Le PSG convaincu de pouvoir conserver Mbappé et Neymar, à un degré moindre

Kylian Mbappé, prêt à revêtir la tunique parisienne pour une quatrième saison de suite ? C'est ce qu'annonce ce lundi matin l'Equipe. Selon le quotidien, le PSG serait très confiant pour conserver le champion du monde 2018 cet été. Malgré les sollicitations du Real Madrid, le club de la capitale pourrait profiter de la crise économique, découlant de la crise sanitaire, ce qui obligerait les grands clubs à ne pas faire de folies sur le prochain marché des transferts.

"Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, Mbappé restera, c'est une volonté de l'Émir", aurait déclaré un proche des propriétaires qataris ces derniers jours. Une autre source, interne au Paris Saint-Germain, aurait assuré que le champion de France "ne broncherait pas" peu importe l'offre émise pour Kylian Mbappé. Dans le dossier Neymar, pisté par le FC Barcelone depuis un an, le club de la capitale se montrerait plus confiant que l'été dernier. "On pense que l'été sera calme", aurait indiqué à l'Equipe un proche du joueur brésilien

Néanmoins, une offre conséquente des Blaugrana pourrait faire réfléchir à deux fois le PSG. "Dans le cas de Neymar, contrairement à Mbappé, le PSG pourrait accepter une partie du paiement en différé cette fois, ce qui n'avait pas été le cas l'année passée", aurait estimé un proche du dossier. Surtout que du côté de Barcelone, comme l'indique la presse ibérique depuis plusieurs jours, le retour de Neymar est vu comme probable. Ces chances augmenteraient sûrement si le club catalan incluait Antoine Griezmann dans la balance.