TRANSFERTS - Icardi se rapproche du PSG, Mitroglou s'éloigne de l'OM, Balotelli envoyé au Brésil... Voici notre bulletin mercato du jour.

Icardi-PSG, ça se confirme

Après les premières confirmations de mardi, en voilà de nouvelles ce mercredi. Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG et Mauro Icardi devraient bel et bien s'unir définitivement dans les prochains jours. Le quotidien transalpin parle d'un transfert aux alentours de 60 millions d'euros, soit moins que l'option d'achat fixée (70 millions) dans le cadre de son prêt l'été dernier. L'attaquant argentin a d'ores et déjà signé un contrat de quatre ans en septembre dernier, assorti d'un salaire de 10 millions d'euros. En cas de rachat et de revente en Italie, le PSG devra payer 15 millions d'euros en plus à l'Inter.

Notre avis : Tous les voyants semblent au vert. Icardi va bien signer au PSG.

Direction la Turquie pour Mitroglou ?

C'est une épine dans le pied que l'OM peine à s'enlever. Sous contrat jusqu'en 2021, Kostas Mitroglou, prêté à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, va devoir trouver un nouveau point de chute l'été prochain. Selon La Provence, l'attaquant a toujours des courtisans du côté de la Grèce et du Portugal. Mais d'après le quotidien turc Yeni Alanya, Alanyaspor est l'un des clubs intéressés par son profil. Si Mitroglou venait a signer dans le club turc, 6e au classement, il remplacerait Papiss Cissé, ex-buteur de Newcastle et en fin de contrat.

Notre avis : L'idéal pour l'OM serait de vendre Mitroglou et d'en tirer une certaine somme, histoire de renflouer un minimum les caisses.

Casemiro a prolongé au Real

Ce n'est pas forcément une nouveauté, mais c'est au moins une confirmation : Casemiro a prolongé au Real Madrid. Dans son édition du jour, Marca assure en effet que le club madrilène a fait signer un nouveau bail à son milieu de terrain jusqu'en 2023.

Notre avis : Casemiro va rester le patron du milieu du Real. Et c'est plutôt logique.

Le Napoli va vendre

On reste du côté de l'Italie, où le Napoli devrait connaître un été plutôt agité. En effet, selon la Gazzetta, plusieurs joueurs sont sur le pied de départ : Kalidou Koulibaly, José Callejon, Allan ou encore Arkadiusz Milik. Le défenseur sénégalais est notamment courtisé en Premier League, alors que le milieu brésilien, lui, est une ancienne cible du PSG. Pour l'attaquant, la Juventus Turin serait notamment à l'affût.

Notre avis : Certains joueurs sont en fin de cycle au Napoli. Des départs sont à prévoir.

Deux clubs brésiliens veulent Balotelli

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Absent de l'entraînement (individuel) mardi, Mario Balotelli a visiblement scellé son sort à Brescia. Mécontent de l'attitude de son attaquant, le club lombard souhaiterait rompre son contrat, qui expire au 30 juin (prolongation de deux ans si maintien). Pour le récupérer, La Gazzetta dello Sport évoque deux pistes brésiliennes : Flamengo et Vasco da Gama.

Notre avis : Voilà une nouvelle occasion manquée pour Balotelli. L'énième.

Fin de l'aventure Arsenal pour David Luiz ?

Une année et puis s'en va ? Arrivé le 8 août dernier, ultime jour du mercato anglais, à Arsenal, David Luiz pourrait quitter Arsenal dès la fin de la saison de Premier League selon les informations de Sky Sports. Si à l'époque, un contrat de deux ans avaient été annoncés par les médias, le Brésilien ne serait en fait pas engagé avec les Gunners pour 2020-2021. Malgré l'appui de son entraîneur, Arteta, David Luiz doit chercher un nouveau point de chute.

Notre avis : Son aventure à Arsenal n'a pas fait remonter sa côte mais un David Luiz gratuit, ça peut intéresser du monde

Hagi rejoint définitivement les Rangers

Pas Georghe, mais son fils Ianis. Les Glasgow Rangers vont lever l'option d'achat pour le jeune international roumain dès l'ouverture du prochain mercato. Hagi a été prêté par Genk au club écossais au mois de janvier. Auteur de 3 buts en 12 matches, le milieu offensif de 21 ans a convaincu les dirigeants des Gers de s'attacher définitivement ses services. "D'autres clubs étaient intéressés, mais ma priorité a toujours été de retourner à Glasgow et de jouer pour les Rangers", a-t-il assuré dans le communiqué publié par le club écossais.

Notre avis : Le bon choix pour poursuivre sa progression. Les voisins de la Premier League pourront garder un œil sur lui.

Sochaux officialise Pogba

Pas Paul, mais son frère Florentin. Sochaux a confirmé l'arrivée du frère aîné de "Pogboom", libre depuis la fin de son contrat avec Atlanta. L'ancien stéphanois, âgé de 29 ans, s'est engagé pour trois ans avec les Lionceaux après avoir passé sa visite médicale. Sa venue était annoncée dès la semaine passée par le club doubiste.

Notre avis : Une recrue d'expérience après l'arrivée du jeune Bryan Soumaré. Sochaux varie les plaisirs.

