Raiola évoque l'avenir de Donnarumma...

Présent à San Siro pour la demi-finale aller de Coupe d'Italie entre l'AC Milan et la Juventus (1-1), jeudi soir, Mino Raiola est revenu sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Alors, le portier milanais, en fin de contrat en 2021, va-t-il prolonger ? "Ce n'est pas le moment d'en parler. Il est bien, tranquille et il a un contrat. Son objectif, c'est la Ligue des champions avec Milan. C'est important pour lui et le club", a expliqué l'agent de l'international italien.

Notre avis : Raiola n'est pas convaincu du projet milanais. Et il a souvent cherché à faire partir Donnarumma. Mais le gardien est attaché à l'AC Milan... Le dossier s'annonce complexe.

Gianluigi DonnarummaGetty Images

... et celui d'Ibrahimovic

Toujours au micro des journalistes présents à San Siro, Mino Raiola s'est montré évasif sur le futur de Zlatan Ibrahimovic, revenu à l'AC Milan fin décembre. "Son avenir ? Le ciel est la limite...", a simplement lâché l'agent du géant suédois, déjà essentiel pour l'équipe de Stefano Pioli. Pour rappel, Ibrahimovic a signé un contrat de six mois... avec une saison en option.

Notre avis : Zlatan a prouvé qu'il avait encore le niveau. Milan doit évidemment le conserver. Il faudra le convaincre avec un projet solide.

Paredes heureux au PSG....

Pas à pas, Leandro Paredes trouve sa place au PSG. Après des débuts difficiles, le milieu de terrain, qui se montre toujours plus convaincant, entre désormais dans la rotation de Thomas Tuchel. Selon Le Parisien, le milieu argentin est même littéralement devenu le chouchou du vestiaire du PSG. Parfaitement intégré, Paredes, très apprécié par ses coéquipiers, semble donc voir son avenir s'inscrire du côté de la Ville Lumière.

Notre avis : Paredes a connu une période compliquée, au point que son départ ne semblait qu'une question de temps. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment d'actualité...

Vidéo - Paredes n'a pas lâché son mentor : "Riquelme me donne encore des conseils" 00:56

... qui vise un gardien anglais

L'information est signée de deux quotidiens anglais ce vendredi : Le Daily Telegraph et le Daily Mail. Selon les deux médias britanniques, le PSG suivrait de près les performances de Dean Henderson (22 ans), jeune gardien de Sheffield United depuis un an et demi. Toutefois, ce dernier appartient toujours à Manchester United, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022. Le portier, qui pourrait bien disputer l'Euro avec les Three Lions, est également dans le viseur de Chelsea et Tottenham.

Notre avis : Navas est inamovible, Rico est prêté par Séville mais aimerait rester. Ensuite, le PSG possède deux gardiens prometteurs comme Marcin Bulka et Garissone Innocent. On voit mal pourquoi cette piste Henderson serait concrète.

Haaland explique son choix de rejoindre Dortmund

En l'espace de quelques semaines, Erling Braut Haaland est devenu la nouvelle attraction du Borussia Dortmund. Impressionnant depuis son arrivée cet hiver, l'attaquant a déjà inscrit 7 buts... en 4 matches. De quoi le conforter dans son choix de rejoindre Dortmund. "J'ai aimé la façon dont ils m’ont parlé à ce moment-là et c’est ce qui m’a poussé à signer au club. C’est à ce moment-là que j’ai senti que Dortmund et moi ferions un bon couple", a-t-il expliqué à Viasport, une chaîne de télévision norvégienne.

Notre avis : Haaland était courtisé par les plus grands clubs européens. Mais Dortmund, c'est un très bon choix avant de rejoindre, peut-être, un club encore plus huppé.