Aumabeyang dans le viseur du PSG...

En fin de contrat à Arsenal en 2021, Pierre-Emerick Aubameyang est l'un des joueurs les plus courtisés sur le mercato. Si le Barça est notamment intéressé par son profil, le PSG, de son côté, serait également sur les rangs selon le Daily Mail. Le quotidien britannique évoque également un intérêt de Manchester United. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, a déjà eu l'attaquant gabonais sous ses ordres du côté du Borussia Dortmund.

Notre avis : Cavani devrait partir en fin de saison, Icardi est "seulement" prêté... La piste Aubameyang n'est donc pas à exclure pour le PSG.

... qui pourrait proposer Icardi à la Juve

Toujours du côté du PSG, une drôle de rumeur nous provient d'Italie ce lundi. D'après Tuttosport, le club de la capitale compterait faire affaire avec la Juventus l'été prochain. Et les discussions tourneraient autour de Mauro Icardi, actuellement en prêt à Paris.

L'idée de Leonardo ? Le directeur sportif parisien songerait ainsi à lever l'option d'achat fixée par l'Inter Milan (70M)... pour ensuite revendre l'attaquant à la Vieille Dame. Le tout en échange de Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio (déjà visé cet hiver) et peut-être un peu d'argent.

Notre avis : Voilà une rumeur un peu farfelue. On peine à la croire.

Dembélé, parti... pour rester au Barça ?

Alors qu'il connaît une nouvelle saison tourmentée par les blessures, Ousmane Dembélé n'a pas abandonné l'idée de s'imposer au Barça. Et visiblement, son club l'espère toujours aussi. Selon Sport, les dirigeants blaugrana compteraient en effet sur l'international français la saison prochaine. Quique Sétien, l'entraîneur du Barça, serait lui aussi dans cette optique. Pour rappel, Dembélé est sous contrat jusqu'en 2022.

Notre avis : Dembélé semble bien (re)parti pour une saison au Barça. Celle, probablement, de la dernière chance.

Ter Stegen, pas encore d'accord pour une prolongation

Alors que le Barça et Marc-André ter Stegen continueraient de négocier une possible prolongation, un accord entre les parties ne semble pas encore d'actualité. En effet, selon Mundo Deportivo, la proposition financière n'est pas encore à la hauteur de celle attendue par le gardien allemand, auteur d'une nouvelle saison exceptionnelle. La volonté des deux parties reste toutefois celle de boucler au plus vite ce dossier.

Notre avis : Ter Stegen, sous contrat jusqu'en 2022, est l'un des meilleurs gardiens du monde. Le Barça doit tout faire pour le prolonger.

La Fiorentina pense toujours à Paquetà

Courtisé par le PSG en janvier dernier, Lucas Paquetà est toujours destiné à quitter l'AC Milan l'été prochain. En manque de temps de jeu, l'international brésilien pourrait décider de changer d'air selon le quotidien italien La Repubblica. Pour le recruter, la Fiorentina est notamment à l'affût. Il y a un peu plus d'un an, le club lombard l'avait recruté pour environ 40 millions d'euros.

Notre avis : Tout comme avec Paris, Milan voudra vendre Paquetà au prix fort. Il faudra donc sortir le chéquier.