Villarreal tient le successeur de Karl Toko Ekambi, parti à l’OL cet hiver. Et comme prévu, il s'agit bien de Paco Alcacer, qui fait son grand retour en Liga après un an et demi passé au Borussia Dortmund. L'ancien buteur du Barça a signé un contrat jusqu'en 2025.

Selon les médias ibériques, l'indemnité de transfert avoisine les 25 millions d'euros. Barré par l'arrivée d'Erling Braut Haland à Dortmund, l'international espagnol revient donc au pays à cinq mois de l'Euro. De quoi lui donner le temps de jeu qu'il espérait pour la deuxième partie de saison.