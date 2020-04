TRANSFERTS - Mbappé devrait rester au PSG, Bouna Sarr évoque son avenir à l'OM, le Real Madrid espère toujours recruter Pogba... Voici notre bulletin mercato du jour.

Le Real n'insistera pas pour Mbappé...

Malgré la crise du coronavirus, le Real Madrid devrait disposer d'un certain budget pour le prochain mercato estival. Selon L'Equipe, Kylian Mbappé est notamment toujours visé par le club madrilène, qui reste toutefois conscient des difficultés à recruter le joueur du PSG. Le quotidien explique d'ailleurs que les Merengues ont compris que le club de la capitale ne lâchera pas le champion du monde l'été prochain. Et l'idée d'un conflit est à écarter. Le rendez-vous est donné, probablement, pour l'été 2021.

Serie A Ibrahimovic : "Continuer à Milan ? On verra…" IL Y A 6 HEURES

Notre avis : On reste de l'avis que Mbappé ne partira pas lors du prochain mercato. Mais le Real va revenir à la charge, ce n'est que partie remise.

Play Icon WATCH Le confinement du PSG : L'éclair Mbappé, activités physiques et remerciements 00:01:43

... et continue de viser Pogba

Pour un champion du monde oublié, un autre retrouvé ? Tout comme Kylian Mbappé, Paul Pogba est suivi depuis maintenant plusieurs années par le Real Madrid. Mais cette fois, c'est peut-être la bonne, puisqu'il ne reste à l'international français qu'une seule année de contrat avec Manchester United. Et par conséquent, son prix a grandement diminué. Dos au mur, les Red Devils ne sont donc plus opposés à son départ selon L'Equipe.

Notre avis : Pogba veut partir, Manchester doit monétiser son départ. Transfert à prévoir l'été prochain.

Sarr évoque son avenir à l'OM

Invité du Talk Show du Phocéen jeudi, Bouna Sarr a fait le point sur son avenir à l'OM. "J'arrive à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on peut dire et lire. Moi j'ai toujours dit que mon rêve était de jouer la Ligue des champions avec l'OM, explique-t-il tout d'abord, lui qui est courtisé par plusieurs équipes. C'est sûr que ça fait toujours plaisir (...) Après, il y a certains éléments qu'on ne contrôle pas. Je ne vais pas renter dans les détails, mais on voit que le club a besoin d'argent et est un peu en difficulté financièrement. Les décisions, je ne serai pas seul à les prendre. Mais pour ma part, mon souhait premier est de découvrir la Ligue des champions avec l'OM."

Notre avis : L'OM fera tout pour conserver son effectif actuel en cas de qualification en C1. Mais au vu des finances du club, il faudra peut-être un départ pour renflouer les caisses...

Bouna Sarr (Marseille-Brest) Crédits Getty Images

Trezeguet conseille au PSG de recruter Icardi

Pour l'heure, difficile de savoir ce que va faire le PSG dans le dossier Icardi. Si le club de la capitale dispose d'une option d'achat de 65 millions d'euros, l'incertitude règne toujours dans ce dossier, surtout au vu de l'intérêt de la Juventus Turin. Ambassadeur de la Vieille Dame depuis 2015, David Trezeguet a donné son point de vue au Parisien.

"Plusieurs paramètres m'incitent à dire oui, le PSG devrait lever cette option, explique l'ancien buteur des Bleus. D'abord son âge. A 27 ans, il est encore jeune. Ensuite, il y a très peu d'attaquants d'un tel niveau, avec de telles statistiques (20 buts en 31 matches avec le PSG cette saison, ndlr), sur le marché. Même s'il jouait moins avant l'arrêt des compétitions, il s'est adapté au PSG et a prouvé ses qualités. Icardi, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Je comprends l'intérêt de la Juventus. Il ne date pas d'hier. On parle quand même d'un buteur unique en son genre, avec ce registre atypique, mais d'une redoutable efficacité"

Notre avis : L'issue de ce dossier dépend, dans un premier temps, du PSG. Mais même en cas de rachat, la Juve pourrait tenter le coup. Icardi serait tenté par un retour en Italie, qu'il considère comme "son" pays.

Play Icon WATCH Garder Icardi ou renforcer deux postes faibles : le dilemme impossible du PSG 00:06:01

Le Barça vise Werner...

On pourrait se diriger vers un duel Liverpool-Barça dans le dossier Timo Werner. Alors que Sky Sports affirmait jeudi que l'attaquant du RB Leipzig souhaitait rejoindre les Reds de Jürgen Klopp, les Blaugrana seraient également à l'affût dans ce dossier. Selon Mundo Deportivo, une première approche aurait même été effectuée auprès de l'entourage du buteur. De son côté, Liverpool ne souhaiterait pas payer sa clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros et valable jusqu'au 15 juin.

Notre avis : En priorité, le Barça va tout faire pour recruter Lautaro Martinez (Inter Milan). Werner pourrait être un plan B, même si Liverpool semble en pole position.

Timo Werner - RB Leipzig Crédits Imago

... Et veut Ndombele

Selon les infomations de Sky Sports, le FC Barcelone se serait positionné sur l'ancien Lyonnais, Tanguy Ndombele, actuellement à Tottenham. Et pour enrôler l'ancien Amiénois, les Blaugranas, dont les finances ne sont pas au beau fixe, ont mis dans la balance Samuel Umtiti et Nelson Semedo. Pour rappel, Ndombele avait coûté 60 millions d'euros (plus 10 de bonus) aux Spurs.

Notre avis : Ndombele a fait une saison mitigée et l'entente avec Mourinho semble compliquée. Si Barcelone se montre persuasif, les Spurs pourraient plier.

L'ASSE prolonge ses jeunes

Après le défenseur Wesley Fofana et l'attaquant Charles Abi ces derniers jours, l'ASSE a annoncé une troisième prolongation ce vendredi : Mahdi Camara. Le milieu de terrain est désormais lié jsqu'en 2024 avec les Verts.

Notre avis : Trois prolongations en une semaine, et que des jeunes joueurs. C'est symbolique de la politique actuelle instaurée par Claude Puel.

Transferts Le Real Madrid commence à le comprendre : recruter Mbappé dès cet été sera impossible IL Y A UN JOUR