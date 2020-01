Lemar sur les tablettes de Wolverhampton

Un nouveau prétendant pour l'ancien Monégasque. Thomas Lemar n'a pas répondu aux attentes de l'Atlético qui lui a ouvert la porte cet hiver. Selon Mundo Deportivo, le Français pourrait rebondir du côté de Wolverhampton qui cherche activement des renforts et où l'agent Jorge Mendes dispose de solides contacts. L'intermédiaire portugais pourrait convaincre l'Atlético de céder Lemar en prêt avec option d'achat jusqu'en fin de saison pour lui permettre de se relancer.

Notre avis : Evoquée auparavant, la piste Arsenal semblait plus intéressante pour Lemar mais il doit surtout penser à jouer et retrouver ses qualités.

En passe de quitter Galatasaray, Nzonzi en quête d'un nouveau club

Le champion du monde avance dans le flou mais reste serein. Interrogé par Téléfoot, Steven Nzonzi a assuré qu'il devrait quitter Galatasaray où il est prêté par l'AS Rome cet hiver. "Je ne sais pas quel tournant va prendre ma carrière, je vise un championnat compétitif : l'Angleterre ou l'Espagne, a ensuite expliqué l'international tricolore qui rêve de disputer l'Euro. Tout est possible". Everton, West Ham et le Celta Vigo sont intéressés et Lyon s'est renseigné mais le salaire élevé du joueur pose problème.

Notre avis : Nzonzi a longtemps évolué en Premier League et en Liga mais doit vite se décider, Lyon ne semble pas prêt à faire les efforts financiers pour le recruter.

Le Hertha ne lâche pas Tousart

Selon nos informations, Jean-Michel Aulas bloque Lucas Tousart qui est toujours une cible prioritaire du Hertha Berlin. Les négociations continuent cependant avec le club allemand qui veut le joueur et elles pourraient aboutir et trouver un cadre précis... pour un départ cet été !

Notre avis : Une vente cet hiver avec un prêt de six mois à l'OL dans la foulée apparait comme la meilleure solution dans ce dossier.

Lucas Tousart (Loyon) en Ligue 1 2019-2020Getty Images

Manchester United décidé à passer à l'action pour Soumaré...

D'après le Sunday Express, Manchester United a observé une dernière fois Boubakary Soumaré ce dimanche avant de faire une offre à Lille. Les Red Devils cherchent à se renforcer au milieu et s'intéressent aussi à Bruno Fernandes (Sporting). Ils seraient prêts à faire une proposition pour le Nordiste, qui est également suivi par Tottenham ou encore le Real Madrid. La Voix du Nord, qui avait annoncé que l'ancien Parisien pourrait partir pour une offre comprise entre 50 et 60 millions d'euros, explique cependant que le jeune milieu voudrait finir la saison au LOSC.

Notre avis : Le LOSC ne dirait certainement non à une belle proposition même si United semble préférer Bruno Fernandes.

Boubakary Soumare fête son but inscrit à Lyon avec Lille, le 5 mai 2019Getty Images

...et songe à Van de Beek

A en croire ESPN, Donny van de Beek est évoqué du côté de Manchester United. Mais Fox Sport aux Pays-Bas estime que le milieu de terrain néerlandais de 22 ans ne quittera pas l'Ajax Amsterdam cet hiver.

Notre avis : Van de Beek a raison de vouloir finir la saison dans son club formateur et sera toujours convoité l'été prochain.

Donny van de Beek of Ajax during the Dutch Eredivisie match between Ajax v ADO Den Haag at the Johan Cruijff Arena on December 22, 2019 in Amsterdam NetherlandsGetty Images

Slimani pense à un départ

D'après L'Equipe, Islam Slimani serait aujourd'hui frustré à Monaco. Alors qu'il a vu son statut évoluer ces dernières semaines à l'ASM, l'attaquant algérien ne serait pas contre l'idée de changer d'air dès cet hiver. Selon le quotidien sportif, Aston Villa serait notamment sur les rangs.

Notre avis : Prêté à Monaco par Leicester jusqu'en fin de saison, Slimani doit se montrer patient et s'accrocher.

Islam Slimani avec l'AS MonacoGetty Images

Valence suit Badiashile de près

Le jeune Monégasque plait beaucoup aux Ches. Selon RMC Sport, Valence regarde avec intérêt la situation de Benoît Badiashile à Monaco. Le club espagnol s'était déjà renseigné l'été dernier pour le défenseur central de 18 ans et entend revenir à la charge cet hiver mais ne proposera pas plus de 25 millions d'euros. Les dirigeants monégasques, eux, ne sont pas fermés à la négociation.

Notre avis : L'ASM ferait bien de conserver son jeune joueur encore quelques temps.

Benoît Badiashile et Kamil GlikGetty Images

Tottenham s'attaque à Piatek

Confrontés à la blessure d'Harry Kane, les Spurs cherchent un nouvel avant-centre et sont séduits par l'international polonais. Selon le journaliste Nicolo Schira, Tottenham a demandé à l'intermédiaire Frank Trimboli de négocier avec l'AC Milan pour le transfert de Krzysztof Piatek. L'attaquant de 24 ans n'a marqué de 4 buts en 18 matches de Serie A cette saison et est désormais concurrencé par Zlatan Ibrahimovic.

Notre avis : Une belle piste pour Tottenham car Piatek n'a perdu le talent montré l'an dernier.

Piatek - Milan-Sassuolo - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le PSG devra se battre pour Kouassi et Aouchiche

Les champions de France pourraient de nouveau perdre de jeunes talents à la fin de la saison. Comme l'explique Le Parisien, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tous les deux 17 ans, verront leur contrat aspirant se terminer au mois de juin et devront décider s'ils passent pro au PSG ou ailleurs. Kouassi dispose ainsi d'une offre de prime à la signature de 4 millions d'euros de la part du RB Leipzig. Aouchiche serait davantage enclin à rester au PSG qui lui propose 3 millions. Le quotidien rappelle aussi que Stanley Nsoki avait paraphé son premier contrat pro en 2018 contre 3,2 millions avant de rejoindre Nice contre 12,5 millions un an plus tard.

Notre avis : Le PSG dispose de solides moyens et doit mettre le paquet pour convaincre ses jeunes pousses.

Tanguy Kouassi (links) mit PSG-Coach Thomas TuchelGetty Images

Calhanoglu dans le viseur d'Arsenal

A en croire le Daily Mirror, Mikel Arteta, le nouvel entraîneur d'Arsenal, souhaite renforcer son équipe cet hiver. Et il aurait un joueur en tête : Hakan Calhanoglu. Les Gunners pourraient tenter d'obtenir le prêt du milieu turc de l'AC Milan.

Notre avis : Une idée intéressante mais les Gunners ont davantage besoin de renforts défensifs.

Hakan Calhanoglu lors de Milan AC - Lazio en Serie A le 3 novembre 2019Getty Images

Kurzawa reste exigeant

Selon L'Equipe, la situation de Layvin Kurzawa n'est toujours pas claire. Le latéral gauche, qui sera en fin de contrat au PSG en juin, peut partir dès cet hiver. Mais il ne compte pas quitter Paris pour n'importe où. Tenté par la Premier League, il aurait ainsi refusé une proposition de l'Inter Milan.

Notre avis : A 27 ans, Kurzawa se trouve à un tournant important de sa carrière et va devoir prendre la bonne décision pour se relancer.

Layvin Kurzawa avec le PSGGetty Images

Chelsea prêt à mettre le paquet pour Dunk

Désormais autorisés à recruter, les Blues sont décidés à mettre le paquet pour se renforcer cet hiver. Selon The Times, Chelsea est intéressé par Lewis Dunk et pourrait dépenser les 60 millions d'euros réclamés par Brighton pour céder son défenseur central. Le joueur de 28 ans et 1,92m a disputé 20 matches de Premier League cette saison pour 2 buts et 3 passes décisives.

Notre avis : Un défenseur anglais expérimenté et solide ce qui justifie son prix élevé.

Lewis DunkGetty Images

Le Milan prête Caldara à l'Atalanta...

Le défenseur central revient dans son club formateur. Mattia Caldara avait quitté l'Atalanta pour la Juve en janvier 2017 avant de rejoindre le Milan en août 2018, il est de retour dans le club de Bergame. Les Rossoneri ont annoncé le prêt avec option d'achat du joueur de 25 ans pour les 18 prochains mois.

Notre avis : Victime de deux graves blessures ces dernières années, Caldara devra avant tout retrouver ses capacités physiques.

...et attend Begovic

Les Rossoneri tiennent le remplaçant de Pepe Reina en partance pour Aston Villa. Comme attendu, il devrait s'agir d'Asmir Begovic qui arrivera dans le cadre d'un prêt en provenance de Bournemouth après un prêt à Qarabag durant la première partie de saison. Comme le rapporte Sky Italia, le portier bosnien de 32 ans est arrivé à Milan et a passé sa visite médicale.

Notre avis : Avec en plus le défenseur central danois Simon Kjaer en approche, le Milan procède à de grandes manoeuvres.

Semedo plait au Bayern

Le défenseur portugais ne parvient pas à s'imposer définitivement au Barça mais ne manque pas de prétendants. Nelson Semedo ne manquera pas de pistes s'il décide de quitter les Blaugrana. Selon Mundo Deportivo, le Bayern Munich pense à l'arrière droit de 26 ans pour renforcer son arrière-garde l'été prochain avec une solution de remplacement pour les polyvalents Benjamin Pavard et Joshua Kimmich. Samedi, la presse anglaise faisait état d'un intérêt de Tottenham.

Notre avis : Une belle destination en perspective pour Semedo qui n'a toutefois pas démérité au Barça.

Benezet va rester en MLS et rejoindre Colorado

L'aventure américaine continuera pour l'ancien Caennais. Prêté par Guingamp au Toronto FC depuis l'été dernier, Nicolas Benezet avait déchanté quand la franchise canadienne avait décidé de ne pas le recruter définitivement. L'attaquant de 28 ans peut retrouver le sourire car, selon L'Equipe, il s'est engagé avec les Colorado Rapids pour les deux prochaines saisons plus une autre en option. Guingamp devrait toucher 500.000 euros en indemnités de transfert.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour Benezet même si Colorado est moins bien armé que Toronto.