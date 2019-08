"On est en 2019, j'aurais pu choisir n'importe quel endroit pour jouer, mais j'ai choisi de rentrer au Brésil, pour mon pays, mon peuple, le club de mon coeur", a déclaré Dani Alve dans une vidéo diffusée par le Sao Paulo FC sur Twitter. L'ancien latéral parisien s'engage jusqu'en décembre 2022 avec le club pauliste. "Un jour j'ai dit à Daniel qu'il viendrait jouer à Sao Paulo, son club de coeur. Aujourd'hui j'ai l'immense joie et fierté d'avoir rempli cette promesse", affirme le président du club, Carlos Augusto de Barros e Silva, sur le site du "Sampa".

Dani Alves était sans club depuis la fin de son contrat avec le Paris SG en juin. Il avait lui-même annoncé son départ du club français, où il côtoyait son ami et compatriote Neymar depuis deux ans. Le vétéran a de beaux restes : il a été élu meilleur joueur de la Copa America, remportée début juillet avec la Seleçao à domicile, et dont il a soulevé le trophée le premier, en tant que capitaine. Il s'agissait là du quarantième titre glané par le latéral, "le joueur le plus victorieux de l'histoire du football" selon son nouveau club.

Le Sao Paulo de Pato est 5e du championnat

Après ses débuts à Bahia, club de la ville de Salvador dans le nord-est du Brésil, Dani Alves a connu une carrière à succès dans trois championnats en Europe (Espagne, Italie, France), avec des passages au FC Séville, au FC Barcelone, à la Juventus Turin et au PSG. Au Barça (2008-2016), il a participé à l'âge d'or du club en remportant notamment trois Ligues des champions (2009, 2011, 2015). Il a en revanche regretté publiquement d'avoir échoué en 8e de finale de la compétition deux fois avec Paris.

Sao Paulo, l'ancien club des légendaires Rai et Rogerio Ceni, est actuellement 5e au classement du Championnat du Brésil, après douze journées. L'équipe est entraînée par Cuca et compte notamment dans son effectif l'attaquant Alexandre Pato, ancien joueur de l'AC Milan.