 millions d'euros - soit le montant de sa clause libératoire. Un montant que Juninho essaie de négocier.

Umtiti pourrait être prêté cet été

Le FC Barcelone pense à mettre Samuel Umtiti sur le marché selon Mundo Deportivo. L'international français ne souhaite pas quitter le club catalan et ce transfert pourrait s'effectuer sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Plusieurs clubs de Premier League comme Arsenal ou Everton et de Ligue 1 comme l'OM ou l'OL seraient sur le coup.

Notre avis : Umtiti a connu une saison compliquée, marquée par les blessures. Un prêt pourrait être la bonne solution pour lui.

