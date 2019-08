Les Citizens tiennent leur nouvel arrière droit. Manchester City a annoncé le recrutement du Portugais Joao Cancelo en provenance de la Juventus contre 65 millions. Le club turinois, lui, enregistre l'arrivée de Danilo qui effectue le chemin inverse contre 37 millions. La Vieille Dame, côtée en bourse et obligée d'être transparente récupère ainsi 28,6 millions d'euros nets dans cet échange indirect comme expliqué sur son site officiel. Les deux clubs paieront leurs achats en trois fois.

Cancelo, arrière droit de 25 ans, qui peut également évoluer sur le côté gauche de la défense, mais aussi sur les ailes, s'est engagé avec les doubles champions d'Angleterre en titre pour les six prochaines saisons soit jusqu'en 2025. "City est un club fantastique avec un entraîneur brillant, je suis ravi d'être ici", s'est réjoui Joao Cancelo dont la polyvalence devrait faire beaucoup de bien à une équipe parfois démunie aux niveaux des latéraux notamment en raison des blessures récurrentes du Français Benjamin Mendy.

La Juve renfloue ses caisses

Danilo, lui, a signé un bail de cinq ans en faveur de la Juventus. Le club turinois paiera le transfert du Brésilien de 28 ans sur les trois prochaines années. La Vieille Dame récupère l'ancien Madrilène qui n'a disputé que onze matches de Premier League la saison dernière. Elle avait surtout besoin de renflouer ses caisses après s'être montrée très dépensière cet été en recrutant notamment le Néerlandais Matthijs de Ligt (75 millions). La signature de l'ancien de l'Ajax a suivi celle, l'année dernière, de Cristiano Ronaldo (117 millions).

Les dirigeants turinois n'avaient ainsi pas hésité à céder leur pépite Moise Kean à Everton contre une indemnité estimée à une trentaine de millions d'euros, ils enchaînent en laissant partir Cancelo. L'international portugais avait été recruté à Valence il y a un an contre 40 millions. Le joueur formé au Benfica avait montré de belles qualités lors de sa première saison dans le Piémont. Il va maintenant découvrir la Premier League et travailler avec un certain Pep Guardiola.