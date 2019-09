Le feuilleton s'est donc terminé par un ultime rebondissement. Le tout alors qu'on le pensait logiquement fini. Mais au bout du suspense, et au lendemain de la fin officielle du mercato estival, Valentin Rongier a bel et bien signé à l'Olympique de Marseille en qualité de joker. L'accord, selon L'Equipe, est le suivant : 13 millions d'euros + 2 de bonus liés à des qualifications européennes + 2 de pénalité. Il faut ajouter à ça 50% sur la plus-value à la revente avec un plafond fixé à 8 millions d'euros.

Interrogé dans le colonnes du quotidien, Waldemar Kita, le président des Canaris, est revenu sur ces négociations (très) compliquées. "Dans les affaires, on n’est pas obligés d’être d’accord mais ce n’est pas pour ça qu’on ne peut pas respecter l’autre partie", explique-t-il.

"Ce n’est pas sérieux"

"A un moment donné, Marseille nous a quand même un peu manqué de respect, poursuit-il. Ce n’est pas comme ça qu’on fait. Je comprends qu’on puisse voir le joueur avant, s’il veut venir négocier certaines choses. Mais pas de cette façon. Ce n’est pas sérieux. Ca met en difficulté tout le monde."

Valentin RongierGetty Images

De plus, Waldemar Kita regrette désormais de ne plus pouvoir remplacer son milieu de terrain, lui qui aurait aimé recruter Adrien Trebel. Problème, ce dernier évolue en Belgique et ne dispose donc pas d'une licence FFF, une condition sine qua non pour prétendre à un joker.