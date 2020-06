Déjà la fin de l'aventure à Tottenham ? Ndombélé ne voudrait plus jouer sous les ordres de Mourinho

TRANSFERTS - Selon les informations du magazine Téléfoot, Tanguy Ndombélé, le milieu français de Tottenham, aurait fait savoir à José Mourinho cette semaine qu'il ne souhaitait plus évoluer sous ses ordres. La communication entre l'ancien Lyonnais et le Special One serait rompue.

Une saison chez les Spurs et puis s'en va ? L'aventure de Tanguy Ndombélé à Tottenham se serait clairement obscurcie ces derniers jours. Selon les informations du magazine Téléfoot, l'ancien Lyonnais, transféré chez les Spurs l'été dernier pour environ 60 millions d'euros, aurait indiqué cette semaine à José Mourinho qu'il ne souhaitait plus évoluer sous ses ordres. Même si les joueurs de Tottenham soulignent souvent les bonnes performances de l'international français à l'entraînement, la communication serait rompue avec le Special One.

Jamais entré en jeu depuis la reprise, que ce soit ce mardi contre West Ham (2-0) et vendredi dernier face à Manchester United (1-1), Tanguy Ndombélé a vu son temps de jeu considérablement réduit depuis que José Mourinho a remplacé Mauricio Pochettino sur le banc des Spurs en novembre dernier. L'entraîneur portugais a d'ailleurs souvent critiqué publiquement l'investissement du joueur français de 23 ans, qui pourrait donc déjà changer de club cet été.

