Havertz, Rony Lopes, James... les 5 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

MERCATO - Havertz veut joueur la Ligue des champions à tout prix, Nice fait le forcing pour un ancien Monégasque, James est plus que jamais sur le départ, une destination surprise pour Malang Sarr... voici votre bulletin mercato du jour.

Havertz, la C1 ou rien

Ce n’est un secret pour personne : Kai Havertz, la pépite du Bayern Leverkusen, est sur le départ. Bild affirme dimanche que le joueur veut quitter le club allemand car ce dernier ne s’est pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Chelsea, qui le suit depuis plusieurs mois désormais, va donc devoir finir se qualifier pour la C1 afin d’attirer Havertz.

Notre avis : Même si en recrutant Havertz Chelsea réaliserait l’un des plus gros coups de ce mercato estival, les Blues ont d’autres priorités et devraient plutôt renforcer leur arrière-garde.

Nice pousse pour Rony Lopes

Le mercato niçois est loin d’être terminé. Alors que France Football révélait vendredi un intérêt du Gym pour Rony Lopes, le quotidien espagnol AS en a remis une couche. Patrick Vieira, qui a entraîné Rony Lopes avec les jeunes de Manchester City, aurait personnellement téléphoné au Portugais pour le convaincre de le rejoindre sur la Côte d’Azur. AS rajoute que Séville et l’OGC Nice discutent autour du montant de l’opération.

Notre avis : La meilleure idée pour Nice serait que Rony Lopes soit prêté avec option d’achat, afin de s’assurer que le Portugais soit capable se relancer après une saison plus que moyenne en Andalousie.

Garay, direction l’Italie

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Ezequiel Garay pourrait rebondir en Italie. C’est en tout cas ce qu’affirme le quotidien espagnol Superdeporte dimanche. L’Inter et l’AS Roma seraient notamment intéressés par le défenseur central argentin de 33 ans, qui n’a plus joué avec Valence depuis le mois de février dernier et sa rupture des ligaments croisés.

Notre avis : S’attacher les services d’Ezequiel Garay sans indemnité de transfert serait une bonne affaire. Néanmoins, il faudra surveiller si l’Argentin réussit à se remettre de sa grave blessure.

James, plus que jamais sur le départ

L’aventure entre James Rodriguez semble bel et bien terminée. Selon les informations d’El Pais, son départ de la Casa Blanca cet été semble inévitable. Le Colombien, qui continue de s’entraîner avec les Merengue, ne jouerait plus en match officiel afin d’éviter une éventuelle blessure. Plusieurs clubs sont intéressés par James, dont l’AC Milan, Naples… et le rival éternel du Real, l’Atlético.

Notre avis : Malgré des derniers mois compliqués, James reste un joueur dont le talent est indéniable et le club qui se l’offrira cet été fera sans doute une belle affaire.

Destination surprise pour Sarr ?

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, Malang Sarr dispose d’une belle cote en Italie et en Allemagne. Et selon les informations de L’Equipe, c’est le Torino qui entre dans la course à la signature de l’ancien défenseur niçois. Le club turinois a même déjà fait une proposition à Malang Sarr, en lui garantissant du temps de jeu.

Notre avis : Convoité par Naples, Leipzig ou même la Fiorentina, il semble peu probable que Sarr choisisse le Torino. A moins que la garantie sur le temps de jeu fasse pencher la balance.

