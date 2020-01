Meunier intéresse le Bayern

En fin de contrat au PSG, Thomas Meunier intéresse le Bayern Munich selon SportBild. Le quotidien allemand précise toutefois qu'aucune discussion n'a encore lieu entre les deux clubs. Pour l'instant, on parle donc simplement d'un intérêt du club bavarois pour l'international belge. Ces dernières semaines, João Cancelo (Manchester City) et Benjamin Henrichs (Monaco) ont également été associés au club de Kingsley Coman.

Notre avis : Une belle porte de sortie éventuelle pour Meunier.

Le PSG réclame 30 millions pour Cavani

Absent du groupe pour le match face à l'AS Monaco ce mercredi soir, officiellement pour une légère blessure, Edinson Cavani est bien décidé à quitter le PSG. Après les médias espagnols mardi, L'Equipe confirme cette tendance : le Matador, marqué par son faible temps de jeu, veut rejoindre l'Atlético Madrid dès ce mois de janvier. S'il ne compte pas forcément aller au bras de fer, sa volonté est ferme. Le quotidien affirme que le club madrilène prépare une offre aux alentours des 10 millions d'euros pour convaincre Paris de le lâcher dès le mercato hivernal. Problème, Marca parlait ces dernières heures d'un prix fixé à 30 millions d'euros.

Notre avis : Pas certain que l'Atlético, limité financièrement, soit enclin à aller jusque-là pour un joueur en fin de contrat dans six mois.

Kurzawa discute avec Arsenal

Le défenseur du PSG cherche sa prochaine destination. En fin de contrat avec le club parisien dans six mois, Layvin Kurzawa pourrait rebondir en Angleterre. Selon RMC Sport, l'arrière gauche de 27 ans plaît à Arsenal et les négociations sont lancées. Les Gunners aimeraient évidemment récupérer le joueur gratuitement ou presque l'été prochain mais une offensive dès cet hiver n'est pas à exclure.

Notre avis : S'il rejoint l'Angleterre, Kurzawa devra surtout penser à jouer et retrouver de la rigueur.

Le Havre résiste à Lyon pour Kadewere

Le club normand ne compte pas brader le meilleur buteur de Ligue 2. Décidé à se payer un renfort offensif cet hiver pour pallier l'absence de Memphis Depay, l'OL multiplie les pistes mais piétine. Selon L'Equipe, les dirigeants lyonnais ont transmis une offre de 7 millions d'euros plus bonus au Havre pour Tino Kadewere mais celle-ci a été refusée. Le HAC attend bien plus pour son avant-centre zimbabwéen de 24 ans, auteur de 17 buts en 19 matches de L2 cette saison.

Notre avis : L'OL va devoir mettre la main au portefeuille s'il veut acheter un attaquant cet hiver.

Gedson Fernandes signe à Tottenham...

C'était dans l'air et c'est désormais officiel : Gedson Fernandes quitte Benfica et rejoint Tottenham. Les Spurs ont officialisé ce transfert ce mercredi matin, confirmant un prêt de 18 mois avec option d'achat. Cette dernière est de 50 millions d'euros selon Sky Sports.

Notre avis : Gedson Fernandes devra se battre pour faire son trou chez les Spurs.

...qui piste un attaquant de Porto pour remplacer Kane

Les Spurs cherchent un attaquant de pointe pour compenser l'absence d'Harry Kane et regardent du côté du Portugal. Selon Sky Sports, Zé Luis fait partie de joueurs qui intéressent Tottenham et son coach José Mourinho. Le Capverdien de 28 ans et 1,84m a marqué 7 buts en 12 matches de championnat avec le FC Porto cette saison.

Notre avis : Une piste intéressante mais Tottenham devrait plutôt miser sur un joueur qui connait la Premier League.

Le Barça à fond sur Matheus Fernandes...

Les Blaugrana sont sur le point d'engager leur première recrue de l'hiver. Selon Mundo Deportivo mais aussi plusieurs médias espagnols et brésiliens. Les dirigeants du FC Barcelone sont en négociations avancées avec leurs homologues de Palmeiras au sujet du transfert de Matheus Fernandes. Un montant de 7 millions d'euros plus 4 de bonus est évoqué pour ce milieu de terrain défensif brésilien de 21 ans passé par les sélections de jeunes des Auriverde.

Notre avis : Un joueur qui devrait compenser le départ attendu d'Arturo Vidal vers l'Inter.

...et pense à Chimy Avila pour remplacer Suarez

Après avoir nommé son nouvel entraîneur, le FC Barcelone doit penser à pallier la longue absence de Luis Suarez. Selon le quotidien argentin La Nacion, les Blaugrana sont très intéressés par le profil de Luis "Chimy" Avila qui signe de belles performances avec Osasuna depuis son arrivée l'été dernier (18 matches pour 9 buts) après deux ans à Huesca. L'attaquant argentin de 25 ans disposerait d'une clause libératoire de 15 millions d'euros.

Notre avis : Un attaquant fougueux qui devra s'adapter à la mentalité barcelonaise.

Van de Beek très proche du Real Madrid

Le jeune Néerlandais devrait rejoindre les Merengue. Marca et De Telegraaf sont formels, Donny van de Beek deviendra un joueur du Real Madrid l'été prochain. Cible du club madrilène depuis plusieurs mois, le milieu de terrain de 22 ans a donné son accord pour rejoindre la capitale espagnole et l'Ajax a accepté de céder son international contre 55 millions d'euros. Van de Beek était récemment pisté par des clubs de Premier League comme Manchester United.

Notre avis : Les Merengue semblent bien placés mais les clubs anglais n'ont pas renoncé.

La Juve ou le Real pour Pogba l'été prochain

L'avenir de la Pioche semble s'écrire loin de l'Angleterre. Selon Sky Sports, Paul Pogba quittera Manchester United à la fin de la saison. Le milieu de terrain français de 26 ans devrait rejoindre le Real Madrid qui le voulait déjà l'été dernier ou la Juventus qui rêve de le faire revenir.

Notre avis : Comme l'année dernière, le feuilleton Pogba animera le mercato estival.

Naples recrute Lobotka

Comme attendu, le Slovaque rejoint les Partenopei. Naples a annoncé l'arrivée de Stanislav Lobotka en provenance du Celta Vigo contre une indemnité de transfert estimée à 20 millions d'euros plus 4 de bonus. Le milieu de terrain de 25 ans s'est engagé pour quatre ans et demi et est déjà à l'entraînement.

Notre avis : Un très bon renfort pour l'entrejeu napolitain qui devrait notamment perdre Allan prochainement.

Politano à un pas de la Roma

Matteo Politano a passé sa visite médicale du côté de l'AS Rome. En quête d'un remplaçant à Nicolò Zaniolo, le club de la louve a donc décidé de miser sur le futur-ex joueur de l'Inter Milan, qui rentre dans le cadre d'un échange avec Leonardo Spinazzola. Les deux joueurs avaient plus ou moins la même valeur : 25 millions d'euros.

Notre avis : Un échange qui arrange toutes les parties.

L'Inter négocie pour Eriksen...

Titulaire avec Tottenham face à Middlesbrough (2-1), mardi soir, Christian Eriksen, en fin de contrat dans six mois, a peut-être disputé l'un de ses derniers matches sous le maillot des Spurs. En effet, le joueur a trouvé un accord avec l'Inter Milan pour un transfert dès ce mercato hivernal. Désormais, le club lombard doit négocier avec les Spurs, qui réclament 20 millions d'euros pour s'en séparer. Selon Sky Italia, la première offre de l'Inter se situe aux alentours des 10 millions. Précision de taille : l'accord contractuel trouvé entre les Nerazzurri et Eriksen est valable uniquement pour ce mois de janvier. S'il ne signe pas, il faudra renégocier pour un éventuel transfert en juin.

Notre avis : Engagée sur plusieurs dossiers, l'Inter manquera de fonds pour arracher Eriksen cet hiver.

...le PSG toujours en course

Le duel entre Parisiens et Nerazzurri est féroce. Si l'Inter s'active pour recruter, dès cet hiver, Christian Eriksen qui sera en fin de contrat avec Tottenham en juin, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Selon le Mirror, les dirigeants parisiens sont prêts à débourser les 20 millions d'euros réclamés par les Spurs pour arracher le Danois de 27 ans.

Notre avis : Une somme élévée pour racheter six mois de contrat.

Chelsea rêve d'Isco

Finalement autorisés à recruter cet hiver, les Blues voient grand. Selon le Daily Express, Chelsea s'intéresse de près au Madrilène Isco qu'ils aimeraient associer à N'Golo Kanté. Le club londonien n'est pas encore passé à l'action sur le marché des transferts et aimerait profiter de la situation floue du milieu offensif de 27 ans au Real Madrid avec seulement 11 matches de Liga disputés cette saison. Cependant, les Merengue ne semblent pas enclins à céder leur joueur pour le moment.

Notre avis : Une piste très compliquée pour Chelsea.

Nzonzi sur les tablettes d'Aston Villa

Le champion du monde pourrait retourner en Premier League. Prêté par l'AS Roma à Galatasaray durant la première partie, Steven Nzonzi désire quitter le club turc et cherche une porte de sortie. Selon le Mirror, le milieu de terrain de 31 ans plait à Aston Villa qui cherche un renfort dans l'entrejeu. L'international français a évolué à Blackburn et Stoke City dans le passé.

Notre avis : Un prétendant modeste mais intéressant pour le Français qui doit se relancer dans l'optique de l'Euro.

Kessié dans le viseur d'Arsenal

Désireux de muscler leur entrejeu, les Gunners pensent à l'Ivoirien. Selon The Sun, Arsenal et son coach Mikel Arteta cherchent un milieu de terrain puissant et dynamique et semblent avoir jeté leur dévolu sur Franck Kessié de l'AC Milan. L'International ivoirien de 23 ans a joué 16 matches de Serie A cette saison mais dispose d'un bon de sortie. Les Rossoneri réclament 25 millions d'euros

Notre avis : La hargne pourrait faire beaucoup de bien à Arsenal.