Lyon tient à Dembélé et le fait savoir

Les Gones n'ont pas l'intention de perdre un nouvel élément offensif. Face aux rumeurs persistantes d'un intérêt de Chelsea (qui serait prêt à céder Olivier Giroud) et de Manchester United, l'OL a décidé de réagir et a publié un communiqué. "L’Olympique Lyonnais a pris connaissance de certaines informations relayées par les médias laissant penser que Moussa Dembélé pourrait intéresser d’autres clubs durant cette période de mercato. L’OL tient à réaffirmer son souhait, comme lors de l’été 2019, de conserver Moussa Dembélé. Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir".

Notre avis : L'OL tient bon mais le mercato d'hiver ne fait que débuter.

Direction la Premier League pour Lemar ?

Les dirigeants de l'Atlético ne comptent plus vraiment sur le champion du monde. Recruté à l'été 2018 contre 72 millions d'euros, Thomas Lemar déçoit sérieusement depuis et les Colchoneros sont décidés à le céder cet hiver comme l'explique Marca. L'ancien Monégasque âgé de 24 ans conserve une certaine valeur marchande et sa vente permettrait au club madrilène de recruter l'avant-centre tant espéré (Paco Alcacer ou Edinson Cavani). Un départ vers la Premier League est privilégié.

Notre avis : L'Atlético aura bien du mal à récupérer sa mise cet hiver avec Lemar.

Arsenal rêve d'Umtiti

Peu utilisé par le Barça cette saison, Samuel Umtiti sait où il pourra rebondir en cas de volonté de départ. Arsenal et son nouveau coach Mikel Arteta cherchent des renforts défensifs de qualité et sont séduits par l'ancien Lyonnais de 26 ans selon le Daily Mail. Umtiti était d'ailleurs présent mercredi soir à l'Emirates Stadium pour assister à la victoire des Gunners sur Manchester United (2-0).

Notre avis : Après la grave blessure de Calum Chambers, Arsenal aura besoin d'un renfort défensif mais l'arrivée d'Umtiti apparait peu probable.

Semedo, un avenir en pointillés au Barça...

Selon les informations du quotidien Sport, Nelson Semedo devrait quitter le FC Barcelone d'ici l'été prochain. Barré sportivement par Sergi Roberto, le Portugais n'est jamais parvenu à s'imposer en Catalogne et le Barça a, lui, besoin de liquidités afin de pouvoir équilibrer ses comptes. Eric Abidal, le directeur sportif du FCB, a récemment vu Jorge Mendes à Dubai pour évoquer le futur du latéral droit. Manchester United est sur le dossier selon Sport.

Notre avis : Mendes saura certainement trouver un acheteur pour Semedo.

...qui séduit Dani Olmo

L'ancien de la Masia n'est plus très loin d'un retour chez les Blaugrana. Dani Olmo intéresse très clairement le FC Barcelone qui est même passé à l'action à en croire le nouvel international espagnol. "Deux offres sont arrivées : la première de Mönchegladbach en février dernier et la seconde du Barça, a confié Olmo dans une interview accordée à Esportiu. Je suis heureux que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça reconsidère la possibilité de me faire rentrer chez moi".

"Le Dinamo Zagreb est à l'écoute des offres, poursuit l'ailier de 21 ans. S'il y a accord entre les clubs, il vaut mieux partir maintenant. Je veux avancer".

Notre avis : Un joueur qui pourrait faire du bien au jeu des Blaugrana.

L’OM piste Sturridge

Selon le Daily Mail, l'Olympique de Marseille a un oeil sur Daniel Sturridge en vue de la saison prochaine et d'une éventuelle qualification en Ligue des champions. Actuellement à Trabzonspor où il retrouve la forme, l'attaquant anglais de 30 ans est également suivi par Aston Villa.

Notre avis : Une piste qui parait tout de même assez froide à l'heure actuelle.

Daniel SturridgeEurosport

Alcacer poussé vers la sortie par Dortmund

L'arrivée d'Erling Braut Haland au Borussia Dortmund va faire une victime de marque : Paco Alcacer. Selon Sport Bild, l'attaquant espagnol, qui a perdu sa place de titulaire cette saison, va être sacrifié par la direction du club allemand qui espère néanmoins réussir un transfert à hauteur de 40 millions d'euros. Un club est intéressé : l'Atlético. Mais le club madrilène ne passera à l'action que si le dossier Cavani échoue.

Notre avis : L'Atlético doit surtout vendre avant de recruter.

Foulquier revient à Grenade

En échec à Watford, Dimitri Foulquier a choisi une destination de sécurité pour se relancer : Grenade. Passé en Andalousie de 2014 à 2017 puis la saison dernière, le latéral droit revient en Liga après six mois de galère en Angleterre où il n'a joué que cinq rencontres au total. Grenade dispose d'une option d'achat avec ce prêt.

Notre avis : Foulquier va pouvoir retrouver le sourire en Andalousie.

Bouanga ne compte pas quitter les Verts

Dans un entretien donné à France Bleu Loire, Denis Bouanga a annoncé ne pas vouloir quitter les rangs de l'ASSE où il se sent bien. "Il y aura peut-être des offres au mercato d'hiver mais je ne partirai jamais à la mi-saison. Je ne veux pas être coupé dans mon élan et aussi abandonner mon équipe. Pour l'instant, mon objectif est de rester à Saint-Étienne. Pourquoi partir alors que je me sens bien ici ?", a précisé le joueur.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour Saint-Etienne.

Denis Bouanga (Saint-Etienne) célèbre son but face à Monaco (1-0) en Ligue 1Getty Images

Valence piste Cancelo

L'international portugais est suivi de près par son ancien club. Recruté par Manchester City l'été dernier, Joao Cancelo peine à s'y imposer. L'arrière droit n'a joué que 7 matches de Premier League et son coach Pep Guardiola lui met une certaine pression. "A la fin, c'est le joueur qui décide s'il veut rester avec nous et se battre ou pas", a assuré l'entraîneur mancunien devant la presse. Selon Marca, Valence est en embuscade pour récupérer le défenseur de 25 ans, lui offrir davantage de temps de jeu et ainsi lui donner la possibilité de disputer l'Euro.

Notre avis : Comme le dit son entraîneur, Cancelo doit s'accrocher et ne pas changer d'air après seulement six mois à City.

Joao CanceloGetty Images

Lobotka vers le Napoli

Le Slovaque devrait bientôt découvrir la Serie A. Selon Mundo Deportivo, Naples a jeté son dévolu sur Stanislav Lobotka et les négociations avec le Celta Vigo sont sur le point d'aboutir. Le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli va ainsi s'envoler vers la Galice pour finaliser un prêt payant de 6 mois contre 3 millions d'euros avec une option d'achat de 17 millions. Milieu défensif de 25 ans, Lobotka a disputé 17 matches de Liga avec le Celta cette saison, et devrait pallier le départ attendu d'Allan.

Notre avis : Une grosse perte sportive en vue pour le Celta qui se bat pour son maintien en Liga.

Vertonghen dans le viseur de Naples

Le défenseur belge pourrait quitter les Spurs cet hiver. Jan Vertonghen arrivera en fin de contrat à Tottenham en juin prochain et ne compte visiblement pas prolonger son bail. Selon le Corriere dello Sport et The Telegraph, le club londonien souhaite céder le joueur de 32 ans durant ce mois de janvier pour récupérer une certaine somme. Le Napoli est intéressé par Vertonghen mais un retour à l'Ajax, son précédent club, n'est pas à exclure.

Notre avis : Vertonghen reste un élément important pour Tottenham qui devrait plutôt le convaincre de prolonger.

Manchester United à fond sur Gedson Fernandes

En quête de renforts cet hiver, les Red Devils multiplient les pistes et la plus sérieuse semble mener à Gedson Fernandes. Selon Sky Sports, les agents du jeune milieu de terrain sont récemment venus en Angleterre et des discussions ont été lancées. Benfica serait disposé à laisser partir son prometteur international portugais. Lyon et Milan sont également sur le coup mais le joueur préfère la Premier League.

Notre avis : Un joueur talentueux mais qui devra s'adapter à la Premier League.

Gedson Fernandes of SL Benfica in action during the Liga NOS match between SL Benfica and Rio Ave FC at Estadio da Luz on November 2, 2019 in Lisbon, Portugal.Getty Images

Ibrahimovic est de nouveau milanais

Arrivé ce jeudi matin à l'aéroport de Milan et accueilli comme une star, Zlatan Ibrahimovic a passé sa visite médicale avec succès puis rejoint les installations des Rossoneri. Le Suédois a pu signer son contrat à la Casa Milan pour officiellement renoué avec le club lombard et s'est vu attribuer le maillot numéro 21. "Je suis de retour à la maison, a lancé l'attaquant de 38 ans. Je vais faire sauter de joie San Siro à nouveau".