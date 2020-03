Le Barça se prépare à lancer l'opération Martinez

Alors que Luis Suarez a fêté ses 33 ans en janvier, le FC Barcelone souhaiterait apporter du sang neuf en attaque. Selon les informations de FC Inter News, les Catalans auraient fait de Lautaro Martínez leur priorité. En effet, ils proposeraient au joueur de 22 ans un contrat de cinq ans assorti d'un salaire annuel d'environ sept millions d'euros. De plus, les Blaugrana pourraient transmettre une offre de 70 millions d'euros à l'Inter Milan plus deux joueurs : Nelson Semedo et Arturo Vidal.

Notre avis : Certes Lautaro Martínez pourrait être tenté d'aller au Barça mais l'Inter devrait demander plus que 70 millions d'euros.

Lautaro Martinez sera l'une des attractions du prochain marché estival.Getty Images

Manchester United prêt à tourner la page De Gea ?

Selon les informations du Daily Mail, Manchester United verrait d'un mauvais oeil les dernières prestations de son gardien de but David De Gea. A tel point que les Red Devils penseraient à introniser Dean Henderson, prêté cette saison à Sheffield United et qui n'est pas étranger à la belle huitième place du promu en Premier League, la saison prochaine. Toujours d'après le quotidien anglais, les représentants du gardien de but de 22 ans vont rencontrer les dirigeants mancuniens d'ici la fin du mois de mars.

Notre avis : A 29 ans, David De Gea a encore de belles années devant lui...et quelques matches pour prouver sa valeur à Manchester United.

Un match Manchester United-Liverpool pour Werner ?

Auteur d'une saison exceptionnelle avec Leipzig, Timo Werner (27 buts toutes compétitions confondues), sous contrat jusqu'en 2023 avec le dauphin du Bayern Munich, ne manque pas de convoitises. Selon le média anglais l'Express, Liverpool et Manchester United seraient en pole position pour tenter de recruter l'international allemand (26 sélections, 11 buts).

Notre avis : La présence de Jürgen Klopp et de la Ligue des champions devraient donner un avantage aux Reds.

Timo Werner serait sur les tablettes de Manchester United et de Liverpool.Getty Images

Saint-Maximin pourrait quitter Newcastle cet été

Steve Bruce, l'entraîneur de Newcastle, n'a pas été convaincu par les dernières prestations d'Allan Saint-Maximin. Selon The Daily Mail, l'ancien Niçois pourrait quitter les Magpies dès cet été. Wolverhampton et Crystal Palace pourraient être intéressés par le profil du joueur de Newcastle.

Notre avis : Auteur de deux buts seulement cette saison toutes compétitions confondues, l'ex-Monégasque peine à confirmer les espoirs placés en lui.

Le Celtic veut prolonger Edouard

Selon les informations du Daily Record, le Celtic Glasgow aimerait prolonger le contrat de son attaquant français Odsonne Edouard. L'ancien Toulousain, lié jusqu'en juin 2022 avec le champion d'Ecosse, réalise une excellente saison comme le prouvent ses 20 buts marqués en championnat.