Le feuilleton Messi ne fait que commencer mais les rebondissements sont déjà nombreux. La Cadena Ser annonce que sa clause libératoire de 700 millions d'euros n'est plus valable au-delà de la saison 2019/2020, puisque la saison à venir est optionelle dans son contrat signé en 2017, et que l'Argentin peut donc quitter la Catalogne librement. Des informations démenties par le FC Barcelone mais aussi par la Liga qui homologue les contrats des joueurs. De son côté, Manchester City se prépare au plus gros transfert de son histoire. Si Messi peut s'en aller librement, les Citizens lui offriront un pont d'or qui battrait tous les records.