TRANSFERTS - Willian rebondit à Arsenal. Le club londonien a annoncé, vendredi, la signature du milieu offensif pour trois saisons. Le Brésilien, âgé de 32 ans, était libre de tout engagement après son départ de Chelsea où il était en fin de contrat.

Son agent l’avait annoncé hier “C'est une question d'heures avant que l'on annonce son prochain club.” Et Kia Joorabchian n’a pas menti. Ce n’était plus qu’un simple secret de Polichinelle. Après des semaines de tergiversation, l’officialisation est enfin tombée : Willian est bien un joueur d’Arsenal. En fin de contrat avec Chelsea, l’international brésilien (70 sélection, 9 buts) s’est engagé pour trois saisons avec les Gunners.

Débarqué en 2013 à Chelsea en provenance de l’Anji Makhatchkala, l’ailier brésilien a disputé 339 matches, inscrit 63 buts et délivré 62 buts lors de son passage sous la tunique bleue. Cette saison, il fait donc le court déplacement entre Stamford Bridge et l’Emirates Stadium et imite ainsi David Luiz, débarqué l’été dernier chez les Gunners.

Malgré plusieurs propositions de prolongation de la part des Blues, Willian n’est pas parvenu à trouver un accord avec le club de Frank Lampard, notamment sur le plan salarial. A Arsenal, l’Auriverde pourrait toucher un salaire proche des 250 000 euros par semaine.

Un contrat XXL pour Willian, Lacazette bientôt vendu ?

La signature de l’ancien joueur du Shakhtar a en tout cas ravi son nouvel entraîneur Mikel Arteta. “Je pense que c’est un joueur qui peut vraiment nous aider à faire la différence. On le suit depuis plusieurs mois et on avait vraiment l’ambition de se renforcer sur le front de l’attaque et sur les ailes. C’est un joueur avec beaucoup de polyvalence, qui peut jouer à trois voire quatre postes.”

Alors que la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang, l’artificier en chef des Gunners, n’a pas encore été officialisée, et que le sort d’Alexandre Lacazette est encore en suspens, Arsenal s’offre un profil d’expérience qui devrait faire beaucoup de bien à son collectif. Cette arrivée, et son coût, devrait quand même chambouler le secteur offensif des Gunners.

