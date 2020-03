Ibra-Milan, le "grand froid"

Zlatan Ibrahimovic et l'AC Milan, voilà une histoire qui pourrait rapidement se terminer. Revenu en décembre dernier, l'attaquant suédois serait actuellement en froid avec ses dirigeants selon La Gazzetta dello Sport. Encore plus depuis le départ de Zvonimir Boban, parti après une interview à charge contre Ivan Gazidis, l'administrateur délégué des Rossoneri. Un chaos sociétaire qui n'est pas du goût du géant suédois, sous contrat jusqu'à la fin de saison.

Notre avis : Pour l'heure, la tendance semble à un départ de Zlatan. L'incertitude du projet milanais est trop grande.

Zlatan Ibrahimovic - Inter-Milan Serie A 2019-20Getty Images

Buffon devrait prolonger avec la Juve

Contrairement à Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon devrait de son côté prolonger son contrat avec la Juventus. Revenu l'été dernier, le gardien, toujours en pleine forme physique, semble avoir convaincu ses dirigeants de le garder une saison de plus. Du haut de ses 42 ans, l'ancien portier du PSG n'est donc pas encore près de raccrocher ses gants.

Notre avis : Gigi Buffon n'a toujours pas battu le record de matches de Paolo Maldini en Serie A. Et la suspension du championnat n'a rien arrangé. De quoi le pousser à continuer une saison de plus ?

Alexander-Arnold évoque son avenir à Liverpool

Dans un interview accordée au magazine GQ, Trent Alexander-Arnold a longuement évoqué son avenir à Liverpool. Exceptionnel sur son côté droit, le latéral est heureux chez les Reds. "Est-ce que je me vois jouer toute ma carrière à Liverpool ? Oui. Et est-ce que je me vois jouer en Espagne ou en Allemagne ? Je n'ai jamais vraiment pensé à ça. J'ai toujours aimé Liverpool. J'ai toujours supporté ce club et j'ai toujours joué pour lui. Donc je n'ai aucune raison de penser à un départ. J'aime le club plus que tout", a-t-il confié, ne cachant toutefois pas son admiration pour le Barça.

Notre avis : Alexander-Arnold a certainement beaucoup de courtisans sur le mercato. Mais nous, on l'imagine bien rester à Liverpool encore longtemps.

Vidéo - Klopp s'enflamme pour Alexander-Arnold et son "histoire merveilleuse" 01:16

Le Barça a tenté Pléa

En quête d'un buteur l'hiver dernier pour pallier l'absence de Luis Suarez, le Barça a sondé plusieurs pistes. Avant de recruter Martin Braithwaite en qualité de joker médical, les Blaugrana ont notamment songé à Alassane Pléa selon SportBild. Pour recruter l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, un budget entre 40 et 50 millions d'euros avait même été fixé par les dirigeants catalans. Mais le club allemand a finalement refusé de vendre l'ancien joueur de l'OGC Nice.

Notre avis : Le Barça a vraiment eu beaucoup de mal à concrétiser ses pistes cet hiver. Avec Pléa, ça fait juste une de plus...

Upamecano est courtisé

Sous contrat jusqu'en 2021 avec Leipzig, Dayot Upamecano est prêt à faire le grand saut. Toujours d'après SportBild, le défenseur central français souhaite aller voir l'été prochain. Et il serait courtisé par quatre grosses écuries : le Barça, Arsenal, Tottenham et le Bayern Munich. Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros.

Notre avis : Voilà un joli coup à faire sur le prochain mercato. Upamecano, c'est du solide.