TRANSFERTS - Mané rêve du Real Madrid, Thiago Silva surpris par les rumeurs sur son avenir, Giroud bloqué par Chelsea, Neymar aurait fait des promesses au Barça... Voici notre bulletin mercato du jour.

Mané, le rêve du Real Madrid ?

Toujours aussi rayonnant et indispensable à Liverpool, Sadio Mané ne se verrait pas quitter les Reds de sitôt. Toutefois, un seul club pourrait le faire changer d'avis : le Real Madrid. Selon France Football, l'international sénégalais rêve de porter le maillot des Merengue. Zinedine Zidane aurait d'ailleurs tenté de le recruter dans le passé. Mais sans succès. Si l'intérêt est donc réciproque, la valorisation du joueur, estimée à 150 millions d'euros, pourrait rendre impossible ce transfert.

Notre avis : Au vu de la crise sanitaire et du contexte économique, une telle somme est à exclure cet été. Mais entre Sané et le Real, il semble bien y avoir quelque chose...

Thiago Silva étonné des rumeurs de prolongation...

En fin de contrat au PSG au 30 juin, Thiago Silva attend toujours un signe de ses dirigeants. Pourtant, ce dernier semblait (enfin) être arrivé, puisque Isabela Pagliari, correspondante à Paris du média brésilien Esporte Interativo, parlait ce mardi d'une proposition de prolongation d'un an. Un rebondissement lié à la crise du coronavirus, qui a changé les plans parisiens. Peu après cette information publiée, le capitaine du PSG s'en est toutefois ouvertement étonné. "Sérieusement ?", a-t-il écrit sur Instagram sous la publication du média.

Notre avis : Il est vrai que cette crise du coronavirus a probablement changé les plans de plusieurs clubs, dont notamment le PSG. Prolonger Thiago Silva, c'est probablement une bonne chose au vu du contexte.

... et le PSG piste Mukiele

Mais que faire pour le PSG dans l'éventualité où un accord avec Thiago Silva n'interviendrait pas ? Puisque cette possibilité existe, le club de la capitale sonde toujours le marché des défenseurs. Selon Sky Alllemagne, Nordi Mukiele, ancien défenseur de Montpellier et désormais à Leipzig, est l'une des pistes étudiées. Il avait été recruté 16 millions d'euros en mai 2018.

Notre avis : Dayot Upamecano devrait déjà quitter Leipzig l'été prochain. On imagine mal le club allemand se séparer d'un autre défenseur.

Le vestiaire du Barça prévient Neymar

Il ne se passe rarement un jour sans que les médias catalans évoquent le feuilleton Neymar. Ce mardi, Mundo Deportivo explique ainsi que le joueur du PSG, qui aurait récemment discuté avec les cadres du vestiaire du Barça, a accepté de faire son mea culpa en cas de retour. En cause, la manière avec laquelle il a quitté le club catalan en 2017. De plus, le "Ney" aurait assuré de son bon comportement s'il venait à revenir du côté du Camp Nou. Et son éventuelle baisse de salaire serait un signal dans ce sens.

Notre avis : Les médias catalans insistent concernant un transfert de Neymar. Sauf échange, le Barça aura toutefois bien du mal à le financer avec la crise actuelle.

L'Inter entre Mertens et Giroud

En quête de renforts pour son attaque l'été prochain, l'Inter Milan aurait deux pistes principales : Olivier Giroud et Dries Mertens. Alors que la première semblait quasi bouclée, la Gazzetta dello Sport explique ce mardi que Chelsea disposerait d'une option pour prolonger unilatéralement le contrat de l'attaquant français d'une saison. Résultat, son transfert en Lombardie serait (encore) remis en cause.

De leur côté, les Nerazzurri étudieraient donc désormais la piste Dries Mertens, en fin de contrat au Napoli. Si le buteur belge est très attaché à la ville partenopea, aucun accord n'aurait encore été trouvé avec Aurelio De Laurentiis, son président. Mertens aimerait notamment augmenter son salaire de 4 à 5 millions d'euros.

Notre avis : L'Inter vise en priorité des joueurs en fin de contrat. On a tendance à croire que Giroud finira par y signer.

Fofana prolonge à Saint-Etienne

Saint-Etienne a annoncé la prolongation de contrat de son défenseur Wesley Fofana pour deux saisons, jusqu'en juin 2024. Formé au club, le joueur de 19 ans compte pas moins de 23 apparitions toutes compétitions confondues avec les Verts cette saison. "Nous sommes très heureux d'inscrire Wesley Fofana dans le futur de l'ASSE, a déclaré Claude Puel sur le site internet du club. Il doit devenir une pièce maîtresse de l'équipe et a toutes les qualités techniques et physiques pour atteindre cet objectif. Il a un énorme potentiel mais doit progresser encore dans la régularité et la concentration."

Notre avis : Fofana a du potentiel. Saint-Etienne a bien fait de boucler ce dossier.

Le Bayern scelle l'avenir de Davies

Alphonso Davies et le Bayern, c'est une affaire qui roule. Le Canadien de 19 ans a scellé son avenir avec le club bavarois en prolongeant son contrat jusqu'en 2025. "Je suis ravi. Le Bayern est l'un des meilleurs clubs au monde et c'est pour moi un rêve qui se réalise", déclare dans un communiqué le latéral gauche, qui "veut gagner le plus de titres possibles avec ce club". Davies a débuté 17 des 25 matches du Bayern en Bundesliga cette saison et 4 des 7 rencontres du club bavarois en Ligue des champions.

Notre avis : Davies a impressionné l'Europe malgré son jeune âge. Il incarne plus que jamais l'avenir du Bayern.

