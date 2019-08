Rennes piste Nzonzi

Le champion du monde a de grandes chances de revenir en France et le club breton semble en pole position pour le récupérer. Steven Nzonzi sort d'une première saison décevante à l'AS Rome qui souhaite le céder. Selon La Gazzetta, le milieu de terrain de 30 ans plait en Ligue 1 et Rennes semble mieux placé que Lyon, Monaco ou Marseille. La Roma réclame 25 millions d'euros en échange de son joueur acheté 30 millions l'été dernier mais elle devrait accepter un prêt.

Notre avis : Rennes doit foncer.

Le Bayern intéressé par Perisic

Avec le transfert avorté de Leroy Sané, victime d'une rupture des ligaments croisés, le Bayern Munich cherche toujours un renfort offensif avant la fin du mercato. Et ce pourrait bien être Ivan Perisic. Selon La Gazzetta dello Sport, les Bavarois travaillent à la venue du Croate (30 ans), une initiative qui plairait à l'Inter, disposée à le laisser partir.

Notre avis : Le Bayern devrait plutôt miser sur un jeune joueur.

L'Inter se penche sur Milinkovic-Savic

Après Romelu Lukaku, l'Inter aimerait frapper un autre grand coup en enrôlant Sergej Milinkovic-Savic. Les Nerazzurri veulent le milieu de la Lazio, mais selon la Gazzetta dello Sport, ils doivent d'abord se séparer de Mauro Icardi et Joao Mario pour réaliser l'opération.

Notre avis : Un renfort qui permettrait aux Nerazzurri d'affirmer leur renouveau.

Un échange Icardi-Dybala ?

Plus en odeur de sainteté à l'Inter, Mauro Icardi s'est même vu retirer son n°9 pour la nouvelle recrue Romelu Lukaku. Selon le Corriere dello Sport, un échange avec Paulo Dybala, également sur le départ à Turin, serait possible mais compliqué. L'Inter demande 75-80 millions ou Dybala pour l'Argentin de 26 ans.

Notre avis : Une affaire qui arrangerait les deux clubs malgré leurs relations tendues.

Deux belles pistes pour Naples

Le Napoli veut un ailier et se démène. Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du club transalpin souhaitent s'offrir le Brésilien Everton Soares et ont même fait une offre de 45 millions d'euros au Gremio qui en réclame cependant 55. Le Mexicain Hirving Lozano constitue également une cible et Naples a proposé 42 millions au PSV pour le recruter.

Notre avis : Le Napoli doit se décider et mettre le paquet pour ne pas risquer de finir bredouille.

Everton SoaresGetty Images

Monaco accélère sur Reine-Adélaïde

Selon L'Equipe, l'AS Monaco a formulé une offre pour Jeff Reine-Adelaide (Angers) et serait prêt à casser sa tirelire pour embaucher l'international espoir. Un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs. L'ASM doit désormais se mettre d'accord avec le joueur. La somme de 20 millions d'euros est évoquée.

Notre avis : Toutes les parties y trouveraient leur compte.

Jeff Reine-Adélaïde fête un but lors de la rencontre Angers-Stade Rennais / Ligue 1Getty Images

La Sampdoria s'active pour Kamano

Annoncé depuis plusieurs mois sur les tablettes de Monaco, François Kamano est toujours un Girondin. Bordeaux discute donc avec d'autres clubs et la Sampdoria en fait partie selon Sky Italia. Le club génois cherche un ailier et s'intéresse de près à l'international guinéen de 23 ans. Les négociations sont lancées même si les positions sont éloignées pour le moment

Notre avis : La Samp devrait doubler Monaco sur ce dossier.

La Fiorentina recrute Pulgar

Une cinquième recrue estivale pour la Viola. Après Terzic, Boateng, Lirola et Badelj, la Fiorentina vient d'officialiser l'arrivée d'Erick Pulgar en provenance de Bologne contre 10 millions d'euros. Le milieu défensif international chilien qui a disputé la dernière Copa America a signé un contrat de quatre ans. Le joueur de 25 ans a joué 28 matches de Serie A la saison dernière pour 6 buts et 2 passes décisives.

Notre avis : Un très bon renfort pour l'entrejeu toscan.

Everton compte sur Schneiderlin

Le milieu de terrain français reste chez les Toffees. Logiquement un temps annoncé sur le départ après une saison très pauvre en temps de jeu, Morgan Schneiderlin fait finalement toujours des plans d'Everton. "C'est impossible que Morgan nous quitte, a déclaré son coach Marco Silva devant la presse ce vendredi. Si vous regardez notre effectif, nous avons perdu Gana Gueye à ce poste, nous avons Morgan et nous avons recruté Gbamin. Morgan ne peut pas partir, il restera avec nous jusqu'à la fin de la saison".

Notre avis : Schneiderlin va devoir retrouver la motivation après avoir été mis de côté.

Contrat en vue au Flamengo pour Balotelli

La piste brésilienne prend de l'épaisseur pour l'ancien attaquant de l'OM. Selon Sky Italia Mario Balotelli négocie activement avec Flamengo. Les deux parties auraient même trouvé un terrain d'entente au tour d'un contrat de deux ans et demi soit jusqu'au 31 décembre 2021 et une rémunération totale de 15 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport. Reste cependant à régler la question des droits à l'images.

Notre avis : Avec SuperMario, il faut toujours rester prudent.

Bensebaini proche de Mönchengladbach

En marge de la présentation d'Edouard Mendy, le président rennais Olivier Létang a confirmé vendredi que le défenseur algérien Ramy Bensebaïni est en contacts avec un club allemand. "On n'est pas très loin d'un accord", a précisé le dirigeant breton. L'Equipe évoque un montant de 10 millions d'euros. Rennes est par ailleurs toujours intéressé par l'ailier Alexis Claude-Maurice (FC Lorient, L2).

Notre avis : Encore une grosse perte en vue pour Rennes.

Bensebaini après la victoire face à ArsenalGetty Images

Maximilian Philipp quitte Dortmund pour le Dynamo Moscou

Encore un nouveau coéquipier pour Clinton Njié et Charles Kaboré. Après Roman Neustädter, c'est Maximilian Philipp qui rejoint le Dynamo Moscou ce vendredi. L'avant-centre allemand de 25 ans a quitté le Borussia Dortmund contre 20 millions d'euros signé un contrat de quatre ans avec le club moscovite.

Notre avis : Un montant record pour le Dynamo mise sur ses recrues pour se reprendre après une saison ratée.

Kagawa est un joueur de Saragosse

Comme attendu, le Blue Samourai rejoint le club de deuxième division espagnole. Le Real Saragosse a officialisé l'arrivée de Shinji Kagawa en provenance du Borussia Dortmund. Le club espagnol a annoncé avoir trouvé un accord avec les Borussen mais n'a pas dévoilé le montant du transfert. Le milieu offensif japonais de 30 ans a signé un contrat de deux ans. Kagawa était prêté au Besiktas en seconde partie de saison dernière et compte se relancer à Saragosse qui vise la montée en Liga.

Notre avis : Un pari osé pour le Japonais.

Shöne signe au Genoa

Le Danois quitte les Lanciers pour les Rossoblu. Le Genoa a officialisé le recrutement de Lasse Schöne en provenance de l'Ajax contre une indemnité estimée à 1,5 million d'euros. Le milieu de terrain de 33 ans s'est engagé pour deux saisons. Schöne avait pris une part active à la belle aventure saison du club néerlandais la saison dernière en jouant 51 matches pour 7 buts et 8 passes décisives.

Notre avis : Après s'être maintenu de justesse en Serie A, le Genoa comptera beaucoup sur Schöne.

Cagliari officialise Nandez

Un international uruguayen chez les Rossoblu. Cagliari a annoncé l'arrivée de Nahitan Nandez en provenance de Boca Juniors contre une indemnité estimée à 18 millions d'euros. Le milieu de terrain de 23 ans qui devient la recrue la plus chère du club sarde a signé un contrat de 5 ans.

Notre avis : Un bon choix pour remplacer Nicolo Barella parti à l'Inter.

Lucas prolonge à Tottenham

Il est entré dans la légende des Spurs cette saison en claquant un hat-trick en demi-finale retour de la Ligue des champions sur le terrain de l'Ajax (2-3) pour envoyer le club londonien en finale, Lucas Moura a été récompensé. Le Brésilien de 26 ans a signé un nouveau contrat avec Tottenham jusqu'en 2024.

Notre avis : Une décision logique.

Un an de plus à l'Ajax pour Ziyech

Le Magicien prolonge chez les Lanciers. L'Ajax a annoncé que Hakim Ziyech avait prolongé son contrat d'une saison soit jusqu'en 2022. L'ailier marocain de 26 ans a disputé 49 matches pour un total de 21 buts et 24 passes décisives la saison dernière.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour l'Ajax qui garde un joueur important après plusieurs départs.

L'Atalanta s'offre Skrtel

Le club de Bergame mise sur le Slovaque de 34 ans. L'Atalanta n'a pas hésité à recruter Martin Skrtel qui arrive libre en provenance de Fenerbahce où il a passé les trois dernières saisons. La durée du contrat du défenseur central n'a pas été précisée mais l'ancien joueur de Liverpool doit apporter son expérience au 3e du dernier classement de Serie A qui disputera la Ligue des champions.