Le PSG a bien tenté Dybala

Le PSG a bel et bien flirté avec Paulo Dybala cet été. Comme révélé par le Corriere dello Sport ce jeudi, Leonardo, le directeur sportif parisien, voyait en l'international argentin le successeur de Neymar, qui était alors pressenti pour rejoindre le Barça. Mais nouvelle précision du quotidien italien, "Leo" a quand même fait une offre de prêt payant (5 millions d'euros) à la Juventus une fois le départ du Ney avorté. En vain.

Notre avis : Sans la vente de Neymar, la venue de Dybala au PSG était compromise. La Juve, plus par contrainte que par envie, n'aurait pas été contre son départ.

Dybala - Juventus-Lokomotiv Mosca - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Slimani, c'est 9M€

Islam Slimani pouvait-il rêver meilleurs débuts avec l'AS Monaco ? Avec 5 buts marqués et 7 passes décisives, l'international algérien marche sur l'eau. Et forcément, le club du Rocher pense déjà à lever son option d'achat, qui serait de 9 millions d'euros selon Sky Sports. Pour rappel, l'attaquant est prêté par Leicester City. De son côté, l'actuel 3e de Premier League assurerait que le transfert de Slimani se négociera pour plus cher.

Notre avis : Si l'option d'achat est fixée à 9 millions d'euros pour Slimani, on voit mal comment Leicester pourrait négocier plus.

L'Inter piste Matic

L'Inter Milan pourrait être l'un des clubs les plus actifs du prochain mercato hivernal. Selon La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte vise plusieurs joueurs, dont Nemanja Matic. L'entraîneur italien souhaite en effet renforcer en priorité son entrejeu, et le profil du milieu de Manchester United pourrait convenir.

Notre avis : L'Inter va recruter un ou plusieurs joueurs cet hiver, histoire notamment d'étoffer son banc.

Nemanja MaticGetty Images

... et pense à Müller

Thomas Müller va-t-il quitter le Bayern Munich en janvier ? Désormais cantonné à un rôle de remplaçant, l'attaquant allemand commencerait à trouver le temps long. Et si le club bavarois aimerait le retenir, lui souhaiterait un départ. Selon Kicker, l'Inter Milan serait notamment sur les rangs pour le récupérer. Une possibilité qui pourrait plaire à Müller.

Notre avis : Si sa situation ne change pas, Müller va demander à partir cet hiver. L'Inter serait un joli rebond.

Emery a tenté Fabinho au PSG et à Arsenal

Présent en conférence de presse mercredi, Unai Emery est revenu sur les difficultés de Nicolas Pépé en ce début de saison. Et à titre de comparaison, l'entraîneur d'Arsenal a évoqué le cas Fabinho à Liverpool, un joueur qu'il aurait aimé recruter à plusieurs reprises. "Nous avons dépensé de l'argent sur Pépé, mais il a besoin de s'adapter à la Premier League", a expliqué le technicien espagnol.

"Par exemple, en France, j'adorais Fabinho, a-t-il poursuivi. Il était à Monaco et je voulais le recruter au PSG. Quand je suis arrivé ici, son nom a de nouveau été sur la table et on a essayé de le recruter, mais il a finalement signé à Liverpool. Les six premiers mois, Fabinho n'a pas joué à Liverpool. Il était en phase d'adaptation. Mais maintenant, il est incroyable et je veux la même chose pour Ceballos et Pépé. Nous devons être patients, mais Pépé progresse."

Notre avis : Emery a raison, laissons encore du temps à ses recrues.

Fabinho (Liverpool)Getty Images

Les détails du possible contrat d'Ibrahimovic au Napoli

La rumeur commence à se faire insistante. Alors qu'Aurelio de Laurentiis, le président du Napoli, a récemment ouvert la porte à Zlatan Ibrahimovic, La Gazzetta dello Sport révèle les détails du possible contrat du Suédois. Un salaire de 1,5 million d'euros de janvier à juin, puis une option pour un salaire de 3 millions en vue de la saison 2020-2021 : voilà ce que proposerait le club italien. Le joueur, lui, réclamerait un bail de 18 mois à 5 millions d'euros.