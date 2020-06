TRANSFERTS - Lionel Messi pourrait recevoir une offre de prolongation de deux saisons supplémentaires, Théo Hernandez se sent "très heureux à Milan", Pedro tout proche de la Roma, Naby Keita envisagerait un départ de Liverpool, le Real Madrid pourrait prêter Luka Jovic, Nolito revient au Celta Vigo... Voici notre bulletin mercato du jour.

Messi vers une prolongation ?

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Lionel Messi pourrait prolonger avec son club de toujours jusqu'en 2023, informe ce jeudi El Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol affirme que le FC Barcelone va bientôt transmettre une proposition au sextuple Ballon d'Or... et qu'une clause de ce nouveau contrat permettrait à Lionel Messi de partir s'il le décide.

Notre avis : Sauf retournement de situation incroyable, Lionel Messi va bien poursuivre son aventure au Barça.

Théo Hernandez est "très heureux à Milan"

Alors que son nom a été évoqué du côté du PSG en début de semaine, tout comme celui de son frère aîné Lucas, Théo Hernandez a indiqué jeudi à la radio espagnole Onda Cero qu'il était "très heureux au Milan AC". "Il me reste quatre ans de contrat et c’est ici que j’ai envie d’être... Je dois continuer sur ma lancée", a expliqué l'ancien joueur du Real Madrid.

Notre avis : Théo Hernandez est probablement le meilleur joueur milanais cette saison. Le PSG devra proposer une très belle offre s'il veut attirer le frère cadet de Lucas Hernandez.

Pedro est d'accord pour rejoindre la Roma

Selon The Guardian, Pedro, l'ailier de Chelsea, aurait trouvé un accord pour rejoindre la Roma lors des deux prochaines saisons avec une année en option. En course pour une qualification en Ligue des champions, les Blues tentent cependant de prolonger le joueur espagnol jusqu'au milieu de l'été. Le club londonien a jusqu'à mardi prochain pour trouver un accord avec l'ancien Barcelonais.

Notre avis : La Roma prend un risque avec un joueur qui fêtera ses 33 ans le 28 juillet prochain et qui a souvent été blessé cette saison.

Keita pourrait quitter Liverpool

Après avoir rejoint les Reds en 2018 contre une indemnité de transfert d'environ 60 millions d'euros, Naby Keita n'arrive pas à s'imposer à Liverpool. Il est vrai que l'ancien joueur de Leipzig n'a pas été aidé par une succession de blessures depuis deux ans. Selon les informations du média britannique The Express, le milieu de terrain, passé par Istres, penserait à un départ alors que les Reds se seraient mis sur la piste du milieu international portugais de Wolverhampton, Ruben Neves.

Notre avis : Naby Keita a besoin de temps de jeu pour relancer sa carrière. Cela passe sûrement par un départ de Liverpool.

Naby Keita peine à s'imposer à Liverpool. Crédit: Getty Images

M'Baye Niang calme le jeu

Annoncé depuis des semaines à l'Olympique de Marseille, ou au Qatar, l'attaquant de Rennes a tenu à faire un point sur sa situation lors d'un entretien accordé à nos confrères de RMC Sport. "Je suis un joueur du Stade Rennais. Je vais reprendre avec le Stade Rennais. Et je serai très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais cette saison", a-t-il notamment indiqué, plutôt ouvert à l'idée de poursuivre l'aventure et de retrouver la Ligue des champions avec le club breton. Mais il a aussi et surtout botté en touche, incertain sur ce que lui réserve l'avenir.

Notre avis : Dans le viseur du fair play financier, l'OM devra vendre avant de pouvoir envisager la venue de M'Baye Niang. Le dossier s'annonce compliqué et il ne serait pas étonnant de voir l'attaquant poursuivre au moins un an à Rennes, à moins d'une autre offre que le club breton ne pourrait pas refuser.

Mbaye Niang, l'attaquant du Stade Rennais. Crédit: Getty Images

Jovic prêté au Milan AC ?

Prolifique la saison passée avec l'Eintracht Francfort, Luka Jovic peine à convaincre Zinédine Zidane au Real Madrid. Ses statistiques le prouvent : depuis le début de la saison, l'attaquant serbe de 22 ans a inscrit deux buts, pour autant de passes décisives, toutes compétitions confondues. D'après le média italien Sport Mediaset, le Real Madrid, mécontent de son comportement en dehors des terrains pendant la période de confinement, penserait à le prêter au Milan AC.

Notre avis : Les Rossoneri réaliseraient une bonne affaire en enrôlant cet attaquant en quête de revanche.

Nolito revient au Celta Vigo

Dans un communiqué publié jeudi matin sur son site officiel, le Celta Vigo annonce la signature du Sevillan Nolito. Le dix-septième de Liga se félicite du retour de l'international espagnol qui avait évolué au Celta Vigo de 2013 à 2016, marquant 39 buts sous les couleurs du club actuellement entraîné par Oscar Garcia Junyent.

Notre avis : Nolito a connu les plus beaux moments de sa carrière au Celta Vigo et a décidé de poursuivre le plaisir.

