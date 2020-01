L'Inter en pole position pour recruter Giroud...

L'international français pourrait bientôt quitter Chelsea mais aussi l'Angleterre et découvrir un nouveau championnat. Selon Sky Italia, l'Inter a contacté Chelsea au sujet d'Olivier Giroud dès le mois de décembre et le club italien garde l'attaquant dans son viseur. Le Telegraph va plus loin et assure que les Nerazzurri ont la préférence de Giroud qui ne se voit pas rejoindre Newcastle ou Aston Villa. L'ancien Montpelliérain a connu le coach interiste Antonio Conte quand il dirigeait Chelsea et pourrait entrer dans la rotation avec Lautaro Martinez et Romelu Lukaku.

Notre avis : Giroud serait encore soumis à la concurrence mais son coach lui ferait au moins confiance. Reste à savoir s'il désire quitter Londres.

...et s'active pour Vidal

Les Nerazzuri se démènent sur le marché des transferts. En plus de pister Giroud, l'Inter compte bien s'offrir Arturo Vidal qui est également désiré par le coach Antonio Conte. Selon La Gazzetta dello Sport, l'agent du joueur chilien est en Italie et va rencontrer les dirigeants interistes avant d'aller soumettre leur proposition au Barça qui réclamerait 20 millions d'euros en échange de son milieu de terrain de 32 ans. Arturo Vidal, lui, souhaite changer d'air et sa situation pourrait évoluer après la Supercoupe d'Espagne.

Notre avis : Le Barça perdrait un joueur qui s'est révélé important ces dernières semaines.

Griezmann ne craint pas le retour de Neymar

Cinq mois après avoir échoué à faire revenir Neymar en Catalogne, le FC Barcelone place ses pions pour le prochain mercato estival. Selon El Mundo Deportivo du jour, Antoine Griezmann serait prêt à accueillir Neymar la saison prochaine. Pourtant en cas de venue du Brésilien, le champion du monde 2018 serait sérieusement mis en concurrence pour une place de titulaire sur l'aile gauche de l'attaque du Barça.

Notre avis : La presse catalane s'emballe de nouveau.

Rabiot certain de rester à la Juve

Parfois annoncé sur le départ et notamment pisté par Everton, l'ancien Parisien ne compte pas quitter la Juventus. Adrien Rabiot l'a affirmé devant la presse lundi. "C'est vrai que 2019 n'a pas été facile pour moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai rejoint la Juventus et je pense que cette année 2020 peut être positive : je vais bien physiquement, je suis le travail que l'entraîneur nous fait et je me sens bien ici, a expliqué le milieu relayeur de 24 ans. Mon avenir ? Il est toujours ici. Je resterai avec certitude. Il n'y a aucun problème. Je sens la confiance du club et du coach Sarri."

Notre avis : Rabiot a raison de croire en ses qualités et commence à se faire une place chez la Vieille Dame.

Adrien RabiotGetty Images

Seri plaît à l'OL...

Si la priorité de recrutement à Lyon reste l'attaque, les dirigeants lyonnais voudraient aussi étoffer l'entrejeu des Gones. Ils s'intéressent ainsi à Jean-Mickaël Seri d'après les informations de L'Equipe. L'Ivoirien, qui a laissé de très bons souvenirs à Nice tant par ses qualités de récupérateur que de relanceur, est actuellement prêté par Fulham à Galatasaray. Si le club anglais serait disposé à le libérer contre un chèque de 18 millions d'euros, la formation stambouliote s'opposerait pour l'instant à un éventuel départ.

Notre avis : Lyon aura du mal à convaincre Galatasaray de lâcher Seri.

Jean Michael SeriGetty Images

...Toko-Ekambi aussi

En quête d'un renfort offensif après les blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, Lyon s'intéresse à Karl Toko-Ekambi selon L'Equipe. L'ancien Angevin joue moins ces dernières semaines avec Villarreal, où il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Les dirigeants rhodaniens seraient séduits par le profil de l'attaquant de 27 ans, capable d'évoluer dans l'axe ou sur un côté. L'OL souhaiterait un prêt avec option d'achat. Des discussions sont en cours.

Notre avis : Une cible intéressante pour l'OL tant sur le plan sportif que contractuel.

Karl Toko Ekambi (Villarreal)Getty Images

Fofana suivi par Everton

Selon The Daily Star, Carlo Ancelotti serait intéressé par le jeune défenseur de l'ASSE Wesley Fofana (19 ans), qui a joué huit rencontres de L1 cette saison et marqué un but. D'après les informations du média anglais, le Milan AC, Leipzig, Monaco et Stuttgart suivent aussi attentivement le Stéphanois.

Notre avis : Les Verts doivent tenter garder leur jeune défenseur encore quelques saisons.

Wesley Fofana lors de Saint Etienne - Nice en Ligue 1 le 4 décembre 2019Getty Images

Aubameyang clame son amour pour Arsenal

Ces derniers jours, certains journaux anglais ont indiqué que l'ancien Stéphanois avait la bougeotte à cause des mauvais résultats des Gunners cette saison. Dans The Sun, l'international gabonais a donné son avis sur la question. "Je souhaiterais réagir par rapport aux rumeurs que j'ai pu lire dans les médias. Les gens aiment raconter des histoires. Je suis capitaine d'Arsenal, j'aime ce club. Je veux tout faire pour le ramener au sommet", a-t-il assuré.

Notre avis : Une mise au point bienvenue pour les Gunners.

AubameyangGetty Images

Modric vers la MLS ?

En fin de contrat au Real Madrid à l'issue de cette saison, Luka Modric pourrait quitter l'Espagne cet été. Selon The Athletic, le Croate serait en discussions depuis cet automne avec DC United où Wayne Rooney a déjà évolué. L'ex-attaquant d'Everton jouerait même les entremetteurs entre le Ballon d'Or 2018 et le club de MLS. "Luka Modric en discute avec sa famille et serait excité par ce projet", aurait confié une source proche du dossier.

Notre avis : Une destination très probable pour le Croate de 34 ans.

Luka Modric (Real Madrid)Getty Images

Götze devrait quitter Dortmund en fin de saison

Selon les informations de Bild, Mario Götze, le buteur de l'Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014 face à l'Argentine (1-0, ap), ne devrait pas prolonger son contrat (qui expire en juin 2020) avec le Borussia Dortmund. L'ex-attaquant du Bayern Munich pourrait notamment rebondir au Herta Berlin selon la presse allemande.

Notre avis : Peu convaincant avec le Borussia cette saison, Götze trouverait une belle porte de sortie au Hertha.

Mario Götze - Borussia DortmundGetty Images

Retour au Barça pour Arda Turan ?

Fin de carrière compliquée pour l'international turc. Prêté par le Barça à Basaksehir depuis deux ans, Arda Turan pourrait revenir en Catalogne. L'ailier de 32 ans a demandé au club stambouliote de le libérer et sa requête a été acceptée. Arda Turan aurait dû finir la saison à Basaksehir mais devrait donc réintégrer les Blaugrana pour les six derniers mois de son contrat. Il pourrait aussi trouver une autre destination comme Galatasaray.

Notre avis : L'ancienne vedette de l'Atlético s'est perdue ces dernières années.

Dabbur file à Hoffenheim

Comme attendu depuis ce matin, l'attaquant israélien rejoint la Bundesliga. Le TSG Hoffenheim enregistre l'arrivée de Munas Dabbur en provenance du FC Séville. L'avant-centre de 27 ans avait débarqué au sein du club andalou en juillet dernier après l'officialisation de son recrutement en janvier 2019 mais il a peu joué sous les ordres de Julen Lopetegui. Dabbur a signé un contrat de quatre ans et demi avec l'actuel 7e du championnat allemand, l'indemnité de transfert est estimée à 12 millions d'euros.

Notre avis : Très efficace en Suisse puis en Autriche, Dabbur va pouvoir se relancer.

Aston Villa récupère Drinkwater

Nouveau prêt pour l'ancien de Leicester. Danny Drinkwater ne sera pas resté longtemps à Chelsea. Revenu d'un prêt raté à Burnley en première partie de saison, le milieu de terrain de 29 est prêté à Aston Villa jusqu'au mois de juin.Chelsea aurait accepté de prendre en charge une importante partie du salaire mensuel de Drinkwater (520.000 euros), ce qui aurait convaincu les Villans qui pointent à la 17e place du classement de Premier League.

Notre avis : Drinkwater devra se reprendre et justifier la confiance de Villa.

Le Bayern réactive la piste Zaha

Comme souvent, le nom de l'international ivoirien revient sur le marché des transferts. Selon le Mirror mais aussi Sky Sports, Wilfried Zaha et son nouvel agent Pini Zahavi discutent actuellement avec le Bayern Munich. Le club allemand s'intéressait déjà au joueur de Crystal Palace l'été dernier. Celui qui a signé 3 buts et autant de passes décisives en 21 matches de Premier League cette saison rêve de rejoindre un grand club européen pour disputer la Ligue des champions.

Notre avis : Une affaire bien partie reste à savoir combien réclamera Crystal Palace.

Rami déjà sur le départ de Fenerbahce

L'histoire d'amour entre le champion du monde et le club stambouliote tourne court. Selon RMC Sport, Adil Rami, arrivé l'été dernier à Fenerbahce, a déjà des envies d'ailleurs et ses dirigeants ne le retiennent pas. Le défenseur central de 34 ans n'a joué que 3 matches dans le championnat turc cette saison. Il devrait être remplacé par Simon Falette, ancien joueur de Metz qui évolue actuellement à Francfort.

Notre avis : Si Rami quitte le Fenerbahce, il aura du mal à trouver un point de chute.

Adil Rami avec le maillot du FenerbahçeGetty Images

Rafael pisté en Premier League

Lyon ne semble plus compter sur son arrière droit brésilien. Selon Sky Sports, Rafael a été proposé à trois clubs anglais : Brighton, Crystal Palace et Southampton qui cherche un latéral. L'ancien Mancunien que 9 matches toutes compétitions confondues avec les Gones cette saison.

Notre avis : Rafael joue peu mais Lyon devrait davantage penser à recruter qu'à vendre.

Emond est à Nantes

Les Canaris tiennent leur nouvel attaquant. Comme le rapporte Ouest France, Renaud Emond est arrivé à Nantes ce mardi en provenance du Standard de Liège. L'avant-centre belge de 28 ans qui coûtera 4 millions d'euros doit maintenant passer sa visite médicale et signer son contrat de deux ans et demi afin de pouvoir être aligné dès dimanche en L1 contre Saint-Etienne. ll a marqué 7 buts en 14 matches de Juplier League cette saison.