TRANSFERTS - Dybala aurait repoussé une approche du PSG, Sakho pas contre rejoindre l'OL, Leipzig aimerait retenir Werner... Voici notre bulletin mercato du jour.

Dybala aurait refusé le PSG

L'information est signée Tuttosport ce mardi. Selon le quotidien italien, le PSG est récemment revenu aux informations pour Paulo Dybala. Mais désireux de rester du côté du Piémont, l'international argentin aurait refusé cette approche, souhaitant même prolonger son contrat avec les Bianconeri. "Il veut en devenir le symbole", précise le média transalpin.

Ligue 1 A l'OL, le mercato s'anime : Aouar devrait bien partir, mais quand ? IL Y A 12 HEURES

Notre avis : Au vu de la source, restons prudents. Mais Dybala avait déjà refusé de partir l'été dernier. Et la Juve ne compte de toute façon plus le vendre.

La Lazio revient sur le dossier Milinkovic-Savic

Dans un entretien accordé à Sky Italia, le directeur sportif de la Lazio Rome, Igli Tare, a évoqué l'avenir de Sergej Milinkovic-Savic, régulièrement annoncé dans le viseur du PSG. "La relation de Milinkovic-Savic avec la ville et la Lazio ne mourra jamais car le lien est très fort, a-t-il expliqué. D'un autre côté, il faut voir la situation, les désirs, toutes les choses dont nous avons parlé : toute situation sera évaluée au moment opportun, sans aucune pression, mais surtout pour le bien des deux parties. Si une opportunité qui plaît au club et au joueur se présente, elle sera prise en considération. S'il n'y en a pas, il est heureux au club et nous serons très heureux qu'il reste."

Concernant le prix de son joueur, Tare a assuré qu'il n'était pas bon "avec les chiffres". "Mais c'est un joueur de premier rang", a-t-il assuré.

Notre avis : Si le PSG présente une offre élevée, la Lazio pourrait craquer. Mais le club de la capitale en aura-t-il les moyens ?

Sergej Milinkovic Savic Crédits Imago

Sakho tenté par l'OL

Mamadou Sakho va-t-il faire son retour en Ligue 1 ? Courtisé par l'Olympique Lyonnais, l'ex-défenseur du PSG, à qui il reste un an de contrat avec Crystal Palace, serait intéressé par un transfert du côté des Gones selon Le Parisien. Concernant son prix, le quotidien parle d'une somme aux alentours de 10 millions d'euros. Enfin, pour son salaire (plus de 500 000 euros par mois), Sakho serait prêt à faire un effort pour faciliter les négociations.

Notre avis : En revenant en France, Sakho espère probablement se remettre en avant médiatiquement parlant. Et, pourquoi pas, viser l'Euro 2021 avec les Bleus ?

Mamadou Sakho Crédits Getty Images

Lopez évoque le mercato du LOSC

Interrogé par L'Equipe du jour, Gérard Lopez, président du LOSC, a parlé du mercato estival, probablement impacté par la crise sanitaire. "Là où il y aura des changements, une contraction, ce sera pour les marchés intermédiaires, entre 10 et 35 millions d'euros, a-t-il confié (...) Le joueur d'importance, plus âgé, sera freiné par ses gros émoluments. Un club étranger peut payer un transfert. Mais il ne va pas forcément s'engager sur plusieurs années de salaires importants. Seuls les jeunes joueurs seront moins affectés. Car ils pourront être considérés comme des investissements"

Notre avis : Au vu de la crise sanitaire et économique, le mercato va forcément être affecté. L'inflation des prix observée chaque année pourrait en prendre un sérieux coup.

Dreyer dans le viseur de Lorient

En fin de contrat avec Amiens, Mathieu Dreyer pourrait bien avoir trouvé un nouveau point de chute. Selon les informations de L'Equipe, le portier de 31 ans se rapproche en effet de Lorient, qui aurait d'ores et déjà bouclé sa venue. Il deviendrait la doublure de Paul Nardi.

Notre avis : Les Merlus misent sur l'expérience de Dreyer derrière Nardi. Bonne idée.

Nagelsmann évoque le futur de Werner

Julian Nagelsmann est revenu sur l'avenir proche de son attaquant Timo Werner, courtisé notamment par Liverpool. "Nous ne pouvons rien y faire. Il sait ce qu'il a à Leipzig et aussi ce qu'il a avec moi. Je lui montre qu'il a de nombreuses chances de se développer. Je ne sais pas si ça l'aidera autant si je le lui dis tous les jours. Un joueur doit sentir qu'il peut s'améliorer. S'il ne le ressent pas, cela ne servirait à rien si je continuais à lui dire de rester ici. Au final, c'est sa vie, sa carrière, il peut en décider. Je ne vois rien de nouveau à dire à Timo", a confié l'entraîneur de Leipzig dans des propos rapportés par The Sun.

Notre avis : Pour Leipzig, conserver Werner serait un petit miracle. Liverppol semble vraiment décidé à le recruter.

Play Icon WATCH Transferts - Nagelsmann sur un départ de Werner : "Comme si Lewandowski quittait le Bayern" 00:00:49

Transferts Le Brésilien Bambu tout proche de l'OGC Nice IL Y A UNE HEURE