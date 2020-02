Dembélé sans avenir au Barça...

Victime de sa neuvième blessure en deux ans et demi, Ousmane Dembélé manquera donc le prochain Euro avec les Bleus. Et du côté du Barça, on commence à se poser des questions autour de l'international français. Selon L'Equipe, ses soutiens sont même de plus en plus rares au sein du club catalan, au point que Josep Maria Bartomeu, le président, pourrait songer à le faire partir l'été prochain. Le quotidien assure toutefois que ce dernier a contacté Dembélé, mardi, pour le soutenir et lui assurer qu'il compterait sur lui la saison prochaine. Vraiment ?

Notre avis : En cas de vente, le Barça ne doit pas s'attendre à une énorme somme pour Dembélé. Sa fragilité pourrait freiner bien des clubs...

Vidéo - Déçu, Setién admet qu'il avait "placé beaucoup d'espoir en Dembélé" 01:22

... qui va pouvoir recruter

Avec cette longue blessure de Dembélé, qui sera absent six mois, le Barça est donc autorisé à recruter un joker médical. En Espagne, la durée minimum pour pouvoir recruter un joueur hors mercato est en effet de cinq mois. Selon les médias ibériques, les Blaugrana ont notamment activé la piste Willian José. Si un accord autour des 35 millions d'euros était annoncé pour l'attaquant brésilien de la Real Sociedad, les deux clubs ont rapidement démenti l'information. Pour l'été prochain, Mundo Deportivo évoque de nouveau le nom de Lautaro Martinez (Inter Milan).

Notre avis : Le Barça se doit de recruter un joker médical. Dans le cas contraire, la deuxième partie de saison ne s'annonce pas simple...

Liverpool vise Werner

Toujours du côté de Bild, on apprend que Liverpool est un candidat sérieux dans le dossier Timo Werner. L'attaquant du RB Leipzig, qui disposerait d'une clause de 60 millions d'euros dans son contrat, aurait un profil qui séduirait Jürgen Klopp. L'international allemand est sous contrat jusqu'en 2023 avec son club.

Notre avis : Werner en doublure de Firmino, ce serait un sacré cadeau pour Klopp...

Timo Werner - RB LeipzigGetty Images

Ceballos revient sur son mercato hivernal

Dans un entretien accordé à Marca, Dani Ceballos est revenu sur son dernier mercato hivernal. Le joueur d'Arsenal l'assure : il a maintenant l'habitude de toutes les rumeurs. "Je n’ai jamais eu un mercato tranquille, que ce soit en hiver ou en été (...) C’est un signal qui montre que tu fais bien les choses pour qu’il y ait autant d’équipes intéressées. Mais j’aime la stabilité et j’ai choisis de rester à Arsenal qui a cru en moi et je veux leur rendre la pareille", a-t-il confié.