Il ne manquait plus que l'officialisation. C'est désormais acté : Karl Toko Ekambi est un joueur de l'Olympique Lyonnais. Il vient renforcer une équipe qui sera privée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, tous les deux victimes d'une rupture de ligaments croisés d'un genou en décembre dernier. L'attaquant international camerounais (27 sélections) aura cinq mois et demi pour tenter d'aider Lyon, actuellement septième de L1 à sept points de la troisième place qualificative pour la Ligue des champions, à remonter la pente après une première partie d'exercice contrastée.

Le natif de Paris vient également pour jouer la C1 avec l'Olympique Lyonnais. En effet, les 26 février et 17 mars prochains, les joueurs de Rudi Garcia seront opposés à la Juventus Turin en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des coupes européennes. Alors qu'il ne lui restait plus que Moussa Dembélé ou Martin Terrier pour évoluer en pointe, Rudi Garcia recupère ainsi un attaquant qui a largement fait ses preuves pour faire jouer la concurrence jusqu'à l'issue de la saison. Et peut-être plus puisqu'une option d'achat obligatoire aurait été incluse selon certaines sources.

Vidéo - Pisté par l'OL, Toko-Ekambi a des stats qui parlent pour lui 01:29

Il s'agit d'une nouvelle progression dans la carrière de ce joueur de 27 ans. Après le Paris FC, Karl Toko Ekambi s'est imposé en Ligue 2 sous les couleurs de Sochaux, quelques mois après la relégation du club franc-comtois. En 2016, il a goûté pour la première fois à la Ligue 1 avec le SCO Angers. Comme Nicolas Pépé, l'attaquant camerounais a beaucoup progressé sous la coupe de Stéphane Moulin avant de partir sous d'autres cieux plus clinquants. Depuis un an et demi, il s'était illustré avec Villarreal en marquant 24 buts en Liga. A l'OL, c'est désormais un nouveau défi qui s'offre à Karl Toko Ekambi