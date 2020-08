MERCATO - Selon les informations de la RTBF, Kais Anelka, fils de l'ancien international Nicolas Anelka, s'entraîneur depuis quelques jours avec les U13 du Sporting d’Anderlecht. Satisfait, le club belge pourrait le recruter.

Un Anelka de retour dans l'actualité. Et cette fois, ce n'est pas Nicolas, ancien international français et donc la sortie du documentaire sur Netflix a fait beaucoup réagir ces derniers jours. Il s'agit bien de... Kais Anelka, son fils, qui s’entraîne avec les U13 du Sporting d’Anderlecht depuis plusieurs jours selon la RTBF. Visiblement convaincu et satisfait, le club belge pourrait bientôt le faire signer.

Toujours d'après la RTBF, Anderlecht devrait prendre une décision dans les prochains jours.

