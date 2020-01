Juninho en avait fait une priorité, Jean-Michel Aulas s'est exécuté. Et c'est sur son compte Twitter personnel que le président de l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée de sa nouvelle recrue : Bruno Guimaraes. Le milieu brésilien pose tout sourire avec son directeur sportif brésilien et un maillot de l'OL, floqué, comme un clin d'oeil, du nom de "Bruno G." et du numéro 39. Le club lyonnais a dépensé 25 millions d'euros pour s'offrir les services de la pépite de l'Athlético Paranaense, qui conservera tout de même 25% des droits du joueur.

Courtisé par de grands clubs européens comme l'Atlético Madrid, le milieu de 22 ans a été séduit par le discours de son compatriote et désormais nouveau directeur sportif : Juninho. "Lyon me voulait plus que toutes les autres équipes et je suis heureux d'aller là-bas. Juninho m'a dit qu'il allait faire de moi le meilleur milieu de terrain du monde", a déclaré l'intéressé devant des médias brésilien. Apparemment ravi de rejoindre le club rhodanien, Bruno Guimaraes, actuellement en Colombie pour y disputer le tournoi préolympique avec les U23 du Brésil (du 3 au 9 février), rejoindra la France dans la foulée pour commencer sa nouvelle vie sous le maillot lyonnais.