TRANSFERTS - Ibrahimovic dans le flou sur son avenir à Milan, Chelsea pas intéressé par Coutinho, Jesé devrait revenir au PSG... Voici notre bulletin mercato du jour.

Prêté au Bayern Munich cette saison, Philippe Coutinho reviendra certainement au Barça une fois la saison terminée. Mais si le Brésilien était annoncé dans le viseur de Chelsea pour le prochain mercato, les Blues ne seraient finalement pas intéressés par le milieu de terrain. Selon la Cadena Ser, le Barça et l'agent du joueur l'ont bien proposé au club de Londres, qui aurait toutefois décliné. Des clubs comme Arsenal et Tottenham seraient à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : Le Bayern n'est pas intentionné à lever son option d'achat de 120M. Si Coutinho devrait donc repartir au Barça, on l'imaginer mal y rester. Un départ est à prévoir, mais où ?

... et prêt à prolonger Jorginho ?

Alors que des rumeurs concernant un intérêt de la Juventus se faisaient insistantes, l'agent de Jorginho a démenti tout départ du côté de la Vieille Dame. "Je n'ai jamais eu aucun contact avec la Juve, a expliqué Joao Santos à Calciomercato.it. Il a encore trois ans de contrat avec Chelsea et en juillet, il y aura la possibilité de rajouter une quatrième année et ainsi commencer les négociations pour une prolongation."

Notre avis : Si Pjanic venait vraiment à partir (au PSG?), la Juve devrait alors le remplacer. Et Maurizio Sarri, l'entraîneur bianconero, considère Jorginho comme "son" joueur. Après l'avoir entraîné au Napoli, il l'avait emmené à Chelsea. Rebelotte à la Juve ?

Ibrahimovic, rien n'est encore décidé

Mais que va faire Zlatan Ibrahimovic en fin de saison ? Alors que son contrat expire, l'attaquant de l'AC Milan, auteur d'un retour plus que convaincant, semble toujours s'interroger sur la suite. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard ne lui a transmis aucune offre de prolongation. Mais un rendez-vous pour le faire, une fois la saison terminée, est possible. "Rien ne sera décidé avant", peut-on lire dans les colonnes du quotidien.

Notre avis : Milan ferait bien de prolonger son numéro 21. Surtout pour un effectif aussi jeune. Mais il va falloir le convaincre, ce qui ne s'annonce pas simple après le départ de Zvonimir Boban de l'équipe dirigeante...

Jesé de retour au PSG ?

Prêté au Sporting Portugal cette saison, Jesé Rodriguez va bientôt faire son (nouveau) retour au PSG. Selon AS, l'attaquant de 27 ans, absent de la reprise de l’entrainement en début de semaine, n'entre plus dans les plans de son club. Au vu de la crise sanitaire et économique actuelle, le Sporting ne préfère donc pas lever l'option d'achat de 7 millions d'euros présente dans le prêt du joueur, dont l'attitude cette saison aurait toutefois plu à ses dirigeants.

Notre avis : Après Las Palmas, Stoke City et le Betis Séville, Jesé va terminer un nouveau prêt au Sporting. Pour le PSG, il va falloir lui trouver une solution, puisqu'il lui reste un an de contrat. Avec un salaire annuel de 6 millions d'euros.

United se penche sur Maouassa

Auteur d'une excellente saison au Stade Rennais, Faitout Maouassa est forcément désormais très courtisé sur le mercato. Selon L'Equipe, Manchester United est notamment intéressé par le latéral gauche rennais, auteur 3 buts cette saison en 26 matches. Newcastle aussi. De son côté, le joueur ne semble pas forcément pressé de partir, notamment en cas de qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Notre avis : Si Rennes se qualifie en C1, Maouassa pourrait prolonger au moins d'une saison son aventure en Bretagne. Après, si une offre importante arrive sur les bureaux rennais cet été, la donne pourrait changer.

