Barça : Griezmann dans la balance pour le transfert de Lautaro ?

Lautaro Martinez au Barça ? Le sujet va animer les prochains mois. Et à en croire Tuttosport, l'Inter Milan ne serait pas contre l'idée d'envoyer à Barcelone son buteur argentin, auteur de 11 buts en Serie A et cinq en Ligue des champions cette saison. Mais à une condition et non des moindres : qu'Antoine Griezmann fasse le chemin inverse.

Notre avis : On voit mal Antoine Griezmann accepter de quitter le Barça un an après son arrivée.

Antoine GriezmannGetty Images

Ramos veut prolonger

D'après Marca, Sergio Ramos aimerait poursuivre l'aventure au Real Madrid. Et à 33 ans, il voudrait ainsi prolonger son contrat avec les Merengue alors qu'il est lié jusqu'en 2021 avec le club madrilène. Le défenseur central, qui est arrivé en 2005 à Madrid, voudrait rempiler pour deux saisons alors que le Real songe à lui proposer seulement une année de plus.

Notre avis : Le Real va vite trouver un terrain d'entente avec son cadre.

Aubameyang sur les tablettes de l'Inter

Pierre-Emerick Aubameyang anime le mercato depuis quelques semaines déjà. La fin de son contrat en juin 2021 y est évidemment pour beaucoup. A 30 ans, il pourrait ainsi quitter Arsenal l'été prochain s'il ne prolonge pas. Et si le FC Barcelone a été évoqué comme une possible destination, l'Inter Milan serait aussi sur les rangs selon le Daily Mirror.

Notre avis : En cas de départ de Lautaro Martinez, cela aurait du sens.

Pierre-Emerick Aubameyang Getty Images

La Lazio s'active sur Giroud

Olivier Giroud n'a pas pu bouger cet hiver. Il a été bloqué par Chelsea, qui se passe pourtant de ses services. Mais cet été, l'histoire sera bien différente. L'attaquant de l'équipe de France sera en effet libre en juin prochain. Et il est même déjà autorisé à discuter avec d'autres clubs. Selon The Telegraph, l'Inter Milan et la Lazio Rome seraient ainsi toujours sur les rangs. La Lazio aurait même déjà proposé un pré-contrat au champion du monde. Mais le buteur des Bleus, qui serait tenté par Tottenham, voudrait attendre pour prendre sa décision.

Notre avis : Plus rien ne presse pour Giroud, qui est maintenant en position de force.

Chelsea songe encore à Vecino

Chelsea compte bien s'activer cet été. Et après avoir déjà obtenu la signature de Hakim Ziyech, les Blues auraient une autre cible en tête : Matias Vecino. D'après le Sunday Express, le club londonien, qui s'était déjà penché sur son cas cet hiver, devrait débourser pas moins de 28 millions d'euros pour convaincre l'Inter Milan de lâcher son milieu de terrain uruguayen.