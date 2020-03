Ils vont faire le mercato cet été, notre top 50 : Les derniers défis de Thiago Silva et Modric

30. Ferran Torres (FC Valence)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que c’est la future bombe du football espagnol. Meilleur joueur de l’Euro U19 l’été passé, Torres (19 ans) a franchi un cap en devenant titulaire indiscutable à Valence cette saison. Vitesse, sens du dribble et goût du spectacle : l’ailier supersonique a tout pour attirer les foules et ravir les gros clubs. Surtout, son contrat avec le club che se termine en 2021. Si Valence ne veut pas être sous pression l’été et le vendre à la baisse, c’est en 2020 qu’il pourrait toucher le pactole.

Ferran Torres suivi par les plus grands clubs européens.Getty Images

Qui s’intéresse à lui ? Fidèle à sa politique d’attirer les plus belles promesses espagnoles, le Real est présent dans le dossier. D’autant qu’entre les deux parties, les contacts ont été fréquents ces dernières années. Mais le Barça n’a pas dit son dernier mot et envisage de redynamiser son flanc droit. Un Clasico sur le mercato qui risque de faire grimper les prix très rapidement.

Sa valeur estimée : 80 millions (clause libératoire à 100 millions).

29. Morgan Sanson (OM)

Pourquoi il va animer l’été ? Contraint par le fair-play financier, l’OM n’aura pas le choix cet été. Des joueurs majeurs vont partir. Surtout ceux dont la cote sur le marché est élevée. Sanson (25 ans) est sûrement l’élément dont le futur semble le plus clair : après trois ans et demi sur la Canebière, l’ancien Montpelliérain va partir. Son profil de box-to-box buteur, au gros volume de jeu et qui sort d’une saison solide devrait lui permettre d’attirer de nombreux clubs à ses trousses. Sanson aura l’embarras du choix.

Qui s’intéresse à lui ? En milieu de tableau de Premier League, Sanson a de nombreux partisans. Déjà convoité l’été dernier, Sanson devrait encore être cité parmi de possibles renforts de formation anglaises. Le Zenit s’est aussi penché sur le dossier et pourrait revenir à la charge. Le joueur, lui, a déjà expliqué vouloir franchir un cap sportif.

Sa valeur estimée : 25 à 30 millions

Morgan Sanson célèbre un but avec l'OM, le 22 février 2020.Getty Images

28. Ousmane Dembélé (FC Barcelone)

Pourquoi il va animer l’été ? Qui imagine encore Ousmane Dembélé rester au FC Barcelone ? Peut-être le joueur et son conseiller. Mais, pour le reste… Trop souvent blessé, critiqué par son manque de discipline et d’éthique de travail, le Français n’est plus en odeur de sainteté en Catalogne. Surtout, pour un Barça en manque de liquidités, il reste un élément à très forte valeur marchande. A 22 ans, son talent et sa marge de progression reste hors-normes. Et un joueur aussi spectaculaire sur le marché, ça ne laisse jamais insensible.

Qui s’intéresse à lui ? N’importe quel club en mesure de le payer en soit. En réalité, comme l’été dernier, le dribbleur risque bien d’être vu comme une monnaie d’échange alléchante pour le Barça. Notamment pour baisser le prix de Lautaro Martinez et Neymar. Sachant que le PSG et Thomas Tuchel (s’il reste en fin de saison) n’ont jamais caché aimer le profil du joueur.

Sa valeur estimée : 70 millions d'euros.

27. Kepa (Chelsea)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce que Chelsea n’en veut plus et qu’il ne veut plus de Chelsea. Laissé de côté par Frank Lampard, le gardien le plus cher de l’histoire sera sur le marché. A 25 ans, et malgré une saison compliquée chez les Blues, il reste une valeur sure au poste de portier. Puisque personne ne mettra 80 millions sur la table, il pourrait être bradé ou prêté pour retrouver de sa superbe. Dans ces conditions, cela change tout.

Qui s’intéresse à lui ? Pas grand monde à l’heure actuelle. Tout dépendra en réalité du choix de Chelsea pour le remplacer, qui pourrait faire bouger les chaises. En Espagne, notamment à Madrid (Real et Atlético), il garde une jolie cote.

Sa valeur estimée : 35 millions d'euros.

Kepa ArrizabalagaGetty Images

26. Dayot Upamecano (Leipzig)

Pourquoi il va animer l’été ? Vous en connaissez beaucoup vous des défenseurs de 21 ans déjà muni d’une solide expérience européenne (25 matches), qui a l’habitude de lutter depuis plusieurs saisons en Bundesliga pour les hautes sphères, qui continue de progresser année après année et dont le prix n’a pas encore flambé car la sélection se refuse encore à lui (plus pour très longtemps). Upamecano, c’est l’affaire en or dans ce mercato au niveau des défenseurs centraux. D’autant que Leipzig risque d’être forcé de le céder cet été puisque son contrat se termine en 2021…

Qui s’intéresse à lui ? Le Bayern Munich évidemment, jamais rassasié par les éléments brillants de Bundesliga. Mais Arsenal qui aimerait l’associer au phénomène Saliba n’a pas dit son dernier mot. Vu son profil, d’autres ténors anglais pourraient rapidement se mettre sur les rangs. Il faut dire que les arguments sont alléchants.

Sa valeur estimée : 45 millions d'euros (clause libératoire de 60 millions).

Dayot Upamecano (RB Leipzig)Getty Images

25. Moussa Dembélé (OL)

Pourquoi il va animer l’été ? Parce qu’il possède la qualité maître qui affole le marché : marquer des buts. Dembélé vit une saison pleine du côté de l’OL (22 buts) et confirme tout le bien que l’on pensait de ses qualités de finisseur du temps de son passage outre-Manche. Jeune (23 ans), puissant, physique et déjà acclimaté au football anglais, il remplit toutes les cases nécessaires du bingo Premier League. L’OL ne le retiendra pas en cas d’offres à la hauteur et se prépare sans doute déjà à faire grimper l’addition.

Qui s’intéresse à lui ? Les géants de Premier League. Au Celtic, sa cote était déjà haute. Elle n’a cessé de grimper depuis et Chelsea, déjà bouillant l’hiver dernier, devrait revenir à la charge. Manchester United et Arsenal se tiennent également en retrait. Et si Tottenham venait à perdre Harry Kane, Dembélé pourrait bien trouver un nouveau prétendant.

Sa valeur estimée : 65 millions d’euros.

Moussa Dembele (Olympique Lyonnais)Getty Images

24. Federico Chiesa (Fiorentina)

Pourquoi il va animer l'été ? C'est l'un des plus grands talents du football transalpin. Et c'est difficile de l'imaginer rester au sein d'une Fiorentina qui se traîne dans le ventre mou du classement de la Serie A. Pour Federico Chiesa, 22 ans, l'heure est probablement venue de quitter la Viola pour rejoindre une équipe de plus grande envergure. Même s'il est très attaché à son club formateur, l'international italien a probablement fait le tour de la question. C'est probablement ce qui explique pourquoi il n'a pas prolongé un contrat qui court jusqu'en 2022. Dans cette optique, les dirigeants florentins ont certainement intérêt à la vendre dès cet été.

Qui s'intéresse à lui ? Si la vente de Chiesa est une option qui a de quoi séduire la Fiorentina, malgré la perte énorme que cela représenterait sur le plan sportif, c'est parce que les prétendants ne manquent pas. En Italie, où la la Juve et l'Inter sont déjà en lutte pour obtenir la signature de l'ailier de la Viola. En Angleterre, où Manchester United en a fait l'une de ses cibles prioritaires pour son mercato estival. Et en France, où le PSG suit sa situation de très près avec un directeur sportif, Leonardo, toujours tourné vers le marché italien. Avec ce type d'acquéreurs potentiels, la Fio a de quoi faire monter les enchères…

Sa valeur estimée : 60 millions d'euros.

Federico ChiesaGetty Images

23. Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Pourquoi il va animer l’été ? Le marché des gardiens est toujours particulier. Mais cette année, le jeu de chaises musicales devrait jouer à fond. Parce que des géants cherchent de nouveaux anges gardien. Dans ce contexte-là, Gianluigi Donnarumma a tout pour lui : un contrat se terminant en 2021 forçant l’AC Milan de le vendre, un agent (Mino Raiola) qui saura le placer, une expérience non-négligeable (bientôt 200 matches pros) et un âge alléchant (21 ans). Autrement dit, le gardien italien sera bien le portier le plus en vogue sur ce mercato.

Qui s’intéresse à lui ? Leonardo. L’ancien directeur sportif de l’AC Milan surveille toujours autant la situation de l’Italien. Si la saison jusqu’ici parfaite de Keylor Navas laisse à penser que Paris ne cherchera pas à bouleverser ce poste, laisser filer une telle opportunité n’est pas du genre de la maison. A l’étranger, la Juve a décidé de faire confiance à Szczęsny, il se murmure que Chelsea serait bouillant sur le dossier.

Sa valeur estimée : 50 millions d'euros.

Gigio Donnarumma in Milan-Torino - 2020Getty Images

22. Luka Modric (Real Madrid)

Pourquoi il va animer l'été ? Tout indique que le Ballon d'Or 2018 va quitter le Real Madrid cet été après huit ans de bons et loyaux services. Il a 34 ans, il ne lui restera qu'un an de contrat et il a un salaire conséquent, évalué à plus de 11 millions d'euros par saison. D'un point de vue financier, le club merengue a une dernière opportunité de récupérer un peu d'argent sur un transfert sec pour procéder à un renouvellement de son effectif. D'un point de vue sportif, l'émergence de Federico Valverde, devenu indispensable dans l'entrejeu madrilène, rend le départ du Croate beaucoup moins problématique que par le passé.

Qui s'intéresse à lui ? Il y a toujours l'Inter. Le club lombard avait déjà poussé très fort l'été dernier pour s'attacher les services du milieu madrilène mais s'était heurté au véto du président merengue, Florentino Perez. La porte devrait s'entrouvrir davantage cet été et les dirigeants nerazzurri sont prêts à revenir à la charge. Modric garde aussi une bonne cote en Angleterre. Manchester United l'apprécie. Et pourrait venir le chercher en cas de départ de Paul Pogba. Le milieu français est toujours très apprécié par Zinédine Zidane, l'entraîneur du… Real. Enfin, il ne faut pas exclure une destination comme la MLS.

Sa valeur estimée : 15 millions d'euros.

Luka ModricGetty Images

21. Thiago Silva (PSG)

Pourquoi il va animer l'été ? Son contrat s'achève dans un peu plus de trois mois et Thiago Silva ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Le PSG n'est clairement pas pressé pour le prolonger et il a ses raisons. Malgré un bon niveau de performance, même s'il connaît une baisse de régime assez nette avec des blessures depuis 2020, le défenseur brésilien a 35 ans et semble avoir fait son temps après huit saisons à Paris. Le laisser partir, c'est aussi se débarrasser d'un salaire énorme, estimé à 17 millions d'euros par an. Marquinhos semble prêt à assumer sa succession et les dirigeants parisiens sont déjà à pied d'œuvre pour recruter le défenseur de premier plan qui l'accompagnera en charnière. Une page va se tourner.

Qui s'intéresse à lui ? Un retour à l'AC Milan a longtemps été évoqué. Thiago Silva n'a jamais caché son affection pour un club qu'il avait quitté contre son gré en 2012. Si cette piste ne semble pas des plus chaudes à l'heure actuelle, elle pourrait le devenir dans les mois qui viennent. Celle qui mène au Barça, activée récemment dans les médias catalans, ne semble en revanche pas très crédible. Le défenseur parisien pourrait aussi rentrer au Brésil. Mais de manière assez claire, les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Il y en aura cependant. Car malgré son âge, Thiago Silva reste un joueur compétitif et une bonne affaire à réaliser.

Sa valeur : Gratuit au 30 juin.