C'était dans les tuyaux depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Luiz Gustavo s'est engagé lundi, dans les toutes dernières heures du mercato, avec Fenerbahçe. Le milieu brésilien a signé un contrat pour quatre ans avec le club turc et y retrouvera un joueur de l'Olympique de Marseille, Adil Rami. Le transfert a été officialisé par les deux clubs.

"Notre club a conclu un accord avec Luiz Gustavo et l’Olympique de Marseille. Le joueur signe pour 4 ans. Nous souhaitons à notre joueur Luis Gustavo de réussir avec notre maillot", a communiqué le club turc actuellement 2e de la Super Lig, qui a dû débourser un peu plus de 7 millions d'euros pour convaincre la direction marseillaise. Gustavo était arrivé à l'OM il y a deux ans en provenance de Wolfsbourg, et était rapidement devenu le chouchou du Vélodrome.