Les 10 infos mercato qui vous ont échappé lundi

TRANSFERTS - Le retour de la rumeur James Rodriguez à Manchester United, le fantasme Sterling au Real Madrid, la piste Douglas Costa au PSG ; tout est dans notre bulletin mercato de ce lundi 20 juillet.

Duván Zapata, priorité de la Juventus pour renforcer son attaque ?

En quête d’un attaquant axial pour cet été, la Juventus Turin multiplie les pistes. Après Arkadiusz Milik (Naples), Alexandre Lacazette (Arsenal) ou encore Gabriel Jesus (Manchester City), c’est l’attaquant colombien de l’Atalanta Bergame Duván Zapata qui serait ciblé par les décideurs turinois d'après les informations du Corriere Dello Sport. Buteur à 17 reprises en 29 matches toutes compétitions confondues, Zapata rayonne dans le collectif de la Dea cette saison. Cette dernière ne serait d’ailleurs pas contre une vente de son joueur à l’issue de la saison.

Notre avis : Zapata est dans les plus belles années de sa carrière et a tout de la belle affaire pour la Juve. Sarri voit en lui un complément idéal à Cristiano Ronaldo.

Alario sur le départ de Leverkusen ?

Débarqué en Europe il y a deux ans avec l’étiquette de serial buteur, Lucas Alario (27 ans) pourrait quitter le Bayer Leverkusen selon les informations de kicker. Deuxième voire troisième option offensive, l’Argentin n’a pas réussi à s’installer durablement sur le front de l’attaque du Bayer et envisage un départ dans l’optique de jouer le Mondial 2022 avec l’Albiceleste. Seul hic : son prix. Leverkusen a dépensé près de 19 millions d’euros pour s’offrir ses services en 2017 et n’est pas décidé à brader son joueur.

Notre avis : A 27 ans, Lucas Alario est un profil qui pourrait dépanner de nombreuses écuries en quête d’un buteur.

James Rodriguez, (toujours) sur les tablettes de Manchester United

Déjà envoyé à plusieurs reprises en Angleterre du côté d'Old Trafford, James Rodriguez se retrouve une nouvelle dans des rumeurs l’envoyant à Manchester United, malgré son appel du pied pour rejoindre l’Atletico. Selon les informations du Daily Mail, le club mancunien étudierait la piste en cas de départ de Paul Pogba.

Notre avis : Une opération qui pourrait faciliter le transfert de Paul Pogba vers le Real Madrid. Méfiance toutefois puisque la tendance est à une prolongation de la Pioche du côté de Manchester.

Rémy n’ira pas à Benevento

Tout semblait pourtant bouclé. Il ne manquait que le coup de crayon en bas du contrat pour que Loic Rémy soit un joueur de Benevento. Une opération qui ne verra finalement jamais le jour. Ce matin, les médias transalpins ont révélé que l’international français, en fin de contrat à Lille, ne rejoindrait pas le club entraîné par Pippo Inzaghi, la faute à une nouvelle série d’examens médicaux qui n'ont pas été rassurants.

Notre avis : Retour à la case départ pour l’ancien Lyonnais et Marseillais. Si sa condition physique pose question, Rémy devrait pouvoir rebondir assez facilement.

Trapp sur les tablettes du Hertha Berlin

Nouveau “géant” financier du football allemand, le Hertha Berlin serait à la recherche d’un nouveau portier. Après avoir sondé Stuttgart pour Kobel et Leipzig pour Mvongo, le club de la capitale songerait à Kevin Trapp. Solide dans les buts de l’Eintracht Francfort, l’ancien gardien du PSG figurerait même en tête de la short-list selon kicker.

Notre avis : Après trois saisons à Francfort, Trapp pourrait être tenté par l’ambitieux projet du Hertha.

Kevin Trapp - Eintracht Frankfurt Crédit: Getty Images

Ceballos souhaite rester à Arsenal

Prêté à Arsenal cette saison, Dani Ceballos aurait demandé au Real Madrid de prolonger son prêt d’une saison selon The Sun. Très apprécié par Mikel Arteta, l’ancien joueur du Real Betis se plaît en Angleterre. Arsenal a commencé les négociations avec les Merengue, mais d’autres clubs seraient également sur les rangs pour arracher la signature l’international espagnol, estimé à 25 millions d’euros.

Notre avis : Ceballos a son avenir bouché à Madrid et se régale à Arsenal. Une prolongation de son prêt voire un transfert définitif du côté de l’Emirates seraient des issues idéales pour la suite de sa carrière.

Monaco prêt à mettre le paquet pour Simakan

Révélation de la saison du côté du RC Strasbourg, le défenseur central Mohamed Simakan (20 ans) suscite les convoitises de nombreuses écuries européennes comme la Roma, l’Inter Milan, le Borussia Dormund et l’AC Milan. Mais, c’est bien Monaco qui semble le plus chaud sur le dossier. Selon L’Equipe, le club du Rocher serait prêt à proposer entre 15 et 20 millions d’euros au Racing pour lâcher son joueur.

Notre avis : Monaco a besoin de se renforcer en défense. L’arrivée du très prometteur Simakan permettrait de redonner un joli coup de boost à l’arrière-garde monégasque.

Mohamed Simakan (Strasbourg) Crédit: Getty Images

Et si Adidas permettait au Real Madrid d’arracher Raheem Sterling ?

Raheem Sterling vient de changer d’équipementier. En apparence, cette information n’a rien d’important. Et pourtant. A en croire le Daily Mail, la récente arrivée de l’international anglais chez Adidas pourrait avoir des incidences sur son avenir du côté de Manchester City. En effet, selon le média anglais, la marque aux trois bandes pourrait pousser pour une signature de Sterling au Real Madrid, comme ce fut déjà le cas en 2003, lors de la signature de David Beckham à Madrid.

Notre avis : Si les marques ont montré que leur poids était de plus en plus croissant dans les tractations, on a beaucoup de mal à croire à un départ de Sterling de Manchester City.

Douglas Costa pisté par le PSG ?

Révélée par Tuttosport, la piste menant Douglas Costa au PSG a refait surface. Evalué à près de 40 millions d’euros, l’ailier brésilien est aussi sur les tablettes de Manchester City.

Notre avis : Une rumeur pour faire monter les enchères. Paris n’a pas besoin de recruter à ce poste et a d’autres chantiers prioritaires à traiter.

Nouveau contrat en vue pour Greenwood

Brillant avec les Red Devils, Mason Greenwood pourrait prochainement être revalorisé selon les informations de The Sun. Le jeune ailier anglais de 18 ans, buteur à 18 reprises en 47 matches toutes compétitions confondues, avait déjà prolongé en octobre dernier pour 27 000 euros par semaine. Avec son nouveau contrat, il émargerait à plus de 40 000 euros par semaine.

Notre avis : Une juste récompense pour celui qui incarne l’avenir de Manchester United.

