TRANSFERTS - Higuain va quitter la Juve, le PSG s'active sur le mercato, Zidane veut conserver Odegaard... Voici notre bulletin mercato du jour.

Chelsea insiste pour Havertz

Kai Havertz émerveillera-t-il bientôt Stamford Bridge ? Chelsea se serait en tout cas mis d'accord avec le joueur sur un contrat de 5 ans, à en croire RMC Sport. Mais le Bayer Leverkusen est intransigeant sur son prix de départ, estimé à 90 millions de livres (100 millions d'euros). "Pour un artiste comme lui, il n'y a pas de rabais dû au coronavirus", a notamment expliqué Rudi Völler, le directeur sportif du club allemand.

Notre avis : Chelsea avance doucement mais sûrement. La fin de l'aventure du Bayer Leverkusen en Ligue Europa devrait donner un coup de boost aux négociations. Mais les Blues devront y mettre le prix.

Kai Havertz lors de la rencontre opposant le Bayer Leverkusen aux Rangers, le 6 août 2020 Crédit: Getty Images

Higuain et Khedira invités à partir ?

Fraîchement nommé entraîneur de la Juve en remplacement de Maurizio Sarri, limogé après l'élimination en Ligue des champions, Andrea Pirlo a une idée claire de sa future équipe. En plus de Blaise Matuidi, le jeune technicien aurait ainsi appelé tous les joueurs sur lesquels il ne comptait pas, à commencer par Gonzalo Higuain et Sami Khedira, à en croire Sky Italia. Au rayon arrivées possibles, les noms d'Isco et Sandro Tonali circulent dans les médias transalpins.

Notre avis : Pour imposer son style dans ce premier grand défi en tant que coach, Andrea Pirlo a besoin de s'affirmer et d'imposer son style. Il ne pourra relancer la Juve que s'il est sûr de la fiabilité des joueurs dont il dispose et il semble savoir où il va.

Chassé-croisé entre Höjbjerg et Walker-Peters

Les Spurs ont officialisé ce mardi la signature de Pierre-Emile Höjbjerg. Le milieu danois, également courtisé par Everton, quitte donc les Saints pour rejoindre Tottenham. "Je suis vraiment heureux et fier de rejoindre Tottenham. Je pense qu'il y a un avenir fantastique pour le club et je voulais tellement en faire partie" a-t-il déclaré pour ces premiers mots sous ses nouvelles couleurs. Le transfert est estimé à environ 17 millions d'euros (hors bonus). Dans le même temps Southampton a officialisé la signature définitive du latéral droit Kyle Walker-Peters. Ce dernier était prêté par les Spurs aux Saints depuis janvier dernier.

Notre avis : Southampton voulait à tout prix conserver le défenseur et Tottenham cherchait à se renforcer au milieu de terrain. Du gagnant-gagnant dans ce double transfert.

Zidane retient Odegaard...

Il était initialement prévu qu'il soit prêté une saison de plus à la Real Sociedad, mais Martin Odegaard sera bien Merengue cette saison. D'après une information du quotidien madrilène AS, Zinédine Zidane aurait en effet changé son fusil d'épaule et compterait sur le talentueux milieu de terrain norvégien de 21 ans. Ce dernier sort d'une belle saison dans le club basque (7 buts et 9 passes décisives en 36 matches).

Notre avis : Au régime sec lors de ce mercato estival, le Real Madrid ne doit négliger aucune ressource. Plus mûr et en confiance, Odegaard pourrait être précieux dans un milieu de terrain merengue vieillissant.

... et pourra toujours compter sur Vinicius

Alors que la presse espagnole évoquait au lendemain de l'élimination du Real Madrid des possibles envies de départ de Vinicius et un intérêt prononcé du PSG, le Brésilien souhaiterait finalement rester dans la capitale espagnole. AS affirme que l'ailier compte s'imposer avec les Merengue et convaincre Zinédine Zidane.

Notre avis : A 20 ans, Vinicius a encore une marge de progression intéressante. S'il venait à s'affirmer, ce serait une bonne nouvelle pour l'attaque du Real qui s'est beaucoup (trop) reposée sur un excellent Karim Benzema cette saison.

3 renforts en 24h pour Leeds

Après les arrivées de Jack Harison (prêt de Manchester City) et Joe Gelhardt (voir précédemment) lundi, Leeds a annoncé l'arrivée du grand espoir de seulement 16 ans Charlie Allen. Aussi pisté par Liverpool, Manchester City, Chelsea ou encore les Rangers, l'adolescent, qui peut jouer au milieu de terrain ou en attaque, s'est engagé trois ans.

Notre avis : Promu en Premier League, Leeds se structure pour ce nouveau défi. En engageant des jeunes, Marcelo Bielsa sait qu'il pourra les faire adhérer à son projet de jeu et les faire progresser.

Le PSG a toujours Cunha dans le viseur...

Après avoir laissé partir Edinson Cavani, le PSG est à la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour suppléer, en cas de besoin, Mauro Icardi. Le club de la capitale s'intéresse au profil du Brésilien de Matheus Cunha et avait sondé le joueur et le Hertha Berlin. Selon le média brésilien UOL Esporte, Leonardo est toujours intéressé et a prévu de reprendre les négociations une fois le Final 8 de la Ligue des champions achevé.

Notre avis : Bien qu'affecté économiquement par la crise du coronavirus (environ 200 millions d'euros de pertes), Paris ne peut pas se permettre de ne pas remplacer numériquement au moins Cavani. Mais Cunha vient d'arriver au Hertha (janvier dernier), il ne sera donc pas donné par le club allemand.

... et pourrait voir Bulka partir

Interrogé par le média polonais Meczyki, l'agent de Marcin Bulka a ouvert la porte à un départ du gardien, troisième dans la hiérarchie du PSG derrière Keylor Navas et Sergio Rico. "Marcin suscite de l'intérêt sur le marché. Le Genoa ? C'est possible, mais ce n'est pas la seule option. Le mercato est long. Nous prenons notre temps. Nous trouverons la bonne solution pour Marcin une fois la Ligue des champions terminée", a-t-il estimé. A 20 ans, l'intéressé n'a joué qu'une seule fois en Ligue 1 contre Metz (2-0) en une saison passée dans la capitale.

Notre avis : Un point sera fait après le Final 8, mais si Sergio Rico part déjà comme annoncé depuis plusieurs semaines, on voit mal le club de la capitale perdre deux gardiens d'un coup.

Toujours intéressé par Sarr, Crystal Palace lorgne un espoir roumain

Pour compenser un éventuel départ de son attaquant vedette Wilfried Zaha, Crystal Palace pense à Ismaïla Sarr dont le club, Watford, est relégué en Championship. Par ailleurs, les Eagles ont avancé dans leurs négociations avec le Steaua pour s'attacher les services de l'ailier roumain Florinel Coman (22 ans, 27 buts et 21 passes décisives ces deux dernières années) que Gheorghe Hagi a récemment comparé à Kylian Mbappé. L'indemnité de transfert serait comprise entre 12 et 15 millions d'euros.

Notre avis : Si l'arrivée de Coman semble en bonne voie, pour Sarr, les choses sont plus compliquées. Car elles dépendent avant tout de l'avenir de Wilfried Zaha, voire de la concurrence d'autres clubs sur ce dossier. Aucune offre n'a d'ailleurs encore été communiquée.

Ismaila Sarr of Watford celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between Watford FC and Liverpool FC at Vicarage Road on February 29, 2020 in Watford, United Kingdom Crédit: Getty Images

Gattuso cible Vlasic

Lors de son entrevue à Capri avec son président Aurelio de Laurentiis, Gennaro Gattuso a donné ses priorités sur le marché des transferts. Et selon la Gazzetta dello Sport, l'entraîneur napolitain veut enrôler le milieu international croate du CSKA Moscou Nikola Vlasic, 22 ans. Le joueur a déjà été contacté et un éventuel transfert pourrait se négocier autour de 20 millions d'euros.

Notre avis : En contrat en Russie jusqu'en 2024, Vlasic ne sera pas libéré facilement. Si Naples parvient à vendre Allan, l'arrivée de Vlasic pourrait être facilitée.

