TRANSFERTS - Milan compte sur Ibrahimovic, l'OM veut se renforcer à deux postes précis, Arsenal pourrait se séparer de Maitland-Niles... Voici notre bulletin mercato du jour.

David se rapproche sérieusement de Lille

Lille pourrait officialiser l'arrivée de Jonathan David dans les toutes prochaines heures à en croire certaines sources nordistes. L'attaquant de La Gantoise et le LOSC se sont mis d'accord sur un contrat de cinq ans, mais il reste des détails à finaliser entre les clubs français et belge. L'indemnité de transfert serait comprises entre 27,5 et 30 millions d'euros, bonus compris.

Transferts "Il jouera avec nous la saison prochaine" : Le Borussia met fin au feuilleton Sancho IL Y A 3 HEURES

Notre avis : L'arrivée de l'attaquant canadien serait la bienvenue après le départ de Victor Osimhen.

Play Icon WATCH Une tête de phénomène en L1 : Qui est Jonathan David, la dernière trouvaille de Campos ? 00:07:47

Villas-Boas veut de la concurrence pour Benedetto et Amavi

L'Equipe l'annonçait dimanche, RMC Sport le confirme, André Villas-Boas espère bien du renfort dans le secteur offensif et une doublure pour Dario Benedetto, blessé dimanche contre Nîmes. Le technicien voudrait aussi une solution de remplacement pour Jordan Amavi au poste de latéral gauche. "Je suis content que tout le monde reste, évidemment, je voudrais des investissements mais ce ne sera pas comme ça. On continue notre travail. Il manque une option à Dario et à Amavi", a-t-il ainsi affirmé après la victoire des siens.

Notre avis : S'il a pris clairement la main sur le mercato marseillais, le technicien portugais risque de se heurter aux limites financières actuelles de l'OM. Il ne se fait d'ailleurs pas d'illusions sur ses chances d'obtenir gain de cause sur les deux tableaux (doublures de Benedetto et Amavi).

Play Icon WATCH On promettait un été d’enfer à l’OM… mais c’est tout l‘inverse (pour l'instant) 00:03:29

Nantes fait les yeux doux à un jeune milieu turc

La Ligue 1 continue de se tourner vers la Turquie. Après Lille et ses recrues Çelik, Yazici, Burak ou Ferhat Cogalan, le FC Nantes s'intéresse de près au milieu de terrain du Gençlerbirligi SK, Berat Özdemir d'après France Football. Le club turc espère tirer 3 millions d'euros du transfert de son joueur de 22 ans.

Notre avis : Nantes serait disposé à débourser les 3 millions d'euros réclamés par le Gençlerbirligi SK. Un beau pari sur l'avenir à un coût raisonnable.

MU pourrait encore prêter Henderson

Malgré son ambition de déloger David De Gea, Dean Henderson devrait être à nouveau prêté à Sheffield par Manchester United. Selon le journal britannique Evening Standard, le gardien de 23 ans, en grande forme actuellement, pourrait poursuivre sa progression en prêt, Ole Gunnar Solskjaer maintenant sa confiance à David De Gea et conservant probablement Sergio Romero en tant que doublure.

Notre avis : La situation peut encore évoluer, surtout si Sergio Romero se frustre du sort qui lui est réservé. Laissé de côté pendant la demi-finale de Cup contre Chelsea, l'Argentin pourrait vouloir changer d'air s'il n'était pas utilisé pour la fin de la Ligue Europa.

Dean Henderson Crédit: Getty Images

Villarreal d'accord avec Coquelin...

Francis Coquelin est sur le point de s'engager avec Villarreal. Selon AS, le milieu de terrain de Valence va passer sa visite médicale dans les prochaines heures et s'est mis d'accord avec le Sous-Marin jaune pour un contrat de trois ans. L'indemnité de transfert avoisinerait les 12 millions d'euros.

Notre avis : En difficulté financière, Valence doit absolument enregistrer quelques rentrées financières. Bien en Liga, Coquelin devrait se faire une place dans le milieu de Villarreal.

... et devrait faire coup double avec Parejo

A l'instar de Francis Coquelin, Dani Parejo devrait aussi très vite poser ses valises du côté de Villarreal. D'après AS, le club de la banlieue valencienne ferait d'une pierre deux coups en s'appropriant les deux milieux de terrain de son voisin pour une somme totale inférieure à 20 millions d'euros.

Notre avis : Le coup sera d'autant plus rude à supporter sportivement pour Valence que le club perd là son capitaine.

Dani Parejo (Valencia) Crédit: Getty Images

Brighton voudrait s'offrir Edouard

Odsonne Edouard débarquera-t-il en Premier League ? L'attaquant du Celtic Glasgow intéresse en tout cas Brighton selon le Times. La valeur de l'ancien Parisien, champion et meilleur buteur d'Ecosse, est estimée à 30 millions de livres (33 millions d'euros).

Notre avis : On voit mal le Celtic vendre son meilleur élément du moment, en tout cas pas à une cylindrée aussi "modeste" que Brighton. Et il serait logique que l'attaquant français préfère jouer le titre en Ecosse plutôt que le maintien en Angleterre.

Pioli ne lâche pas Ibrahimovic

Dans un entretien accordé à la Reppubblica, Stefano Pioli, l'entraîneur de l'AC Milan, s'est montré dithyrambique sur l'apport de Zlatan Ibrahimovic (10 buts en 18 matches de Serie A). "Paolo Maldini, Ivan Gazidis, Frederic Massara et moi sommes tous convaincus qu'il doit continuer avec nous. Je reste en dehors de la négociation économique, mais nous sommes tous conscients de ce qu'il a donné. Tout ne se passe pas bien en une saison. Mais il rend tout facile. Il est faux de parler d'âge, c'est un professionnel à 100 %", a-t-il estimé. Pioli espère donc voir le Suédois prolonger malgré ses 38 ans.

Notre avis : Rien ne semble s'opposer à la prolongation du géant suédois au Milan, où un futur de dirigeant l'attend peut-être.

Zlatan Ibrahimovic Crédit: Getty Images

Maitland-Niles lâché par Arsenal ?

Ainsley Maitland-Niles pourrait changer d'horizon. Le latéral droit d'Arsenal, qui peut aussi évoluer au poste de milieu de terrain, est suivi par deux clubs de Premier League et un de Bundesliga selon Sky Sports. Tottenham ferait partie des prétendants, mais aucune offre n'a encore été formulée.

Notre avis : Arsenal serait prêt à céder son latéral droit pour financer de nouvelles dépenses sur le marché. Mais la polyvalence du joueur plaît à Mikel Arteta, qui ne le laissera pas partir comme ça.

Milan-Bakayoko, ça avance

Revenu à Chelsea après son prêt à l'AS Monaco, Tiémoué Bakayoko pourrait ne pas s'éterniser du côté de Londres. Selon La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain a en effet trouvé un accord avec l'AC Milan, un club où il a laissé de bons souvenirs. Le club lombard doit désormais trouver une entente avec les Blues, qui réclameraient entre 15 et 20 millions d'euros.

Notre avis : Avec les départs de Biglia et Bonaventura, Milan se doit de renforcer son milieu. Bakayoko pourrait être une bonne idée.

Tiemoué Bakayoko (AS Monaco) Crédit: Getty Images

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé dimanche HIER À 17:36