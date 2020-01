Dembélé pisté par Manchester United...

Après Chelsea, c'est au tour de Manchester United de s'intéresser au Lyonnais Moussa Dembélé. Sky Sports annonce que les Red Devils visent l'avant-centre des Wolves, Raul Jimenez, mais aussi le buteur de l'OL. Le média britannique précise que ses deux recrues auront bien du mal à rejoindre Manchester en janvier. Lyon se montre en effet intransigeant et souhaite conserver Dembélé jusqu'en juin.

Notre avis : L'OL va subir des offensives pour son avant-centre jusqu'au dernier jour du mercato et devra tenir bon.

Moussa Dembélé (OL)Eurosport

... mais Aulas veut le conserver

Interrogé en zone mixte à la fin du match contre Bordeaux remporté par son équipe (1-2), Jean-Michel Aulas a confirmé que, malgré les offres du Hertha Berlin, il garderait Lucas Tousart. Le président lyonnais a aussi démenti les rumeurs de départ de Moussa Dembélé : "On entend des choses erronées sur Moussa Dembélé et Lucas Tousart, je les démens totalement. On cherche, on va essayer de recruter et particulièrement devant, car on a deux joueurs qui sont blessés (…) On ne fera pas n’importe quoi, mais on fera des opérations. Avant le 31 janvier il y aura des bonnes nouvelles."

Young à un pas de l'Inter...

Après huit ans et demi passés chez les Red Devils, le défenseur anglais va démarrer une nouvelle aventure à l'étranger. Comme le rapporte Sky Italia, Ashley Young, dont le contrat avec Manchester United devait prendre fin au mois de juin, rejoindra bientôt l'Inter Milan. L'arrière gauche de 34 ans n'a d'ailleurs pas souhaité jouer contre Norwich ce samedi et son coach Ole Gunnar Solskjaer a dû aligner le jeune Brandon Williams tout en confiant le brassard de capitaine à Harry Maguire. Un contrat d'un an et demi l'attend chez les Nerazzurri.

Notre avis : L'Inter ne semblait pas voir besoin de Young mais le coach Antonio Conte le veut.

Ashley YoungGetty Images

...Eriksen également

Selon La Gazetta dello sport du jour, ça chauffe pour Christian Eriksen à l'Inter. L'international danois, auquel il ne reste que six mois de contrat à Tottenham, serait partant pour venir à Milan dès le mois de janvier contre un salaire de 10 millions d'euros par an.

Notre avis : Reste à convaincre Tottenham qui fait face à plusieurs absences et réclame 20 millions d'euros pour Eriksen.

Christian Eriksen, TottenhamGetty Images

Kanté tenté par le Real Madrid ?

Après trois ans et demi chez les Blues, le champion du monde aurait des envies d'ailleurs. Selon le Sun, N'Golo Kanté souhaite quitter Chelsea en fin de saison pour s'offrir un nouveau challenge. L'ancien joueur de Leicester verrait ainsi le Real Madrid comme la meilleure destination possible. Les Madrilènes devraient dépenser 120 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain de 28 ans.

Notre avis : Une simple rumeur pour le moment.

N'Golo Kanté (FC Chelsea)Getty Images

Une offre pour l'Amiénois Mendoza

L'Equipe nous apprend dans son édition du jour qu'Amiens a reçu une offre de 8 millions d'euros d'un club saoudien pour Stiven Mendoza, son buteur colombien, auteur de cinq réalisations depuis le début du championnat.

Notre avis : A seulement 27 ans, Mendoza a encore largement le temps de rejoindre un championnat moins relevé que la Ligue 1.

Sarr (OM) et Mendoza (Amiens) au duel - 04/10/2019Getty Images

Le PSG piste Castrovilli

Les dirigeants parisiens et leur directeur sportif Leonardo surveillent de près le marché italien. Selon Sky Italia, le PSG s'intéresse ainsi au très prometteur Gaetano Castrovilli de la Fiorentina. Le milieu de terrain de 22 ans découvre la Serie A cette saison mais n'a pas tardé à démontré toutes ses qualités et est même devenu international au mois de novembre. Le PSG pourrait passer à l'action l'été prochain.

Notre avis : Un joueur talentueux qui sera très courtisé l'été prochain.

Fiorentina-Napoli, Serie A 2019-2020: Gaetano Castrovilli (Fiorentina)Getty Images

Naples officialise Demme

L'international allemand débarque chez les Partenopei. Comme attendu, le Napoli a annoncé l'arrivée de Diego Demme en provenance du RB Leipzig contre une indemnité estimée à 16 millions d'euros. Le milieu de terrain de 28 ans qui compte 1 sélection avec la Mannschaft a signé un contrat de 5 ans et demi.

Notre avis : Naples pallie les nombreux départs annoncés.

Everton à fond sur ...Everton Soares

Selon ESPN, Everton prépare une offre de 30 millions d'euros pour convaincre Gremio de lui céder son attaquant Everton Soares. L'international brésilien (14 sélections, 3 buts) a inscrit 10 buts en 22 matches la saison passée avec le club de Porto Alegre.

Notre avis : Un joueur dont le nom revient souvent depuis l'été dernier mais sur lequel aucun club ne s'est réellement positionné.

Everton SoaresGetty Images

Un renfort offensif pour Benfica

Hiver mouvementé sur le marché des transferts pour les Aigles. Après l'arrivée de Julian Weigl ou le départ de Raul de Tomas, Benfica a recruté Yony Gonzalez qui était libre après la récente fin de son contrat à Fluminense. L'ailier colombien de 25 ans s'est engagé pour quatre ans et demi.

Notre avis : Les recruteurs lisboètes ont souvent eu le nez creux, cette arrivée ne leur a de toute façon pas coûté très cher.

Tottenham tente de doubler West Ham pour Gedson Fernandes

Benfica fait encore parler de lui mais dans le sens des départs cette fois. Selon Sky Sports, Gedson Fernandes a de grandes chances de rejoindre West Ham cet hiver. Cependant, Tottenham espère griller son voisin londonien et s'est positionné pour récupérer le milieu de terrain portugais de 21 ans dans le cadre d'un prêt.

Notre avis : Tottenham a pris du retard sur ce dossier et aura du mal à arracher le joueur.

Manchester United à fond sur Bruno Fernandes

Le milieu offensif semble proche de quitter le Sporting CP. Selon La Gazzetta dello Sport, Manchester United a jeté son dévolu sur Bruno Fernandes et est passé à l'action pour le recruter. Les Red Devils ont proposé 60 millions d'euros plus le prêt de Marcos Rojo à leurs homologues lisboètes. L'international portugais de 25 ans pourrait signer un contrat de 5 ans et demi avec un salaire annuel de 6 millions d'euros plus bonus.

Notre avis : Bruno Fernandes ferait certainement beaucoup de bien aux Red Devils.

Bruno Fernandes (Sporting Lisbonnne)Getty Images

Anderlecht pense à Diony

L'ancien Dijonnais pourrait rejoindre Samir Nasri et Vincent Kompany. Selon RMC Sport, Saint-Etienne a ouvert la porte à Loïs Diony et celui-ci intéresse le RSC Anderlecht. Neuvièmes de Jupiler League, les Mauves sont en quête d'un attaquant pour dynamiser leur secteur offensif et ont lancé les discussions. Arrivé chez les Verts en juillet 2017, Loïs Diony ne s'y est jamais imposé et n'a marqué qu'un but en 5 matches de L1 cette saison.

Notre avis : Un transfert qui parait peu probable à l'heure actuelle.

Loïs Diony (Saint-Etienne)Eurosport

Lille toujours vendeur

Le président du LOSC ne change pas de stratégie. Gérard Lopez s'est longuement livré sur le site des Dogues et a ouvertement évoqué le marché des transferts. "Je vois plutôt un mercato d’ajustement, a d'abord annoncé le dirigeant nordiste comme pour annoncé qu'il n'y aurait pas d'arrivée cet hiver. L’effectif est bien fourni et un défenseur central pourrait être amené à partir. Pareil au milieu de terrain. La seule surprise pourrait éventuellement venir d’une offre tellement importante que ni le club, ni le joueur concerné ne seraient en mesure de décliner. Nous avons déjà reçu des propositions, mais je pense malgré tout que nous arriverons à gérer ce mercato sans perdre d’éléments majeurs".

Notre avis : Lille doit tout de même faire attention à ne pas perdre trop de talents.

Gérard Lopez est le nouveau propriétaire du LOSCPanoramic

Strootman n'a aucune intention de quitter l'OM

Auteur de l'unique but de la précieuse victoire de Marseille à Rennes vendredi soir, le Néerlandais a pu faire le point sur sa situation. Interrogé par la presse au sujet de son avenir après la rencontre, Kévin Strootman s'est montré un peu agacé mais surtout très clair. "Je ne dois pas répondre à ça, a d'emblée assuré le milieu de terrain de 29 ans. Vous mettez des choses dans les journaux, c’est votre problème. Moi je ne dis rien. Je ne sais pas si les dirigeants ou le coach ont fait une interview et ont dit des choses. Moi je ne dis rien. J’ai un contrat de trois ans et demi encore ici. J’ai signé pour rester et jouer ici, pas pour autre chose".

Notre avis : Une position logique pour Strootman qui bénéficie d'un salaire confortable.

Kevin Strootman lors de Marseille - Brest en Ligue 1 le 29 novembre 2019Getty Images

Le Betis attend Guido

Les Beticos touchent au but. Selon Estadio Deportivo, le Betis Séville s'apprête à recruter Guido Rodriguez. Après de longues négociations avec le club mexicain de l'America, un accord pour une indemnité de transfert de 4 millions d'euros plus 4 de bonus a été trouvé. Le milieu de terrain argentin de 25 ans est attendu dans les prochains jours en Andalousie pour passer sa visite médicale et signer un contrat de quatre ans et demi.

Notre avis : Un joueur qui devrait stabiliser l'entrejeu du Betis.

Babel revient à l'Ajax

L'ailier néerlandais est de retour dans son club formateur. L'Ajax a officialisé l'arrivée en prêt jusqu'à la fin de Ryan Babel en provenance de Galatasaray contre 1,5 millions d'euros. Le joueur de 33 ans avait rejoint le club turc l'été dernier et signé 5 buts en 15 matches de championnat.