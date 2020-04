Le Barça pourrait garder Coutinho...

Prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho pourrait bien revenir au Barça en fin de saison. La dernière tendance va du moins dans ce sens, le club bavarois n'étant pas vraiment disposé à lever l'option d'achat de 120 millions d'euros. Mais alors que le Brésilien était récemment envoyé en Premier League, Quique Setién, l'entraîneur des Blaugrana, semble apprécier le profil du milieu de terrain.

"Je crois que Coutinho fait partie de ces grands joueurs dont je parlais toute à l'heure, a-t-il expliqué à la radio RAC-1. C'est vrai qu'il me plaît beaucoup. C'est un joueur qui, en principe, appartient au Barça. Les clubs intéressés devront payer sa clause ou offrir au Barça une somme acceptable. Mais ça, ça reste une inconnue (...) Je ne sais pas si la situation sera réglée d'ici la fin de saison, s'il y aura une offre pour lui ou non, s'il voudra revenir ou partir. Il faudra sans doute que je parle avec lui, pour lui demander ce qu'il en est le moment venu. Mais c'est un grand joueur, sans aucun doute"

Notre avis : Visiblement, Setién pourrait changer la donne dans ce dossier. Et si Coutinho restait au Barça la saison prochaine ?

Vidéo - La piste Kanté, nouvelle preuve de l'incohérence du Barça 03:23

... et insiste pour Luiz Felipe

On reste du côté du Barça. En quête d'un défenseur central, le club catalan continue de suivre Luiz Felipe. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, il est même prêt à proposer 30 millions d'euros à la Lazio Rome pour recruter le défenseur de 23 ans. "Un budget entre 30 et 40 millions d'euros est prévu pour Luiz Felipe", écrit le quotidien italien, qui précise que les Biancocelesti aimeraient prolonger leur joueur.

Notre avis : La Lazio avait recruté Luiz Felipe pour une bouchée de pain en 2016 : moins de 1 million d'euros. Ce serait donc une sacrée plus-value. Opération possible.

Le Real ne veut pas se séparer de Militão

Cette fois, direction Madrid. Recruté l'été dernier pour 50 millions d'euros, Eder Militão ne vit pas une première saison exceptionnelle au Real. Loin de là. Mais selon Marca, le club de Zinedine Zidane ne souhaite pas forcément s'en séparer dès le prochain mercato estival. L'entraîneur français compte sur son défenseur, qui a disputé 13 matches.

Notre avis : Le Real a payé une grosse somme pour recruter Militão l'été dernier. Et si les premiers pas sont difficiles, une séparation serait trop prématurée.

Vidéo - Le PSG ou le Real sont au taquet : pourquoi c’est le bon été pour Kanté 03:48

L'OM sur les traces de Thomasson

Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Adrien Thomasson est l'une des belles satisfactions de Strasbourg. Et selon les informations de France Football, le milieu de terrain de 26 ans a tapé dans l'oeil de l'OM et du LOSC, qui songeraient à le recruter l'été prochain. Thomasson est sous contrat jusqu'en 2021 avec le club alsacien.

Notre avis : Strasbourg voudra certainement conserver son milieu. Mais pas simple si l'intérêt de l'OM et du LOSC se concrétise.

Martial et Werner sur les tablettes de l'Inter

L'Inter Milan a une priorité pour l'été prochain : conserver Lautaro Martinez. Mais au vu de l'insistance du Barça, rien n'est pour le moins certain. Alors, le club lombard prépare les alternatives. Au cas où. Selon La Gazzetta dello Sport, Timo Werner (Leipzig) est actuellement en pole position en cas de départ de Lautaro l'été prochain. Problème, Liverpool est également très intéressé. Le quotidien italien ajoute que l'Inter suit également les profils d'Anthony Martial (Manchester United), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Luka Jovic (Real Madrid).

Notre avis : Au vu de l'incertitude concernant l'avenir de Lautaro, les Nerazzurri font bien d'étudier des alternatives. Pour Werner, Liverpool semble toutefois avoir une vraie longueur d'avance.